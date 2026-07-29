/Поглед.инфо/ Контролът върху село Красни Кут край река Казенний Торец отново изостри дебата между военните наблюдатели относно реалните възможности за разчленяване на логистичните артерии на украинските въоръжени сили (ВСУ) в Донбас. Докато едни източници виждат в това стъпка към пълното изолиране на агломерацията Дружковка–Краматорск, сухата фактология и инфраструктурните реалности показват значително по-сложна картина. Прочетете подробния ни анализ за логистичните лимити, географските прегради и тактическите капани на този фронтов участък.

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Географията срещу фанфарите: Какво всъщност представлява Красни Кут?

След съобщенията от руското Министерство на отбраната относно поемането на контрола върху село Красни Кут (намиращо се в община Дружковка), медийното пространство за пореден път се изпълни с прогнози за фундаментален прелом. Студеният оперативен анализ обаче изисква да се разграничат тактическите маневри от стратегическите реалности.

Красни Кут – малко населено място, в което преди началото на боевете са регистрирани между 70 и 200 жители – се простира покрай река Казенний Торец. Вниманието към него се дължи на факта, че Торец служи като естествена водна преграда, а самото село се намира на около 8 километра югоизточно от Дружковка. Според твърдения на руския военен кореспондент Александър Коц, превземането на тази точка формира предмостие, разполагащо се по линията Новопавловка – Павловка – Приют – Торское – Красни Кут.

Въпреки опитите да се представи това придвижване като „дълбок, разчленяващ удар“, реалността на терен поставя множество въпроси. Дали овладяването на две улици с частни къщи може с един замах да срине отбраната на силно укрепена градска агломерация? Едва ли. По-скоро става дума за рутинно позиционно изтласкване, чийто ефект зависи не от ураторски декларации, а от способността за инженерингово подсигуряване на преправките през Казенний Торец и удържането на фланговете срещу въздушно разузнаване и ударни FPV-дронове.

Дилемата на настъплението: Обкръжение на Дружковка или заклещване в Доброполе?

В коментарите на експертната общност се оформят два основни и взаимноизключващи се възгледа за бъдещия вектор на действията на руската групировка „Център“.

От една страна, военни коментатори като Фьодор Громов и Ян Гагин смятат, че от Красни Кут се откриват възможности за натиск към селищата Торецкое, Новогригоровка и Петровка. Според тяхната версия, евентуално задвижване на север около Камышеваха и Малотарановка би позволило пресичането на магистрала N20 (свързваща Краматорск с Дружковка), което би изолирало местния гарнизон откъм провизии.

От друга страна, се появяват анализи с далеч по-скептичен тон. Военният анализатор Михайло Онуфриенко определя хипотезата за „разчленяващ удар и изолиране на донецката групировка на ВСУ в два джоба“ като преувеличена и методически погрешна. Основанието за този скептицизъм е чисто икономическо и инфраструктурно: основните отбранителни райони на украинските сили в тази зона не зависят изцяло от вътрешните междуградски пътища, а се захранват мащабно откъм Днепропетровска област през все още функциониращите мостови съоръжения над река Днепър.

[ Логистика от Днепропетровска обл. ] │ ▼ ┌─────────────────────────────────────────────────┐ │ Основен укрепен район: Краматорск - Дружковка │ └────────────────────────┬────────────────────────┘ │ (Магистрала N20) ▼ [Групировка "Център"] ──► [ Красни Кут ] ─── (Река Казенний Торец) │ ▼ [ Направление към Доброполе ] (Възможен логистичен капан)

Ако се направи опит за директен щурм на запад към Доброполе – голям логистичен възел – операционният риск нараства скокообразно. Както посочват редица специалисти, битка за Доброполе би могла да се проточи с месеци, превръщайки се в изтощителна позиционна война. Без предварително неутрализиране на контраатакуващите флангови групировки, подобен заход крие опасност от заклещване в открития терен между речните корита.

Логистичният парадокс: Мостове, доставки и лимити на натиска

Ето тук излиза наяве основното противоречие, което аналитиците често пропускат в стремежа си за бързи изводи: превземането на тактически точки по картата не спира автоматично стратегическия пренос на ресурси.

Твърди се, че съгласуваните действия между групировките „Център“ и „Юг“ (която напредва откъм Константиновка) вече са довели до сблъсъци в покрайнините на Алексеево-Дружковка. Но дори тези придвижвания да създават тактически натиск, те все още не решават генералната задача за прекъсване на снабдяването. Докато ЖП възлите в Изток-Украйна и мостовите преходи през големите водни препятствия остават непокътнати или бързо възстановявани, логистичният поток продължава да функционира.

Истинският разлом в бойните действия в Донбас се определя от два критични фактора:

Плътността на безпилотната авиация: Както Ян Гагин отбелязва, заемането на Красни Кут незабавно го превръща в мишена за масирани контраатаки с дронове. Удържането на подобно село без масивни подземни укрития е изключително тежко. Асиметрията в заповедите за отстъпление: Според оценки на наблюдатели, украинското командване рядко издава заповеди за организирано изтегляне в ранен етап, предпочитайки удържане на позициите до краен предел. Това води до специфична динамика: продължителна формационна устойчивост, последвана от епизодично паническо прегрупиране, когато логистиката окончателно блокира.

Да се твърди обаче, че фронтът на ВСУ е пред незабавен колапс заради загубата на Красни Кут, е прекалено опростено. Опитите за внушение, че една оперативна линия може да се срути само от пресичането на локален второстепенен път, пренебрегват факта, че отбраната разполага с инженерно подготвени дублиращи трасета.

Междинна равносметка: Фактите срещу хипотезите

Нека систематизираме наличната информация и реалния ѝ потенциал:

Потвърден факт: Руските части са установили контрол над Красни Кут и прилежащия бряг на река Казенний Торец.

Руските части са установили контрол над Красни Кут и прилежащия бряг на река Казенний Торец. Твърдение/Оценка: Овладяването на района създава мост за настъпление към Дружковка от югозапад.

Овладяването на района създава мост за настъпление към Дружковка от югозапад. Непотвърдена хипотеза: Счита се, че това автоматично изолира Краматорск от Доброполе. Източници от терена подчертават, че алтернативните маршрути през Днепропетровска област продължават да работят.

Счита се, че това автоматично изолира Краматорск от Доброполе. Източници от терена подчертават, че алтернативните маршрути през Днепропетровска област продължават да работят. Оперативен риск: Изтеглянето на сили към Доброполе може да открие фланговете за контраудар, докато южните сектори (зоните на групировките „Днепър“ и „Восток“) остават подложени на активен натиск.

Историята на този конфликт показва, че малките населени места рядко носят моментални стратегически дивиденти. Те са просто елементи от голямото износване на материалната и човешката база.

Битката за контрол върху пространството между Покровск, Доброполе и Краматорск няма да бъде решена от скоростни дълбоки пробиви в стила на Втората световна война, а от това кой ще успее да запази логистичната си система функционална под непрекъснатото наблюдение на разузнавателните спътници и квадрокоптерите.