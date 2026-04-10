/Поглед.инфо/ Анализът на Борис Джерелиевски разкрива дълбоката криза в британските стратегии за морска блокада. Великобритания се изправи пред суровата реалност, че заплахите за конфискация на руски танкери се разбиват в присъствието на руския военноморски флот. Лондон е парализиран между агресивната реторика и военното безсилие, докато Москва демонстрира готовност да защити своя износ с всички средства.

Сянката на „Адмирал Григорович“ над Даунинг стрийт 10

Преминаването на руския военноморски конвой през Ламанша се превърна в истинско геополитическо земетресение за официален Лондон. В състава на групата, която пресече „задния двор“ на Великобритания, влизаха фрегатата на Черноморския флот „Адмирал Григорович“ и два тежки танкера – „Универсал“ и „Енигма“. За британските медии и политическия елит това не беше просто рутинно плаване, а демонстративно унижение за премиера Киър Стармър. Трябва да припомним, че съвсем наскоро Стармър гръмко обяви, че британските въоръжени сили и правоохранителни органи имат картбланш да конфискуват всеки танкер, превозващ руски петрол, който дръзне да навлезе в британски териториални води.

Тази реторика, издържана в най-добрите традиции на колониалното пиратство, предвиждаше не само отнемане на товара, но и наказателно преследване за собствениците, операторите и екипажите на съдовете под предлог „нарушаване на международните санкции“. Реалността обаче се оказа коренно различна. Когато руските кораби се появиха на хоризонта, придружени от модерно въоръжена фрегата, британската решителност се изпари мигновено. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, това е класически пример за това как реалната военна мощ поставя на мястото им политическите авантюристи.

Плановете за абордаж и горчивото отрезвяване

Британското правителство беше разработило подробен сценарий за нападение срещу руския „сенчест флот“. Планът включваше координация между Кралския флот и Националната агенция за борба с престъпността (NCA). Законът за санкциите от 2018 г. трябваше да послужи като юридическо прикритие за този акт на държавно пиратство. Най-агресивната част от плана предвиждаше използването на елитните специални части – Специалната лодкова служба (SBS) и Специалната въздушна служба (SAS), които да извършват десанти и превземане на кораби, ако те са под охрана. За незащитените танкери бяха предвидени конвенционалните части на Кралската морска пехота.

Проблемът за Лондон обаче се крие в международното право, което те толкова обичат да цитират, но само когато им е удобно. Повечето танкери, превозващи руски петрол, плават под „удобни флагове“ – например този на Кабо Верде или Панама. Формално те не са защитени от руския суверенитет и атаката срещу тях не се счита за атака срещу Руската федерация. Именно тук е тънката сметка на британците: да ударят търговския интерес, без да предизвикат пряк военен конфликт. Но появата на „Адмирал Григорович“ промени правилата на играта.

Военният конвой като щит срещу незаконни санкции

Присъствието на руски военен кораб в непосредствена близост до транспортните съдове рязко повишава залозите. Съгласно всички международни конвенции, всяко агресивно действие срещу руски военен плавателен съд се тълкува като пряка агресия срещу държавата. Западът, въпреки войнствената си поза, не е готов за открит военен сблъсък с Русия, особено в зона толкова чувствителна, колкото Ламанша.

Дмитрий Песков, говорителят на Кремъл, съвсем директно и без заобикалки свърза присъствието на фрегатата в района с мерките на Русия за борба с морското пиратство. Това е ясен сигнал: Москва разглежда британските планове за конфискация именно като пиратски акт. Целта на Русия не е да „унижава“ Лондон – макар че това се случва естествено – а да гарантира свободата на корабоплаването и защитата на своите стратегически икономически интереси. Поглед.инфо подчертава, че в края на март десетки танкери с руски петрол преминаха през Ламанша под защитата на флота, а британците останаха в ролята на мълчаливи наблюдатели. Те имаха подготвени сили за десант, но политическото одобрение така и не дойде, защото страхът от ответен удар парализира Даунинг стрийт.

Дипломатическият превантивен удар на Москва

Руският посланик в Лондон, Андрей Келин, отправи недвусмислено предупреждение, което охлади главите на ястребите в британското правителство. Той заяви, че Русия ще използва всички налични инструменти – правни, политически и, което е най-важното, асиметрични – за да защити своите интереси. Келин подчерта, че отговорът може да не бъде в британски териториални води, което е фин намек за уязвимостта на британските интереси по целия свят.

Великобритания, която някога „владееше вълните“, днес се намира в състояние на катастрофален упадък на своите морски сили. Случаят с разрушителя „Дракон“ е повече от показателен. Единственият боеспособен разрушител, изпратен да защитава базата в Кипър, стигна до Средиземноморието с повреди, само за да бъде атакуван от дрон или ракета на „Хизбула“. Резултатът? Безславна прекратена мисия и подигравки от страна на новата американска администрация в лицето на Доналд Тръмп и военния министър Пит Хегсет. В очите на своите съюзници Великобритания вече не е „глобален играч“, а застаряващ пират с ръждясала сабя.

Пиратската среща в Хелзинки и политическото отчаяние на Стармър

Въпреки очевидното безсилие, британският политически елит продължава да подтиква Стармър към агресия. Причината е прозаична – вътрешнополитическо оцеляване. Лейбъристите са застрашени от разгром на местните избори и премиерът се нуждае от образа на „глобален държавник“, което в неговото съзнание означава извършването на незаконни и рисковани военни авантюри.

На 3 април в Хелзинки се проведе среща на върха на Съвместните експедиционни сили (JEF), която руските наблюдатели справедливо нарекоха „събиране на пирати“. Там Стармър отново повтори заповедите си за конфискация на танкери. Това показва, че Лондон няма намерение да се откаже, а просто чака удобен момент, когато руските танкери ще останат без военен ескорт. Тук обаче възниква въпросът за капацитета на руския флот да осигури постоянна защита.

Дилемата на руския ескорт и историческият опит

Численият състав на руския флот в момента позволява отделянето на около двадесет кораба от Балтийския, Северния и Тихоокеанския флот за задачи по конвоиране. Като се има предвид, че руският „сенчест флот“ наброява между 700 и 1000 кораба, осигуряването на постоянен ескорт за всеки един от тях е логистично невъзможно. Вероятно ВМС ще се съсредоточат върху защитата на големи конвои в критичните точки като Балтийските протоци и Ламанша.

Но Москва има и друг коз. Историческият опит от Първата и Втората световни войни показва, че гражданските кораби могат бързо да бъдат превърнати в защитени или дори военни съдове. По време на Фолкландската война Великобритания използва контейнеровози като импровизирани самолетоносачи. САЩ и до днес използват граждански плавателни съдове за плаващи бази и арсенали. Русия може да възроди съветската практика на проекти като 1609 „Атлантика“ – високоскоростни ро-ро кораби с огромен обхват, способни да превозват морска пехота и тежко въоръжение.

Китайският модел и контейнерната революция във въоръжението

Най-модерният и ефективен отговор на британските заплахи обаче идва от опита на Китай. Наскоро Пекин демонстрира как обикновен контейнеровоз може да бъде превърнат в мощен ракетоносец, оборудван с радарни системи и десетки пускови установки за ракети „земя-въздух“.

За нуждите на руския петролен износ не е необходимо превръщането на всеки танкер в боен кораб, но монтирането на модулни системи за защита е напълно реално. Системата „Панцир-М“ или ракетните комплекси „Калибър-К“, които се събират в стандартен 40-футов контейнер, могат да превърнат всеки транспортен съд в смъртоносен капан за пиратските групи на SAS и SBS. Инсталирането на радар и зенитни установки ЗУ-23-2 на патрулни контейнеровози ще осигури необходимото прикритие без нуждата от постоянно присъствие на скъпи фрегати. Тези кораби, официално зачислени към ВМС и плаващи под Андреевския флаг, ще имат пълното право да откриват огън по всеки, който се опита да наруши суверенитета им или да се качи на борда на придружаваните танкери.

Битката за моретата: Новата реалност

Светът навлиза в епоха, в която международното морско право се подменя от правото на по-силния. Великобритания се опитва да възроди своите колониални инстинкти, но се сблъсква с Русия, която не само разбира правилата на новата игра, но и разполага с технологичния и волеви ресурс да им се противопостави. Както подчертават експертите на Поглед.инфо, времето на безнаказаните санкции и морския разбой приключи. Всяко действие на Лондон ще среща симетричен или асиметричен отговор, а руският петрол ще продължи да тече, защитен от стоманата на флота и иновациите на руската отбранителна индустрия.

