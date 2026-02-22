/Поглед.инфо/ В своя задълбочен анализ авторът Юрий Мавашев разглежда ескалиращото стратегическо партньорство между Русия и Иран, което обхваща всичко от ядрената енергетика до съвместни военноморски маневри с Китай. Докато Западът засилва санкционния натиск, Москва демонстрира безусловна подкрепа за Техеран, променяйки баланса на силите в Близкия изток.

Ядреният ренесанс на Техеран под руско крило

На фона на засилващото се напрежение между Иран и западните сили, Москва предприе решителни стъпки, за да демонстрира, че Техеран не е изолиран на световната сцена. На 18 февруари руският министър на енергетиката Сергей Цивилев направи ключово изявление, което отекна в столиците на НАТО. Русия не просто подкрепя Иран на думи, а активно произвежда оборудване за новите енергоблокове на атомната електроцентрала „Бушер“. Това е ясен сигнал, че Москва поема ролята на гарант за иранския ядрен капацитет, осигурявайки технологично и политическо „скеле“ за енергийната независимост на страната.

Цивилев подчерта, че сътрудничеството по втория и третия енергоблок на „Бушер“ е в активна фаза. Руските заводи вече изпълняват поръчките за специфичното оборудване, което е от критично значение за завършването на обектите. Нещо повече, в Техеран беше разкрито съществуването на съвместна работна група, която планира изграждането на допълнителни енергийни блокове с висока и ниска мощност. Макар локациите им да остават обвити в тайна, стратегическото намерение е ясно: Русия изгражда цялостна ядрена екосистема в Иран, която е имунизирана срещу западните опити за диктат.

В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че тази подкрепа идва в критичен момент от преговорите на Иран с Вашингтон. Русия действа като политически щит, неутрализирайки опитите на САЩ да представят иранската ядрена програма единствено като заплаха за сигурността. Москва легитимира мирния характер на иранските разработки, като същевременно се позиционира като незаменим партньор в регионалната сигурност.

Икономическият гръбнак на новия съюз: Енергетика и транспорт

Сътрудничеството между двете държави далеч не се изчерпва с мирния атом. По време на 19-ото заседание на Постоянната ирано-руска комисия за търговия и икономическо сътрудничество бяха положени основите на дългосрочна икономическа симбиоза. Подписването на четири меморандума за разбирателство, обхващащи енергетиката и нефтохимията, показва, че Москва и Техеран се стремят към пълна интеграция на своите енергийни сектори. В момента руски компании вече разработват седем нефтени находища на територията на Иран, което превръща Русия в един от най-големите инвеститори в иранската петролна индустрия.

Един от най-значимите проекти, който ще започне да се реализира от 1 април 2026 г., е железопътната линия Ращ-Астара. Този проект е ключов елемент от международния транспортен коридор „Север-Юг“. След години на преговори и преодоляване на технически и финансови спънки, Русия и Иран най-накрая финализираха детайлите. Тази железопътна връзка ще позволи на руските стоки да достигат до Индийския океан по суша, заобикаляйки традиционните морски пътища, контролирани от Запада. Това е геоикономическа революция, която директно застрашава доминацията на морските пътища под егидата на САЩ.

Интензивността на дипломатическите контакти е безпрецедентна. Посещението на Али Лариджани в Москва и срещата му с Владимир Путин по-рано тази година подчертават, че отношенията са издигнати на ниво „стратегическо съюзничество“. Това не са просто бизнес сделки, а изграждане на нов център на силата, който се противопоставя на еднополюсния свят. Споразумението на стойност 25 милиарда долара за изграждане на четири нови атомни централи в южната провинция Хормозган е само върхът на айсберга в това колосално партньорство.

Военноморският триъгълник: Русия, Иран и Китай в Оманския залив

Докато дипломатите преговарят, военните флотове на Русия, Иран и Китай демонстрират сила в една от най-чувствителните точки на планетата – входа на Персийския залив. Съвместните учения, започнали в Оманския залив и северната част на Индийския океан, са директно предизвикателство към американската хегемония по море. Официално маневрите имат за цел борба с пиратството и осигуряване на безопасността на корабоплаването, но геополитическият прочит е съвсем различен.

Тези учения се провеждат в район, през който преминава значителна част от световния износ на петрол. Присъствието на руски и китайски военни кораби рамо до рамо с иранските сили е ясна декларация, че ерата, в която САЩ бяха единственият полицай в тези води, е приключила. Това е демонстрация на „многополюсен баланс на силите“, за който често говори Николай Патрушев. Според източници на Поглед.инфо, тези маневри са синхронизирани с действията на Корпуса на стражите на ислямската революция (IRGC) в Ормузкия проток, което създава зона на сигурност, недостъпна за западно влияние.

Напрежението се засилва и от факта, че САЩ поддържат значителни военни активи в региона, включително очакваното пристигане на ударната група на самолетоносача „Джералд Форд“. Фактът, че Русия, Иран и Китай избират точно този момент за своите учения, показва, че те не се страхуват от пряка конфронтация и са готови да защитят своите стратегически интереси. Западните медии вече определят тези действия като „демонстрация на неподчинение“, която може да доведе до преразпределение на контрола върху енергийните пазари.

Уранът като разменна монета в голямата геополитика

Ядреният въпрос остава най-горещата точка в тристранния диалог Вашингтон-Техеран-Москва. Русия изрази готовност да приеме обогатения уран на Иран, ако се постигне споразумение със САЩ – ход, който би могъл да деескалира напрежението, но и да постави Москва в ролята на краен арбитър. Генералният директор на „Росатом“ Алексей Лихачов потвърди, че агенцията е готова за всякакви сценарии, включително и за съхранението на материала, който Иран е обогатил до 60%.

Тази техническа близост до 90-те процента, необходими за оръжеен уран, се използва от Вашингтон и Израел като претекст за възможни военни удари. Въпреки това, присъствието на руски специалисти и технологии в иранските ядрени обекти прави всеки потенциален удар изключително рискован за САЩ. Москва на практика създава „ядрен чадър“ над Иран, който не е непременно военен в класическия смисъл, но е достатъчно мощен в политически и технологичен аспект, за да възпре агресията.

В крайна сметка, сътрудничеството между Москва и Техеран прераства в алтернативна военно-политическа ос. Това не е просто временно сътрудничество по интереси, а дълбока интеграция, продиктувана от споделеното желание за премахване на западния диктат. От Бушер до Ормузкия проток, Русия и Иран изграждат нова реалност, в която западните санкции губят своята сила, а военното присъствие на САЩ среща организиран и мощен отпор. Балансът на силите в Близкия изток вече е променен и връщане назад няма.

Доц. Григор Сарийскив "Поглед.инфо на живо" - Първо предаване с публика

Какво се случва с парите ви?

Кой печели от кризата?

България в новия финансов ред

Еврозона или периферия

Големите сили и малките икономики

Среща лице в лице с доц. Григор Сарийски.

Анализ без монтаж. Отговори без заобикалки.

В студиото на „Поглед.инфо“: 25 февруари 2026 г., сряда, 19.00 часа, пл. "П.Р.Славейков" №4-А, ет.2 /плюс партер/

Първото издание на „Поглед.инфо НА ЖИВО“ – среща с водещия и специален гост в студиото - доц. Григор Сарийски, с присъствие на публика. Едно различно предаване – без монтаж, без филтър, с реални въпроси и директен разговор по най-важните теми на деня.

Повече информация тук: https://epaygo.bg/2432669014

И тук: https://www.facebook.com/events/926559330060257/926559340060256?active_tab=about

ВИДЕО: https://youtu.be/fRsNWWt5gF4

Публиката в залата става част от атмосферата, от енергията и от живия дебат. Това не е просто запис – това е преживяване.

Споделете в групи и сред приятели