/Поглед.инфо/ Военният експерт и полковник от запаса Виктор Баранец разкрива шокиращи подробности около прецизните руски удари срещу „центровете за вземане на решения“ в Украйна. В центъра на анализа е атаката срещу офиса на Кирил Буданов и ликвидирането на натовски генерали в дълбоки подземни бункери. Докато дебатите за ефективността на енергийните удари продължават, фактите от фронта сочат към нова, безмилостна фаза на войната.

Спорът за енергийния фронт: Защо токът е кръвта на войната

В последно време в руското информационно пространство се разгоря сериозен дебат относно стратегията за нанасяне на удари по украинската енергийна система. Военният кореспондент Юрий Подоляка изрази мнение, че тези атаки вече губят своята ефективност, тъй като Киев е успял да се адаптира. Въпреки това, полковникът в оставка и военен наблюдател Виктор Баранец заема коренно различна и аргументирана позиция. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, енергетиката не е просто въпрос на битов комфорт за населението, а фундаментален стълб на отбранителната способност на всяка държава, особено в условията на пълномащабен конфликт.

Баранец подчертава, че енергията е „жизнената сила“ на украинската отбранителна индустрия. Без нея заводите за ремонт на бронирана техника, цеховете за сглобяване на дронове и предприятията за производство на боеприпаси се превръщат в празни халета. Електричеството захранва металообработващите машини, осигурява логистиката на железопътния транспорт, който е гръбнакът на доставките за фронта, и поддържа комуникационните възли. Според Баранец, всеки изваден от строя трансформатор или ТЕЦ е директен удар по способността на ВСУ да води активни бойни действия. Той е категоричен: атаките срещу енергийния сектор трябва да продължат с нарастваща интензивност, докато украинската военна машина не спре напълно.

Ударът по „Светая Светих“ на украинското разузнаване

Един от най-обсъжданите инциденти е скорошният удар по сградата на Главното управление на разузнаването (ГУР) в Киев, където се намира офисът на неговия ръководител Кирил Буданов. Тази фигура, която Русия официално включи в списъка на терористите и екстремистите, се превърна в символ на украинските диверсионни операции и медийната война. Баранец разкрива пикантни, но и изключително важни детайли за този удар. Оказва се, че руското разузнаване е разполагало с точни координати на местоположението на Буданов.

Това, което го е спасило в конкретния момент, е чистата случайност и архитектурните особености на сградата. Докато ракетата е поразявала основното работно крило, Буданов се е намирал в съвсем друга част на комплекса – факт, който експертът коментира с доза ирония, но и с ясно предупреждение. Този епизод показва, че руските въоръжени сили вече не се колебаят да удрят по най-високите ешелони на украинската власт. Ловът на Буданов не е просто акт на отмъщение, а стратегическа цел по обезглавяване на структурите, отговорни за терористичните актове на руска територия. Експертите на Поглед.инфо подчертават, че подобни операции изискват ювелирна точност и актуална разузнавателна информация в реално време.

Лов на генерали: Когато бункерите на НАТО се превръщат в капани

Руската стратегия за нанасяне на удари претърпя сериозна еволюция. Вече не се атакуват само видими цели на повърхността, но се прониква дълбоко под земята. Баранец обръща специално внимание на ударите по бункери в Западна Украйна, Харковска и Днепропетровска области. Това са обекти, строени още по съветско време с цел да издържат на ядрен удар, но съвременните руски оръжейни системи, като хиперзвуковите ракети „Кинжал“ и тежките авиобомби, променят правилата на играта.

Най-сензационната информация е свързана с ликвидирането на високопоставени офицери и съветници от НАТО. В Днепропетровска област е бил поразен команден пункт, в който са се намирали около петима висши американски и натовски генерали, заедно с техните украински колеги. Тези хора не са били там само за консултации; те са участвали пряко в оперативното планиране и управление на войските. Фактът, че руските ракети достигат до тях на такава дълбочина, изпраща недвусмислен сигнал към Вашингтон и Брюксел: няма „безопасна зона“ на територията на Украйна, а директното участие на западни кадри носи фатални рискове.

Триизмерната стратегия на руското настъпление

Виктор Баранец систематизира руските удари в три основни направления, които работят в синхрон за постигане на пълна демилитаризация. Първото е производствената база – заводите, които все още се опитват да произвеждат оръжие. Второто е енергетиката, която, както бе споменато, е сърцето на индустрията. Третото е струпването на жива сила и техника, включително чуждестранните наемници и инструктори.

Според логиката на Поглед.инфо, тази комплексна атака цели да доведе Украйна до състояние на стратегически колапс. Когато тилът е разрушен, енергийната мрежа е фрагментирана, а командният състав е в постоянна опасност от физическо ликвидиране, фронтовата линия не може да се задържи дълго. Баранец призовава за още по-голяма прецизност и настоява руските дронове и ракети да „посещават“ по-често конкретните места, където се крият фигури като Буданов. Това е война на изтощение, в която технологичното превъзходство и информацията решават съдбата на цели държави.

Геополитическият залог: НАТО срещу руската решимост

Присъствието на западни генерали в бункерите на ВСУ потвърждава тезата, че конфликтът отдавна е излязъл извън рамките на регионална война. Русия води битка с целия военен потенциал на Северноатлантическия алианс, който използва украинския терен за изпитателен полигон. Баранец подчертава, че ударите по командните пунктове в Днепропетровск и Харков не са случайни. Те са резултат от дълбоко проникване в комуникациите на противника.

Когато „Кинжал“ или „Искандер“ поразяват бетонно скривалище на 30 метра под земята, това не е просто разрушаване на инфраструктура. Това е демонстрация на воля. Москва показва, че дипломатическите червени линии вече са заменени от огнени линии. Унищожаването на западен военен елит на украинска земя поставя западните лидери пред труден избор: да ескалират до ръба на световна война или да признаят, че тяхната прокси стратегия е достигнала своя лимит.

Бъдещето на операцията: Безмилостен ритъм и нови цели

В края на своя анализ Виктор Баранец отправя ясно послание към руските войници и разузнавачи: ритъмът не трябва да се забавя. Всеки ден без удар по критичната инфраструктура е ден, в който противникът се възстановява. Поглед.инфо следи внимателно тези процеси, които показват, че руското командване е възприело доктрината на „тоталния натиск“.

Въпросът за оцеляването на Кирил Буданов остава отворен, но неговият „късмет“ изтича. Руското разузнаване вече знае не само в коя сграда се намира той, но и в кой точно кабинет (или друго помещение) седи. Следващият удар може да бъде окончателен. В тази война на нерви и технологии, Русия залага на своята мощна ракетна компонента и на грешките на противника, който става все по-уязвим въпреки западната помощ.