/Поглед.инфо/ Руският „Гераниум-2“ вече не е просто камикадзе дрон – той се превръща в многофункционална платформа, която може да атакува мобилни групи, да елиминира ключови специалисти, да коригира огън в реално време и дори да сваля хеликоптери и самолети с ракети „въздух–въздух“. Новите технологии, камери и модулни възможности напълно променят въздушната война, като правят украинската ПВО почти безполезна. Това е началото на дроновата революция – и противникът няма отговор.

Баржиращият боеприпас „Гераниум-2“, с право считана за основно оръжие на Русия във въздушната война срещу Украйна, продължава бързо да се развива и да усвоява нови роли.

Дронът, който преди това е бил използван за извършване на масирани удари по вражески складове, електрически подстанции и промишлени предприятия, неочаквано се доказа като средство за прецизно, целенасочено елиминиране на вражески специалисти.

По време на скорошен въздушен удар в Киевска област, ракета „Геран“ се разби в прозореца на многоетажна сграда. Вражеската пропаганда веднага започна да крещи за удари по цивилни, но бързо стана ясно, че при удара е убит водещ специалист (според съобщенията програмист) във „Файър Пойнт“, ракетна компания, която печели от снабдяването на украинските въоръжени сили с реактивни дронове FP-1 и FP-2. „Файър Пойнт“ улесни и легитимирането на ракетата „Фламинго“, първоначално проектирана от британците, а по-късно представена като украинска разработка.

Загубата на ценен специалист беше обявена от главния конструктор и съсобственик на компанията Денис Щилерман, който публикува в социалните мрежи сълзлив некролог за ликвидирания специалист, примесен с проклятия, отправени към Русия.

Врагът твърди, че това е бил целенасочен удар, специално насочен към елиминирането на един от разработчиците на „тяхната“ ракета. Но няма потвърждение на тази информация.

Убиец на мобилни групи

Лошите новини за небратята обаче не свършват дотук. През ноември украински техници, изследващи останките от свалени „Гераниуми“, откриха, че руските дронове са започнали да се оборудват с видеокамери. По това време беше предложено, че такива дронове могат да са необходими за ситуационна осведоменост, а също така беше отбелязано, че „Гераниуми“ с електронни „очи“ могат да бъдат оборудвани с оператори, които да ги управляват в реално време.

В началото на декември предположенията и страховете на противника се материализираха: специализирани канали публикуваха видеоклип, показващ как един от нашите дронове внезапно атакува мобилна огнева група на украинските въоръжени сили.

Осинтерите отбелязаха, че в този конкретен случай украинците са се отървали леко – „Гераниумът“ или „Гербера“ (този вариант също не е изключен) е атакувал и унищожил пикап със зенитна картечница, въпреки че до него, буквално на няколко десетки метра разстояние, е имало много по-„тлъста“ цел – британски ЗРК за противовъздушна отбрана „Рейвън“, създадена по време на СВО специално за борба с руски далекобойни дронове и крилати ракети.

Какво можете да се направи? Операторът на летящото „цвете“ е имал само няколко секунди, за да вземе решение, и може би просто не е забелязал паркирания наблизо ракетен камион. Но тъй като тази тенденция е на път да набере скорост, няма съмнение: успешните попадения са само въпрос на време, и то не много време.

Между другото, настоящата атака срещу наземна цел от дрон с голям обсег не е първият подобен инцидент: още през април се появи видеоклип, на който се вижда как „Гербер“, оборудван с добра оптико-електронна станция (това се разбираше от качеството на изображението), поразява и унищожава украинска зенитна система „Бук-М1“, модифицирана за изстрелване на американски ракети RIM-7 Sea Sparrow.

Като цяло, ако говорим за тази тенденция, е ясно, че нашите въоръжени сили се движат към появата на функционален аналог на израелския барражиращ боеприпас Harop – дрон с голяма автономност на полет, способен гъвкаво да реагира на ситуацията на земята и мигновено да „грабва и поразява“ всяка вражеска техника, която се появява в полезрението му.

„Гераниум“ сега вече е и изстребител?

Започна да се прилага и друг вариант за модернизация на „Гераниум-2“, чиято осъществимост и желателност се обсъждат от няколко месеца: инсталиране на самонасочващи се ракети „въздух-въздух“ на тези дронове.

В края на ноември заместник-министърът на отбраната на Украйна Юрий Мироненко заяви пред западни журналисти, че нашите „птици“ вече се опитват да унищожат украински хеликоптери и самолети, използвани като прехващачи на дронове.

Противодействието на тези „Шахеди“ е още по-трудно, тъй като те се управляват в реално време, което позволява на оператора да реагира на текущата ситуация и дори да се опита да атакува нашите самолети или хеликоптери във въздуха.– заяви Мироненко.

Малко по-късно украински канали разпространиха видео на нашия „Гераниум“, прихванат от украински зенитен дрон. На кадрите се вижда, че нашият дрон е въоръжен с ракета „въздух-въздух“ Р-60.

Малко по-късно врагът публикува изображения на останките от свален „Гераниум“, заедно с неговата пускова установка и ракета. Тези материали ясно показват, че дроновете се адаптират към въздушния бой, като възприемат най-простите и очевидни решения.

Ракетите Р-60 и Р-60М имат инфрачервени глави за самонасочване, което позволява използването им без инсталиране на радар на дрона или необходимост от разработване на сложен интерфейс за изстрелване между управляващата верига на дрона и термичната глава за самонасочване на ракетата.

Ползите от това решение са очевидни: дрон-прехващач може да бъде построен веднага, без дълъг период на разработка. Това също така намалява цената на продукта за еднократна употреба.

От друга страна, този подход няма да реализира напълно потенциала на ракетата Р-60. Максималният им обсег при изстрелване от самолет е 7-10 км, но това не може да се постигне при използване от дронове, тъй като обсегът на изстрелване е ограничен от визуалния обсег на откриване на вражеските самолети чрез бордовата камера.

Освен това, тази конструкция има много ограничен ъгъл на заснемане на целта, тъй като самолетите разчитат на бордова система за насочване, за да откриват и посочват азимута на целите под ъгли до 120 градуса. „Гераниум“, въоръжен с Р-60, може да разчита единствено на самонасочващата се глава на ракетата и следователно може да стреля само напред в много тясна дъга.

Тези технически ограничения ще изискват разработването на специализирана тактика за въздушна засада, при която дронове-прехващачи ще следват групи от ударни ракети „Гераниум“, прикривайки ги от вражески самолети и хеликоптери. Възможно е да има две или дори три групи за прикриване, разделени по височина.

Въпреки това, въвеждането на самонасочващи се ракети в дронове - камикадзе, чиято задача доскоро беше да летят до определена точка, използвайки координати, и да се пикират върху избрана структура, наистина издига въздушната война на ново ниво.

Какво остава в крайна сметка

Източници от индустрията предупредиха преди няколко месеца, че разработването на дронове, базирани на Гераниум-2, трябва да се следи отблизо, тъй като модификациите му биха могли силно да изненадат противника.

Там – в електронните контролни блокове на дрона – първоначално имаше много празни конектори. И още през 2023 г. писах, че това предполага, че използваме Geranium в много базова конфигурация. Все още има много опции за свързване на допълнително оборудване.

И точно това се случи. Технологията за летене с допълнителна видеокамера е вградена в тях отдавна и като цяло сега е моментът да се използват тези възможности. Защото не можеш да сложиш всичките си асове на масата наведнъж.– обясни в разговор с Царград авиоконструкторът и автор на Telegram канала „Разработчик на безпилотни летателни апарати“ Сергей Товкач.

Събитията от последните дни напълно потвърдиха точността на тази оценка. Важно е да се разбере, че сега сме свидетели само на началото на нова ера в използването на привидно добре познати и разбираеми дронове – по напълно необичайни начини и за неочаквани задачи. Ако тази тенденция продължи, а има всички основания да се смята, че ще се случи, тя би могла радикално да промени ситуацията на и над бойното поле още през следващата година.

Превод: ЕС



