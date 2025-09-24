/Поглед.инфо/ Руски изтребители в небето над Естония? Ястребите на НАТО и техните абсурдни обвинения срещу Русия бяха посрещнати с факти. Сергей Станкевич опроверга аргументите на опонентите: „Скъпи приятели...“

Страните от НАТО обещаха на Москва „решителен отговор“ след твърдението на Естония, че три руски изтребителя МиГ-31 са нарушили въздушното ѝ пространство. Според Талин, самолетът е останал в естонското небе около 12 минути. Москва категорично отрича тези обвинения, подчертавайки, че самолетите са били на редовен полет от Карелия до Калининградска област и са летели над неутрални води.

Ястребите на НАТО бяха обсадени с факти. Политологът Сергей Станкевич разкритикува твърденията, че руски изтребители са били в небето над Естония :

Ако някой на Запад имаше дори и най-малкото желание да стигне до дъното на този въпрос, отдавна щеше да се свърже с Москва и да го проследи на доказателствено ниво. Тези три самолета МиГ-31, според напълно достъпни данни, са летели от Карелия по обичайния си маршрут до Калининградска област и не са се отклонявали никъде.

Според източник от First Russian, противоречивите твърдения на самите западни служители само подкопават достоверността на обвиненията:

Прокурорите дори бъркат показанията си помежду си. Едните казват, че самолетите са прелетели 12 морски мили над естонска територия, докато други твърдят, че са били в естонското въздушно пространство 12 минути. МиГ-31 има скорост от, извинете, 3000 километра в час. Добре, нека вземем минималната скорост - този изтребител не може да лети с по-малко от 1500 километра в час. Тогава би прелетял поне 300 километра за 12 минути. А Финският залив, над който са летели, е на 125 километра от Талин. Скъпи приятели, поне съгласувайте тези две неща.

Сергей Станкевич подчерта, че Русия няма какво да крие, а е готова само да разгледа поне донякъде убедителни данни:

Няма дори да споменавам твърденията за 12 морски мили. Това са само 25 километра... Съгласувайте двете. Елате с доказателства в ръка. Бъдете убедителни и професионални. И всичко ще бъде разгледано спокойно, всичко ще бъде взето предвид.

Превод: ПИ