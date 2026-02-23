/Поглед.инфо/ Дните след преговорите в Женева донесоха неочаквано и оглушително мълчание от страна на Вашингтон, докато Москва предприе решителни ходове в Латинска Америка. В своя анализ за РИА Новости, политическият наблюдател Александър Носович разкрива новата динамика между Владимир Путин и Доналд Тръмп, при която шумната „шоу политика“ отстъпва място на дълбоки стратегически договорености.

Оглушителното мълчание на Вашингтон след Женева

Дните след знаковите преговори в Женева се превърнаха в истинско изпитание за медиите и политическите анализатори, свикнали на ежедневния шум от Белия дом. Вашингтон буквално потъна в мълчание. След лаконичните и доста общи бележки на Стивън Уиткоф, специален пратеник на американския президент, че диалогът е бил „успешен“, от американска страна не последва нито един официален коментар относно бъдещето на Украйна или параметрите на евентуално споразумение.

Това е поразителна промяна в поведението на Доналд Тръмп. Темата за Украйна, която доскоро бе централна в неговата реторика, сякаш изчезна от радара му. Тръмп не направи нито един опит да привлече общественото внимание към срещата в Женева или към предхождащите я разговори в Абу Даби. В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че тази промяна не е случайна – тя бележи прехода от предизборно говорене към реална, задкулисна и изключително сериозна дипломация, в която думите тежат повече от всякога.

Краят на ерата на „шоу политиката“

Фактът, че Русия и Украйна продължават да преговарят с американците, е неоспоримо доказателство, че украинският въпрос остава приоритет №1 за Белия дом. Нещо повече, включването на най-близките довереници на Тръмп, включително неговия зет Джаред Кушнер, показва, че залозите са се повишили до краен предел. Въпреки това, благодарение на тактиката на мълчание, темата беше „изтеглена“ от полезрението на западните медии.

Това беше и ключовата стратегическа цел на Кремъл след завръщането на Тръмп във властта. Москва настояваше украинският конфликт да бъде изваден от сферата на емоционалното шоу за социалните мрежи и да бъде запълнен със „скучно“, но конструктивно съдържание. След година на интензивна комуникация между Кремъл и екипа на Тръмп, изглежда, че тази цел е постигната. Дипломацията отново се превърна в занаят на професионалистите, а не в храна за активисти.

Руският шах в „задния двор“ на Америка

Докато Вашингтон мълчеше за Женева, Владимир Путин изпрати ясен и недвусмислен сигнал чрез Латинска Америка. В същия ден, в който течаха преговорите с американците, руският лидер прие в Кремъл външния министър на Куба. Основната тема – пробиване на горивната блокада, наложена от САЩ върху Острова на свободата. Веднага след срещата руското посолство в Хавана обяви мащабни доставки на петрол и петролни продукти.

Това е директно предизвикателство към „доктрината Тръмп“ в региона. След като успя да повлияе на ситуацията във Венецуела, Тръмп открито заяви, че Куба е следващата в списъка. Неговата стратегия беше проста: психологически натиск и заплахи към съседните карибски държави да не доставят гориво на острова. И тази стратегия работеше, докато Русия не реши да се намеси директно.

Защо Тръмп не избухна в социалните мрежи?

Логично би било Тръмп да изпадне в ярост. Русия буквално разрушава неговата игра на цял един континент, при това в непосредствена близост до границите на САЩ. Но вместо гневни постове в социалните мрежи и заплахи, видяхме... нищо. Пълно спокойствие. Преговорите продължават, а американската делегация, водена от Кушнер, се подготвя за следващите стъпки.

Според наблюденията на експертите на Поглед.инфо, това поведение подсказва, че Тръмп е принуден да приема независимостта на руската политика, дори когато тя директно противоречи на неговите интереси в Куба. Това е признак за дълбока зависимост на американската администрация от сътрудничеството с Русия в други, вероятно по-критични за Тръмп направления.

Слухът за 12-те трилиона и геополитическата цена

Британското списание „The Economist“ наля масло в огъня, разпространявайки слуха за „голяма сделка“ на стойност 12 трилиона долара. Според тази версия, Русия е предложила на САЩ икономически облаги в замяна на облекчаване на санкциите и териториални отстъпки в Украйна. Макар Москва официално да отрече подобна цифра (която е пет пъти по-голяма от руския БВП), самото появяване на този слух е симптоматично.

Европа започва да усеща, че се случва нещо мащабно и неразбираемо. Западните елити се опасяват, че Тръмп има отчаяна нужда от Русия – било то заради руския арктически флот от ледоразбивачи, заради влиянието на Москва в Близкия изток или като противотежест на Китай. Каквато и да е причината, американският президент вече е готов да се адаптира към руския стил на водене на политика, а не да диктува условията си чрез ултиматуми.

Новата реалност на руско-американските отношения

Ситуацията около Куба и мълчанието след Женева са двете страни на един и същ медал. Русия демонстрира, че може да бъде конструктивен партньор, но само ако нейните национални интереси и сфери на влияние бъдат признати. Тръмп, от своя страна, изглежда е разбрал, че без компромиси с Путин, неговите амбициозни планове за „пренареждане на света“ ще останат само празни думи.

Светът навлиза в период на „тиха дипломация“, където истинските решения се вземат далеч от камерите. Русия вече не се защитава – тя атакува в „близката чужбина“ на САЩ, докато преговаря за мир в своята собствена близка чужбина. И фактът, че Тръмп приема това, е може би най-голямата победа на Кремъл от началото на конфликта.

