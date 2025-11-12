/Поглед.инфо/ Документът бе подписан от председателите на двете партии — Румен Петков и Леонид Слуцки.

С меморандума страните потвърждават стремежа си да укрепват взаимното разбирателство, приятелството и доверието между народите на България и Русия. Акцентират върху културните, образователните и научните връзки като основа за устойчиво сътрудничество.

Двете партии се обединяват около идеята, че междупартийният диалог е важен инструмент за развитие на международните хуманитарни отношения, укрепване на сигурността и стабилността в Европа и запазване на традиционните духовни и културни ценности.

Меморандумът предвижда съвместни инициативи в областта на културата, науката и образованието, обмен на делегации, провеждане на конференции, фестивали и други обществени прояви.

Документът изразява политическата воля за активно партньорство и възстановяване на доверието и диалога между народите ни.