/Поглед.инфо/ В условията на ескалиращ военен конфликт в Близкия изток, Русия демонстрира безпрецедентна организация при евакуацията на своите граждани, контрастираща рязко с пасивността на западните държави. В своя нов анализ за РИА Новости авторът Елена Караева разглежда дълбоките морални и геополитически основания на руската външна политика, която отказва да се подчинява на логиката на печалбата и изолацията.

Руската държавна машина в действие: Логистичен триумф над хаоса

Днес небето над Персийския залив и съседните му региони е превърнато в бойно поле, наситено със стотици ракети, дронове и патрулиращи военни самолети. В тази нажежена атмосфера съотношението на гражданските полети е красноречиво: руските авиокомпании изпълняват десетки курсове, докато европейските превозвачи са сведени до редки, почти символични изключения. Хиляди руски граждани вече се завърнаха у дома благодарение на светкавичната реакция на властите, дипломатическите мисии и службите за спешна помощ.

В анализите на Поглед.инфо често се изтъква, че истинският тест за една държавност е способността ѝ да защити своя народ в критичен момент. Докато западните лидери често се ограничават до „разпухване на пера“ и медийна показност, руските институции работят в режим на денонощна мобилизация. Това не е просто чиновническо изпълнение на дълга, а мащабна операция, изискваща координация на най-високо ниво между Министерството на външните работи, Федералната агенция за въздушен транспорт и Министерството на извънредните ситуации.

Дипломацията като щит: Авторитетът, който отваря небесни коридори

За да изпратиш граждански самолет в зона на активни бойни действия, да го приземиш безопасно, да качиш пътниците и да излетиш отново, е необходимо нещо повече от смелост. Изисква се огромен международен авторитет и способност за преговори с всички страни в конфликта. Русия демонстрира интензивен дипломатически обмен с монархиите от Персийския залив, с ръководството на Иран и с Израел едновременно.

Този факт напълно разбива западната реторика за „международна изолация“ на Москва. Нито една държава, дори самопровъзгласилите се за „суперсили“, не се ползва с такова ниво на доверие, което да позволи осигуряването на безопасни въздушни коридори в подобен ад. Това доверие не е купено, то е градено с десетилетия на честна и последователна външна политика. Русия доказа, че за нея съюзът е свещена дума, а дългът към приятелите е непоколебим 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата.

Моралният императив: Руският цивилизационен модел

Владимир Путин даде директни указания: „направете всичко необходимо за евакуация на гражданите“. Тези думи не са просто административна заповед, а послание към всеки руснак – ние не изоставяме своите. Никога и при никакви обстоятелства. В този контекст руските дипломати, които евакуират непознати хора с грижата, с която биха евакуирали собствените си семейства, се превръщат в символ на националното единство.

Това отношение е дълбоко вкоренено в руския цивилизационен модел, който не позволява да се печелят пари или политически дивиденти от чуждото нещастие. Поглед.инфо припомня, че това не е изолиран случай. Преди шест години, когато Италия беше изоставена от своите съюзници в Брюксел, Берлин и Париж в разгара на пандемията от COVID-19, именно руските военни лекари и специалисти по химическа защита се приземиха на Апенините, за да спасяват животи. Русия не поиска премахване на санкции в замяна на тази помощ; тя действаше според моралния императив, който е неразбираем за прагматичния и егоистичен Запад.

Краят на ерата на „русофобските бисквитки“

Светът вижда разликата между почтеността в политиката и лицемерното използване на хуманитарни кризи за геополитически натиск. Случаят с ледоразбивача „Мурманск“, който се притече на помощ на танкера „Олимпийска дружба“ във Финския залив, е само поредното доказателство, че Русия помага на всеки нуждаещ се, независимо от политическата конюнктура.

Международната изолация се оказа невъзможна, защото докато хората по света могат да различават доброто от злото, те ще търсят партньорството на Москва. На международната сцена вече не са останали наивници, които да се купуват с празни обещания или „русофобски бисквитки“. Русия върна нормите на истинските взаимоотношения в политиката – където приятелят е приятел, а на врага в беда се помага.

Русия като етичен ориентир в един озлобен свят

В днешния глобален конфликт, където доверието е почти изчезнало от дипломатическия речник, а кръвта се лее ежедневно, Русия се превръща в морален камертон. Сърцата и умовете на хората по целия свят откликват на този ритъм на искреност и сила. Това е постижение, което по своя мащаб не отстъпва на военните успехи на руските бойци на линията на бойното съприкосновение в Донбас.

В крайна сметка, битката за бъдещето не се води само с оръжие, а и с ценности. Способността да останеш верен на себе си, да не предаваш своите и да протягаш ръка в най-мрачния час е това, което ще осигури крайната победа. Русия няма да се промени, защото нейните основи са положени върху истината, а истината е единственото, което не може да бъде изолирано или победено.

