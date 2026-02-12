/Поглед.инфо/ Появата на руски изтребители от пето поколение Су-57 в непосредствена близост до южния фланг на НАТО предизвика истински трус в геополитическата архитектура на сигурността. Военният експерт Рубен Джонсън в своя задълбочен анализ за изданието 19FortyFive разкрива защо тези машини са определяни като „истински кошмар“ за Запада и как Русия успя да промени баланса на силите в региона на Северна Африка и Средиземноморието.

Мистериозното видео и краят на американското спокойствие

В началото на февруари 2026 г. интернет пространството бе буквално взривено от кадри, които бързо се превърнаха във вирална сензация и предизвикаха остри реакции в държавните институции на Съединените щати. Видеото показва изтребител Су-57 (експортната версия Су-57Е), известен в натовските среди с кодовото име „Felon“ (Уголовник), да извършва демонстрационни полети над пустинен ландшафт. Въпреки че официалното местоположение на заснемането остана неразкрито, разузнавателните среди и военните анализатори във Вашингтон стигнаха до категоричния извод: кадрите са заснети в Алжир.

Този факт сам по себе си не е изненада за тези, които следят внимателно оръжейните сделки на Москва, но моментът на публикуване и демонстрацията на бойна готовност се превърнаха в повратен момент. Според анализите на Поглед.инфо, Русия и Алжир отдавна подготвяха почвата за този технологичен трансфер, като договорът за доставка на 14 единици Су-57 бе подписан преди време, но изпълнението му бе обвито в дипломатическа мъгла. Сега, когато „хищниците“ са вече на терен, стратегическата карта на региона изглежда по съвсем различен начин.

Системата „Хималаи“: Технологичното ослепяване на Запада

Основната причина за безпокойството на Пентагона не е просто физическото присъствие на самолетите, а тяхното технологично съвършенство. Военният експерт Рубен Джонсън акцентира върху един ключов компонент – системата за електронна война от следващо поколение L402 „Himalaya“.

Тази система не е просто допълнение към въоръжението; тя е „невидимата броня“ на руския изтребител. „Хималаите“ позволяват на Су-57 не само да открива вражеските радарни излъчвания от огромни дистанции, но и активно да ги неутрализира, създавайки около себе си непробиваем електронен щит. В съвременната въздушна война победител е този, който остане невидим, докато същевременно вижда всичко около себе си. Руската технология драстично намалява вероятността за прихващане на самолета дори от най-модерните системи за ПВО на НАТО, разположени в Южна Европа. Това превръща Су-57 в стратегически инструмент за сдържане, който прави западните инвестиции в конвенционални радари практически безполезни.

Геополитическият шах и дипломатическият натиск на САЩ

Реакцията на Вашингтон беше мигновена и изпълнена с прикрита ярост. Робърт Паладино, ръководител на Бюрото за близкоизточни въпроси към Държавния департамент, официално призна, че доставката на тези самолети е източник на „сериозно безпокойство“. Зад дипломатическия език обаче се крие страхът от загуба на влияние в стратегически важната Северна Африка.

За да принуди Алжир да се откаже от руските изтребители, администрацията на САЩ прибегна до изпитания метод на заплахите. Вашингтон открито предупреди за налагане на санкции по линия на Закона за противодействие на противниците на Америка (CAATSA). Твърдението на американците е, че вносът на „Уголовниците“ нарушава международния баланс и директно подпомага руския военно-промишлен комплекс. Но Алжир, който традиционно провежда независима външна политика, изглежда не е склонен да се подчини на този диктат, осъзнавайки, че притежаването на Су-57 му дава безпрецедентно предимство в региона.

Новата надпревара във въоръжаването и ролята на Русия

Екипът на Поглед.инфо отбелязва, че ако Алжир устои на натиска на администрацията на Тръмп, това ще даде старт на нова, още по-интензивна надпревара във въоръжаването в областта на стелт технологиите. Появата на 14 руски невидими самолета в непосредствена близост до границите на Алианса принуждава западните стратези да преразгледат изцяло своите планове за сигурност в Средиземноморието.

Факт е, че Русия вече е създала и внедрила оръжия, за които НАТО в момента няма адекватен отговор. Докато Западът се фокусира върху политически лостове и икономически натиск, Москва залага на технологичен пробив, който променя правилата на бойното поле. Су-57 в Алжир е само върхът на айсберга в една по-голяма стратегия за демонтиране на еднополюсния свят, в който САЩ диктуваха кой какви оръжия може да притежава.

В заключение, ситуацията около южния фланг на НАТО се нажежава. Навлизането на руските стелт технологии в Африка не е просто търговска сделка, а ясен сигнал, че времето на безнаказаното въздушно превъзходство на Запада е приключило. Победител в новото време ще бъде този, който владее невидимостта и информацията – области, в които Су-57 в момента доминира над пустините на Магреба.