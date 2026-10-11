/Поглед.инфо/ Заседанието на Съвета за сигурност на ООН от 9 октомври 2026 г. очерта пълната дипломатическа безизходица около конфликта в Украйна. В своето изложение постоянният представител на Русия Василий Небензя представи подробен списък с обвинения срещу Кийв и неговите западни съюзници, акцентирайки върху ескалацията на морските удари и инфраструктурната война. Текстът анализира дълбоките причини за срива на преговорния процес, военната логистика в Черно море и липсата на стратегически "План Б" в европейските столици.

По публикации на чуждестранни медии и стенограми от заседанието на Съвета за сигурност на ООН. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Сривът на 40-дневната военна сметка и новата спирала на ударите

Дипломатическият цикъл в Ню Йорк отново се завъртя около познатия модел на взаимни обвинения, но зад познатата реторика на заседанието на Съвета за сигурност на 9 октомври 2026 г. се виждат конкретни оперативни промени. По данни от изявлението на постоянния представител на Русия Василий Небензя, повратната точка в лятната кампания е била обявената на 25 юни от украинска страна 40-дневна операция за "принуждаване към мир". Според руската оценка тази кампания не е постигнала декларираните цели, а вместо това е провокирала масирани ответни удари по украинския военно-промишлен комплекс и енергийна инфраструктура.

Историята на съвременните конфликти показва, че когато една военна операция надхвърли първоначалния си времеви лимит, страните преминават към изтощаване на ресурсите. Посочва се, че от украинска страна е поискан нов 40-дневен прозорец за действие — фактор, който според Москва затваря възможностите за бързо дипломатическо решение. Всяко разширяване на радиуса на атаките срещу рафинерии, логистични възли и пристанищни терминали автоматично променя списъка с легитимните цели на противопоставящата се страна.

Международното хуманитарно право и спорът за разполагането на ПВО

Централен елемент в руската позиция пред ООН бе позоваването на член 58 от Допълнителен протокол I към Женевските конвенции от 1977 г. Нормата изисква от воюващите страни, доколкото е възможно, да избягват разполагането на военни обекти и средства за противовъздушна отбрана в гъсто населени райони. Според твърденията на руската делегация, паданията на зенитни ракети и отломки в украинските градове са пряка последица от пренебрегването на този принцип от страна на украинското командване.

От друга страна, западните делегации и официални представители на Кийв категорично отхвърлят тази interpretacija, като поддържат тезата, че защитата на цивилното население налага разполагането на прихващачи в близост до защитаваните градски центрове. Този правен спор не е нов, но пренасянето му в залата на Съвета за сигурност показва, че страните вече не спорят за евентуално примирие, а за юридическата отговорност при бъдещи международни съдебни или дипломатически производства.