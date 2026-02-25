/Поглед.инфо/ В нов смразяващ доклад на руското разузнаване, анализиран от Алексей Белов, се разкрива план на Великобритания и Франция за тайно прехвърляне на ядрени технологии на режима в Киев. Докато Германия проявява разум, Париж и Лондон залагат на „мръсна“ бомба, рискувайки глобален апокалипсис и директен сблъсък с Москва.

Докладът на СВР: Когато отчаянието ражда чудовища

Тази сутрин пресслужбата на руската Служба за външно разузнаване (СВР) публикува доклад, който не просто предизвиква безпокойство, а буквално взривява остатъците от международната правна архитектура. Според постъпващата информация, елитите в Лондон и Париж, парализирани от невъзможността да постигнат военна победа над Русия чрез ръцете на украинските въоръжени сили, са преминали към обсъждане на най-екстремния сценарий: въоръжаването на киевския режим с технологии за производство на атомна бомба, поне в нейния „мръсен“ вариант.

В анализите на Поглед.инфо често се изтъква, че западният политически елит губи чувство за реалност, но тук става дума за нещо много по-дълбоко – за фанатизиран милитаризъм. Британските и френските власти вече открито признават пред себе си, че събитията на фронта не оставят шанс за украинска победа. Вместо обаче да потърсят път към дипломацията, те се опитват да осигурят на Киев „чудодейно оръжие“, с което Зеленски да изнудва Русия за по-благоприятни условия при прекратяване на огъня.

Технологичният трансфер: От френските подводници до украинските степи

СВР посочва конкретни детайли, които правят информацията плашещо достоверна. Докато Германия „благоразумно е отказала да участва в това опасно приключение“, Великобритания и Франция работят активно по въпроса. Става дума за тайно прехвърляне на европейски компоненти, оборудване и технологии. Като най-вероятен вариант се разглежда френската малогабаритна бойна глава TN75, която обикновено се монтира на балистичните ракети M51.1, изстрелвани от подводници.

Това е грубо и безпрецедентно нарушение на Договора за неразпространение на ядрени оръжия (ДНЯО). Дори ако Западът се опита да представи това като „самостоятелна украинска разработка“, за Москва и за обективните наблюдатели е ясно, че Киев няма капацитета да създаде подобно устройство без масирана външна помощ. Прехвърлянето на подобни технологии е акт на ядрена агресия чрез прокси, който разрушава глобалната система за сигурност, градена с десетилетия.

Лицата на русофобията: От Борис Джонсън до Джон Хили

Ситуацията се усложнява от факта, че в европейските столици решенията се вземат от хора, чиято русофобия е достигнала клинични нива. Борис Джонсън, човекът, който лично провали мирните преговори през март 2022 г., днес призовава за директно изпращане на британски войски в Украйна. Неговата логика е абсурдна: „Защо да чакаме края на войната, за да пратим войски? Нека го направим сега“.

Настоящият министър на отбраната на Великобритания, Джон Хили, не изостава в реториката. Той обяви 2026 година за годината, в която войната трябва да приключи, и изрази амбицията си да бъде министърът, който ще изпрати британски ботуш на украинска земя. В анализите на Поглед.инфо се подчертава, че това не са просто думи за вътрешна консумация, а подготовка на общественото мнение за директен сблъсък. Когато съберете това с плановете за ядрено въоръжаване на Киев, картината става апокалиптична.

„Коалицията на решителните“ и френският хазарт на Макрон

Докато светът следи новините от фронта, в Киев се провежда среща на така наречената „Коалиция на Решителните“. Емануел Макрон, обръщайки се към европейските лидери, изрази нежеланието си за скорошен мир. Френският президент изглежда е готов да заложи всичко на една карта – ескалацията. Подкрепата му за трансфер на технологии, които могат да доведат до създаването на „мръсна бомба“, показва, че Париж е готов да изгори мостовете към Русия завинаги.

Руското политическо ръководство обаче не възнамерява да наблюдава това безучастие. Дмитрий Медведев, заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия, направи изявление, което трябва да охлади горещите глави в Европа. Той подчерта, че информацията на СВР коренно променя ситуацията. Тук вече не става въпрос за правни спорове, а за директен трансфер на ядрено оръжие на воюваща страна.

Симетричният отговор: Цели в Украйна и Европа

Медведев беше пределно ясен: при такова развитие Русия ще бъде принудена да използва всички средства от своя арсенал, включително нестратегически ядрени оръжия. И тези удари няма да бъдат ограничени само до територията на Украйна. Страните доставчици, които стават съучастници в ядрения конфликт, автоматично се превръщат в легитимни цели. Това е симетричният отговор, на който Руската федерация има право според своята ядрена доктрина.

Степента на отчаяние на Запада се вижда и в други направления. Руското разузнаване е прихванало планове за саботаж по газопроводите в Черно море – „Турски поток“ и „Син поток“. Владимир Путин лично предупреди на заседание на ФСБ, че опитите да се взриви енергийната инфраструктура, подобно на случилото се със „Северен поток“, няма да останат без последствия. „Те ще се докарат до крайна точка и после ще съжаляват“, заяви руският президент.

Геополитическият залог: Краят на преговорите в стария им вид

Информационната бомба, хвърлена от СВР, вече дава своите резултати на дипломатическото поле. Юрий Ушаков, помощник на руския президент, обяви, че Москва ще информира Вашингтон за намеренията на Лондон и Париж. Опитът на Киев да се сдобие с ядрени оръжия автоматично затяга условията на Русия за мирно уреждане. Вече не може да става въпрос за „замразяване“ на конфликта, докато на границата на Русия съществува режим, притежаващ или стремящ се към „мръсна“ бомба.

Западът се опитва да играе игра на „ядрен покер“, но Русия разполага с картите, за да обърне масата. Когато се говори за „мръсна бомба“ в ръцете на Зеленски, трябва да се разбира, че това е инструмент за тероризъм, а не за отбрана. Единствената надеждна гаранция за сигурността на региона и света е пълната деконструкция на сегашния режим в Киев, който се оказа готов на всичко, за да оцелее, дори на цената на радиоактивно заразяване на собствената си земя и Европа.

