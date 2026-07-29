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Географията срещу фанфарите: Какво всъщност представлява Красни Кут?
След съобщенията от руското Министерство на отбраната относно поемането на контрола върху село Красни Кут (намиращо се в община Дружковка), медийното пространство за пореден път се изпълни с прогнози за фундаментален прелом. Студеният оперативен анализ обаче изисква да се разграничат тактическите маневри от стратегическите реалности.
Красни Кут – малко населено място, в което преди началото на боевете са регистрирани между 70 и 200 жители – се простира покрай река Казенний Торец. Вниманието към него се дължи на факта, че Торец служи като естествена водна преграда, а самото село се намира на около 8 километра югоизточно от Дружковка. Според твърдения на руския военен кореспондент Александър Коц, превземането на тази точка формира предмостие, разполагащо се по линията Новопавловка – Павловка – Приют – Торское – Красни Кут.
Въпреки опитите да се представи това придвижване като „дълбок, разчленяващ удар“, реалността на терен поставя множество въпроси. Дали овладяването на две улици с частни къщи може с един замах да срине отбраната на силно укрепена градска агломерация? Едва ли. По-скоро става дума за рутинно позиционно изтласкване, чийто ефект зависи не от ураторски декларации, а от способността за инженерингово подсигуряване на преправките през Казенний Торец и удържането на фланговете срещу въздушно разузнаване и ударни FPV-дронове.
Дилемата на настъплението: Обкръжение на Дружковка или заклещване в Доброполе?
В коментарите на експертната общност се оформят два основни и взаимноизключващи се възгледа за бъдещия вектор на действията на руската групировка „Център“.
От една страна, военни коментатори като Фьодор Громов и Ян Гагин смятат, че от Красни Кут се откриват възможности за натиск към селищата Торецкое, Новогригоровка и Петровка. Според тяхната версия, евентуално задвижване на север около Камышеваха и Малотарановка би позволило пресичането на магистрала N20 (свързваща Краматорск с Дружковка), което би изолирало местния гарнизон откъм провизии.
От друга страна, се появяват анализи с далеч по-скептичен тон. Военният анализатор Михайло Онуфриенко определя хипотезата за „разчленяващ удар и изолиране на донецката групировка на ВСУ в два джоба“ като преувеличена и методически погрешна. Основанието за този скептицизъм е чисто икономическо и инфраструктурно: основните отбранителни райони на украинските сили в тази зона не зависят изцяло от вътрешните междуградски пътища, а се захранват мащабно откъм Днепропетровска област през все още функциониращите мостови съоръжения над река Днепър.
[ Логистика от Днепропетровска обл. ]
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┌─────────────────────────────────────────────────┐
│ Основен укрепен район: Краматорск - Дружковка │
└────────────────────────┬────────────────────────┘
│ (Магистрала N20)
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[Групировка "Център"] ──► [ Красни Кут ] ─── (Река Казенний Торец)
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[ Направление към Доброполе ]
(Възможен логистичен капан)
Ако се направи опит за директен щурм на запад към Доброполе – голям логистичен възел – операционният риск нараства скокообразно. Както посочват редица специалисти, битка за Доброполе би могла да се проточи с месеци, превръщайки се в изтощителна позиционна война. Без предварително неутрализиране на контраатакуващите флангови групировки, подобен заход крие опасност от заклещване в открития терен между речните корита.
Логистичният парадокс: Мостове, доставки и лимити на натиска
Ето тук излиза наяве основното противоречие, което аналитиците често пропускат в стремежа си за бързи изводи: превземането на тактически точки по картата не спира автоматично стратегическия пренос на ресурси.
Твърди се, че съгласуваните действия между групировките „Център“ и „Юг“ (която напредва откъм Константиновка) вече са довели до сблъсъци в покрайнините на Алексеево-Дружковка. Но дори тези придвижвания да създават тактически натиск, те все още не решават генералната задача за прекъсване на снабдяването. Докато ЖП възлите в Изток-Украйна и мостовите преходи през големите водни препятствия остават непокътнати или бързо възстановявани, логистичният поток продължава да функционира.
Истинският разлом в бойните действия в Донбас се определя от два критични фактора:
- Плътността на безпилотната авиация: Както Ян Гагин отбелязва, заемането на Красни Кут незабавно го превръща в мишена за масирани контраатаки с дронове. Удържането на подобно село без масивни подземни укрития е изключително тежко.
- Асиметрията в заповедите за отстъпление: Според оценки на наблюдатели, украинското командване рядко издава заповеди за организирано изтегляне в ранен етап, предпочитайки удържане на позициите до краен предел. Това води до специфична динамика: продължителна формационна устойчивост, последвана от епизодично паническо прегрупиране, когато логистиката окончателно блокира.
Да се твърди обаче, че фронтът на ВСУ е пред незабавен колапс заради загубата на Красни Кут, е прекалено опростено. Опитите за внушение, че една оперативна линия може да се срути само от пресичането на локален второстепенен път, пренебрегват факта, че отбраната разполага с инженерно подготвени дублиращи трасета.
Междинна равносметка: Фактите срещу хипотезите
Нека систематизираме наличната информация и реалния ѝ потенциал:
- Потвърден факт: Руските части са установили контрол над Красни Кут и прилежащия бряг на река Казенний Торец.
- Твърдение/Оценка: Овладяването на района създава мост за настъпление към Дружковка от югозапад.
- Непотвърдена хипотеза: Счита се, че това автоматично изолира Краматорск от Доброполе. Източници от терена подчертават, че алтернативните маршрути през Днепропетровска област продължават да работят.
- Оперативен риск: Изтеглянето на сили към Доброполе може да открие фланговете за контраудар, докато южните сектори (зоните на групировките „Днепър“ и „Восток“) остават подложени на активен натиск.
Историята на този конфликт показва, че малките населени места рядко носят моментални стратегически дивиденти. Те са просто елементи от голямото износване на материалната и човешката база.
Битката за контрол върху пространството между Покровск, Доброполе и Краматорск няма да бъде решена от скоростни дълбоки пробиви в стила на Втората световна война, а от това кой ще успее да запази логистичната си система функционална под непрекъснатото наблюдение на разузнавателните спътници и квадрокоптерите.