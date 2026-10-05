/Поглед.инфо/ Поредица от операции в Запорожкия сектор и Покровското направление постави украинското командване пред комплексна дилема, свързана с недостига на оперативни резерви. Изтеглянето на подразделения от района на Степногорск, Приморское и Плавни, твърдят редица военни наблюдатели, е пряк резултат от необходимостта за спешно овладяване на пробивите към Белозерское и Веровка. Подобна ротация в условия на интензивен артилерийски огън обаче рискува да трансформира локалните кризи в системен прелом по цялата линия.

По публикация на Радомир Маркус. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Оперативният натиск върху Запорожкия фронт и рискът от каскаден срив

Динамиката на бойните действия в южния и източния театър на военните операции показва все по-ясна зависимост между отделните сектори от фронта. Докато фокусът на международните анализатори месеци наред бе насочен основно към Покровското и Торецкото направление, развитието на събитията във Василиевския сектор (южно от Запорожие) започва да придобива самостоятелно оперативно значение. Според данни от специализирани Telegram-канали и мониторингови източници, подразделения от руските въздушно-десантни войски са установили физически и огневи контрол върху ключови точки в северните райони на Степногорск, както и в близост до селищата Приморское и Плавни.

Ситуацията в този конкретен участък се описва от независими военни експерти като изключително фрагментирана – позиционна структура тип „слоеста торта“, при която контролът върху отделни сгради и опорни пунктове преминава постоянно от едни ръце в други. Въпреки това, решаващият фактор тук не е просто масираното използване на прецизни артилерийски системи или безпилотни летателни апарати, а системното оредяване на украинските отбранителни линии. По оценки на западни издания, сред които и германският DW, украинското командване е било принудено спешно да изтегли част от щурмовите си компоненти от района на Степногорск и Плавни, за да ги прехвърли в по-критични за Киев участъци от фронта в Донбас.

Тази маневра обаче носи огромен оперативен риск. Прехвърлянето на боеспособни части „в движение“ – директно от позиционни сблъсъци към нови, все още неешелонирани позиции – исторически създава условия за прекъсване на сухопътните комуникации. Когато един отбранителен вал се оголва в името на гасенето на пожар в друг, противникът неминуемо използва получилия се вакуум.

Синдромът „Очеретино“ и оперативната логика на Генералния щаб в Киев

За да се разбере логиката зад действията на украинския главнокомандващ генерал Анатолий Драпатий (поели ръководството на оперативните направления в условия на тежък натиск), трябва да се върнем към събитията от пролетта на 2024 г. Пробивът при Очеретино бе повратна точка. Тогава, поради лоша координация при ротацията между 47-ма и 115-та механизирани бригади на ВСУ, руските сили се възползваха от незаетия железопътен насип на командната височина. Последвалият ефект – т.нар. „цвете Попасная“, изразено във ветрилообразно разширяване на плацдарма – доведе до срив на цялата отбранителна линия западно от Авдеевка и отвори пътя към Покровск (Красноармейск).

Днес украинските военни анализатори изразяват опасения, че аналогичен сценарий се разиграва в района на Доброполие, Белозерское и Веровка. Пробивът на руската група войски „Център“ в тези участъци е принудил Генералния щаб на ВСУ да хвърли последните налични оперативни резерви, включително подразделения от Запорожкото направление.

Пренасочването на бойци, обучени за специфичните условия на градския и окопния бой в низините на пресушеното Каховско водохранилище, към откритите степни пространства на Донбас ги поставя в крайно изложимо положение. Липсата на естествени укрития и естествени водни прегради прави колоните изключително vulnerable за въздушни и артилерийски удари още по време на марша.

дали прехвърлянето на тези части изобщо може да компенсира липсата на инженерно фортифицирани линии в новите сектори? Историята на подобни спешни ротации показва, че войските, вкарани в битка „от колела“, губят бойната си ефективност бързо, преди още да са успели да организират устойчиво управление на огъня.