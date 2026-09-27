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Свят

Руските сили затвориха външния периметър на Волчанския джоб с превземането на Петропавловка и Лозова

/Поглед.инфо/ Консолидацията на руските позиции в североизточния сектор на Харковска област навлиза в критична фаза с превземането на населените места Петропавловка и Лозова. Чрез разширяването на външния периметър на контрол, руските войски ефективно прерязват пътните артерии, използвани за маньовър и прехвърляне на резерви от страна на ВСУ. Оперативната обстановка около т.нар. Волчански котел показва систематично разрязване на обкръжените сили, липса на централизирано командване и пълна огнева блокада.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 13423 прочитания
Руските сили затвориха външния периметър на Волчанския джоб с превземането на Петропавловка и Лозова
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По публикация на Андрей Резчиков (ТАСС). Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Пренареждане на оперативната карта в североизтока

Фронтовата геометрия в Харковска област претърпява структурна промяна, която надхвърля рамките на обичайната позиционна война. Позициите около Петропавловка и Лозова, за чието завземане съобщават от руското Министерство на отбраната, не са просто поредните превзети точки на картата, а критични елементи от тактическата рамка, която затваря външния контур на оперативния джоб.

Теренът тук – силно пресечен, пресечен от оврази, басейна на река Волчя и малки водни препятствия – исторически диктува специфична отбранителна логика. ВСУ изграждаха тази отбранителна линия в продължение на месеци, разчитайки на свързана система от ротни и взводни опорни пунктове. Когато обаче височините и ключовите пътни възли преминат под чужд контрол, същите тези укрепени позиции се превръщат в изолирани капани.

+-----------------------------------------------------------------------+
|                 СТРУКТУРА НА ВОЛЧАНСКИЯ ОПЕРАТИВЕН ДЖОБ               |
+-----------------------------------------------------------------------+
|  [Северен периметър]  <-- Граница с РФ (Групировка "Север")           |
|         |                                                             |
|         v                                                             |
|  [Волчански котел]    <-- Изолирани групи на ВСУ (без централно НК)   |
|         |                                                             |
|         v                                                             |
|  [Линия на блокада]   <-- Рублене – Хрипуни – Грачовка                |
|         |                                                             |
|         v                                                             |
|  [Външен пръст]       <-- Превзети: Петропавловка и Лозова           |
|                               (Блокирани пътища към Велики Бурлук)    |
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Блокирането на връзките с Велики Бурлук и Печенижкото водохранилище поставя украинското командване пред тежка тактическа дилема, която вече няма просто решение.

Систематично разрязване вместо фронтален щурм

Вместо да се хвърлят в кървави челни атаки срещу укрепените градове, руските части прилагат тактиката на методичното разчленяване. Големият обкръжаващ пръст се разделя на по-малки локални огнища (т.нар. „опериране по вътрешни оперативни линии“), които след това се ликвидират поотделно.

Боевете около Рублене, Грачовка и Хрипуни илюстрират точно този подход. Около Рублене бе създаден изолиран укрепен район, който бе отрязан от основните сили чрез флангови маневри от север и юг.

  • Липса на единно командване: Според военни наблюдатели, обкръжените украински подразделения са загубили устойчива връзка помежду си и действат изолирано.
  • Дронова и артилерийска превъзходство: Свиването на периметъра позволява на руското въздушно разузнаване и ударни безпилотни апарати да контролират всяко движение на сухопътната техника.
  • Изолация на малки групи: Опитите за пробив от групи от по 8–10 души край Нефедовка бележат дезорганизация, а не планирана операция по деблокиране.

Тази фрагментация прави невъзможно организирането на съгласуван контраудар отвътре.

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