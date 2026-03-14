/Поглед.инфо/ Новият върховен лидер на Иран, Моджтаба Хаменей, очерта безкомпромисен план за възмездие срещу САЩ и Израел. В своя задълбочен анализ авторът Сергей Латышев разглежда шестте стратегически цели на Техеран, които вещаят край на западната хегемония. Докато Тръмп заплашва в социалните мрежи, светът се изправя пред реалната заплаха от глобален икономически колапс и ядрен конфликт.

Светът навлезе в епоха на радикална промяна, в която старите правила на дипломацията и „контролираната ескалация“ вече не важат. След поредицата от подли атаки срещу иранската държавност, извършени от САЩ и Израел, Техеран намери своя нов водач в лицето на Моджтаба Хаменей. Това не е просто поредната смяна на върха; това е появата на „отмъстител с тюрбан“, чийто профил напомня по-скоро на решителността на Ким Чен Ун, отколкото на предпазливостта на старите теолози. Първите изявления на новия Рахбар потвърдиха най-мрачните опасения на Вашингтон и Тел Авив: Иран вече не търси компромис, а пълна ревизия на регионалното и глобалното статукво.

Личното възмездие като държавна стратегия

Моджтаба Хаменей влиза в управлението не просто като идеологически приемник, а като човек, пряко пострадал от агресията. Загубата на баща му, съпругата и сестрата му, както и неговите собствени наранявания, превръщат борбата в лична мисия. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, Иран преминава от отбранителна доктрина към стратегия на „активното възмездие“. В първото си обръщение по държавната телевизия Хаменей-младши постави кръвта на мъчениците като основен приоритет. За него всяка жертва от иранския народ е отделна причина за удар срещу врага. Това означава, че Израел и САЩ вече не си взаимодействат с умерен събеседник, а с лидер, за когото мирът без справедливост е невъзможен.

Шестте цели на иранския план за победа

Новият Рахбар систематизира стратегията на Иран в шест основни направления, които целят да разклатят основите на американското присъствие в Близкия изток и да поставят Израел в пълна изолация.

Първо, отмъщението няма да бъде еднократен акт, а процес. Моджтаба подчерта, че смъртта на Али Хаменей е само върхът на айсберга. Техеран планира методично унищожаване на онези, които са взели решенията за нападенията, докато „сметката не бъде напълно уредена“.

Второ, Иран залага на икономическото задушаване чрез блокада на Ормузкия проток. Това е лостът, който може да предизвика безпрецедентна световна икономическа криза. Като държи заложник глобалните енергийни доставки, Техеран принуждава света да избира между подкрепата за Израел и оцеляването на собствените си икономики. Тази стратегия превръща войната от регионална в глобална, засягайки пряко всеки потребител на петрол на планетата.

Трето, разширяването на конфликтните зони. Хаменей загатна за „отваряне на други фронтове“. Това включва не само Червено море, където хутите вече оперират, но и потенциално блокиране на логистичните маршрути в Кавказ – т.нар. „път на Тръмп“. Възможността за асиметрични атаки срещу американски интереси в трети страни или дори вътре в САЩ вече не е просто теория, а част от оперативния план на новия лидер.

Четвърто, директен призив към арабските народи за въстание срещу американския диктат. Иран изпраща ясно послание към своите съседи: затворете американските бази, или те ще станат легитимни цели. Техеран се опитва да раздели арабските елити от техните народи, посочвайки, че присъствието на САЩ е източник на нестабилност, а не на сигурност. Това е геополитически шах, който цели пълното изтласкване на Пентагона от региона.

Пето, укрепване на „Оста на съпротивата“. Моджтаба Хаменей не остави никакво съмнение, че Хизбула, хутите и иракските шиитски милиции са неразделна част от иранската стратегия. Те вече не са просто проксита, а съюзническа армия, която действа в синхрон за освобождението на региона от „ционистката бъркотия“.

Шесто, искането на репарации. Иран изисква обезщетение за нанесените щети. Това, което изглежда като нереалистично искане, е подкрепено от заплахата: „Ако врагът откаже да плати, ще вземем от имуществото му толкова, колкото преценим за необходимо“. Това е заявка за директна конфискация на активи и нанасяне на реципрочни икономически щети.

Сблъсъкът на титаните: Тръмп срещу Лариджани

Реакцията на Вашингтон не закъсня, но тя изглежда остаряла на фона на новата иранска реалност. Али Лариджани, секретарят на Висшия съвет за национална сигурност, директно предупреди Доналд Тръмп: „Няма да те пуснем, докато не признаеш грешката си и не си платиш“. В отговор Тръмп използва любимата си платформа Truth Social, заплашвайки с „безпрецедентна огнева мощ“ и унищожение на иранските лидери.

Проблемът за Белия дом обаче е, че Иран вече не се страхува от думи. Докато Тръмп се хвали с унищожени дронове и ракети, Иран изгражда хиперзвукови способности и се подготвя за дълга война на изтощение. Американският президент, в типичния си стил, игнорира цивилните жертви, включително децата в иранските училища, което само налива масло в огъня на иранската решимост. Поглед.инфо подчертава, че Тръмп прави най-голямата грешка в живота си, подценявайки непоклатимостта на новия Рахбар.

Към тотална война и ядрен Армагедон

Ескалацията води към опасна точка, от която няма връщане назад. Ако САЩ започнат да атакуват енергийната инфраструктура и пристанищата на Иран, Техеран ще отговори със същото срещу арабските съюзници на Вашингтон. Още по-критично е споменаването на инсталациите за обезсоляване на вода. В Близкия изток жаждата е по-страшно оръжие от глада. Иран, със своята огромна територия и ресурси, ще преживее такъв колапс много по-лесно от „стъклените“ градове на заливните монархии.

Най-големият риск обаче остава ядреният фактор. Паническият страх на Израел от новия ирански лидер може да доведе до „превантивен“ ядрен удар. В такъв сценарий Иран, който вече няма причини да се въздържа от създаването на собствена ядрена бомба, ще отговори с хиперзвукови удари по израелските ядрени обекти. Това е рецепта за глобален Армагедон, който Тръмп очевидно не разбира, мислейки, че всичко може да се реши с няколко туита.

Екзистенциалният избор на Русия

В тази сложна геополитическа конфигурация ролята на Русия и Китай е ключова. Въпреки че западните медии спекулират с руската помощ, истината е, че Москва действа в условия на строг прагматизъм. Русия печели от високите цени на петрола и временното отслабване на санкционния натиск, но стратегическият залог е много по-голям.

Иран е „южният щит“ на Русия. Ако САЩ и Израел успеят да дестабилизират и разчленят Иран, Русия ще се изправи пред огромен хаос на южните си граници – сценарий, подобен на „либиизацията“, но в много по-голям мащаб. Падането на Иран ще означава, че Русия е следващата в списъка на глобалния хегемон. Затова Москва, макар и да поддържа добри отношения с арабските си партньори, е длъжна да гарантира оцеляването и победата на Техеран. В този конфликт Иран не просто защитава своята територия; той води битка за правото на съществуване на многополюсния свят, в който Русия заема централно място.

