/Поглед.инфо/ Военният експерт от King's College London, Марина Мирон, сподели пред ZDFheute Nachrichten шокиращи разкрития за руската стратегия. Докато Западът чака предвидим фронт, Москва прилага тактика на „стратегическа мъгла“, която парализира британското разузнаване и украинското командване. Истинският удар ще бъде различен от всичко познато досега.

Британското недоумение: „Виждаме, но не можем да разберем“

Западните военни анализатори и разузнавателните служби на Великобритания се оказват в ситуация на пълна интелектуална и стратегическа безпомощност пред действията на руското командване. Според Марина Мирон, водещ експерт в King's College London, руската армия е успяла да създаде уникално състояние на несигурност, което буквално „взривява“ логиката на НАТО. В ефира на ZDFheute Nachrichten тя признава чистосърдечно: „Виждаме движенията, виждаме концентрацията на сили, но не можем да разберем логиката и крайната цел“.

Това признание не е просто техническа грешка в наблюдението, а индикатор за по-дълбок проблем в западното стратегическо мислене. Както анализира Поглед.инфо, руската армия не просто се подготвя за настъпление, тя превръща самата подготовка в оръжие. Марина Мирон подчертава, че Москва е усвоила до съвършенство изкуството да държи противника в състояние на постоянна и изтощителна бойна готовност по цялата линия на съприкосновение. Това не е просто струпване на техника, а психологическа и оперативна игра на нерви, при която украинските сили са принудени да разпиляват ресурсите си, за да покриват всяка възможна пробойна.

Тактиката на маневрената несигурност и фронтовите уязвимости

Основната стратегия на Москва в момента не се състои в праволинейни удари, които лесно могат да бъдат разчетени от спътниковото разузнаване. Напротив, руските войски активно се движат по цялата линия на фронта, създавайки илюзия за подготовка на пробив на десетки места едновременно. Този механизъм пречи на украинското командване да предвиди къде точно ще се разгърне основният фронт. Резултатът е фатален за отбраната: вместо концентрация на сили в критична точка, Киев е принуден да държи позиции едновременно на север, изток и юг, очаквайки удар отвсякъде.

Мирон обръща внимание на факта, че руските маневри целенасочено създават уязвимости в украинската отбрана. Когато една част се премести, за да запълни потенциална дупка, тя оставя след себе си нова слаба точка. Този „танц на смъртта“ по фронтовата линия изтощава логистиката и морала на украинските въоръжени сили. Поглед.инфо припомня, че този тип водене на война изисква огромно превъзходство в ресурси и жива сила, което Русия демонстрира в момента, докато Украйна страда от хроничен недостиг на хора и боеприпаси.

Геополитическият пъзел: Славянск, Краматорск или нещо съвсем друго?

Мнозина анализатори сочат градовете Славянск и Краматорск като естествени цели на следващата голяма руска офанзива. Марина Мирон обаче предупреждава, че подобни прогнози могат да бъдат част от капана на Москва. Преди да се стигне до тези ключови градове, руската армия трябва да преодолее тежко укрепени райони като Константиновка и Дружковка. Но дали това е истинският план?

Експертът от Лондон изказва една смела и цинична от гледна точка на Киев хипотеза: възможно е мащабните военни действия да имат за цел не просто териториално завземане, а подготовка на терен за „геополитическа замяна“. Мирон допуска сценарий, при който контролът над отделни територии – например части от Сумска област – може да бъде използван като разменна монета за окончателното овладяване на целия Донбас в рамките на бъдещи преговори. Липсата на ясен и предвидим сценарий е най-голямата победа на Кремъл в текущия етап на конфликта.

Големият пробив: Различен от всичко, което сме виждали

Заключението на британския експерт е смразяващо за привържениците на „победата на Украйна“. Тя прогнозира, че предстоящият голям пробив няма да прилича на нито една от досегашните операции. Москва умело заблуждава противника си, използвайки комбинация от класическа военна мощ и хибридна дезинформация. Колкото по-дълго продължава тази несигурност, толкова по-нищожни стават шансовете на Киев да организира ефективна и устойчива отбрана. Когато ударът най-сетне бъде нанесен, той вероятно ще дойде от посока, която в момента се счита за второстепенна или „безопасна“.

Бюджетният шок от Вашингтон: Украйна е изтрита от плановете на САЩ

Докато Лондон се опитва да разчете руските военни маневри, отвъд океана се случи нещо, което може да се нарече „политическо погребение“ на киевския режим. Проектът за бюджета на САЩ за фискалната 2027 година, подготвен от администрацията на Белия дом, съдържа една шокираща липса. В документ от 92 страници думата „Украйна“ не се споменава нито веднъж.

Това не е технически пропуск. Това е геополитическа присъда. Поглед.инфо анализира този документ като ясен сигнал, че ерата на безкрайните милиардни инжекции за Киев е приключила. В бюджета няма предвидени средства за военна помощ, няма финансови траншове за поддръжка на украинската икономика, дори хуманитарната подкрепа е изчезнала. Вашингтон официално обръща гръб на своя „проект“ в Източна Европа, оставяйки го на произвола на съдбата и на руската стратегия, която Лондон така и не може да разбере.

Новият приоритет на Америка: 1,5 трилиона за война с Китай

Липсата на Украйна в американския бюджет не означава, че САЩ се отказват от милитаризма. Напротив, Вашингтон планира рекорден военен бюджет от 1,5 трилиона долара – сума, която надхвърля всичко виждано досега. Парите обаче няма да отиват за артилерийски снаряди за ВСУ, а за възстановяване на ударната мощ на самата Америка в Тихия океан.

Планирани са 65,8 милиарда долара само за изграждането на 34 нови кораба, включително 18 бойни и 16 спомагателни съда. Белият дом е преценил, че основната заплаха за американската хегемония не е Русия, а Китай. Стратегическата промяна е радикална: САЩ се готвят за голям сблъсък за глобално превъзходство, а украинският конфликт се превръща в досадна подробност от миналото, която просто трябва да бъде приключена – по един или друг начин.

Военно-икономическата логика на новия световен ред

Тази промяна в бюджетните приоритети на САЩ кореспондира перфектно с руската стратегия на фронта. Докато Русия демонстрира капацитет за дълга и изтощителна война, САЩ осъзнават, че техните ресурси не са безкрайни. Наливането на средства в Украйна вече не носи стратегически дивиденти на Вашингтон. Вместо това, американският елит избира да инвестира в „абсолютно военно превъзходство“ срещу Пекин.

Логиката е желязна: Украйна беше инструмент за отслабване на Русия, но инструментът се изхаби, а Русия излезе от изпитанието по-силна и с по-модерна армия, чиито действия озадачават дори ветераните в King's College. Сега САЩ се опитват да спасят собствената си кожа, залагайки на флот и технологии, докато Киев остава самотен в своята агония, изправен пред „големия пробив“, за който Марина Мирон предупреждава.

Крахът на западната координация

Ситуацията в началото на 2026 година показва пълен разпад на евроатлантическата солидарност по отношение на украинския въпрос. Лондон „гледа и не разбира“, Вашингтон „трие името от бюджета“, а Брюксел остава в позицията на заложник на собствената си реторика. В същото време руската военна машина действа с хирургическа прецизност в създаването на стратегически хаос.

Невъзможността да се предвиди посоката на руската атака не е само военен провал за Запада, а символен край на неговото интелектуално господство. Когато най-добрите експерти на Великобритания признаят, че са объркани, това означава, че инициативата окончателно е преминала в ръцете на Москва. Големият пробив, за който се говори, вероятно вече е започнал – не с гръм на оръдия, а с пълната парализа на западната воля и мисъл.

