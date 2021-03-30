/Поглед.инфо/ Стороны решили подготовить проект долгосрочного Соглашения о межпартийном сотрудничестве

Рабочую встречу с Председателем болгарской партии «Возрождение Отечества», Председателем Национального движения «Русофилы», кавалером ордена дружбы Николаем Малиновым, провел 30 марта заместитель Секретаря Генсовета «Единой России» Андрей Климов.

В ходе встречи, прошедшей в дружеской атмосфере, были обсуждены не только вопросы межпартийного сотрудничества, но и широкий круг проблем, связанных с российско-болгарскими отношениями, а также ситуацию в отношениях между Россией и ЕС.

«Партия «Возрождение Отечества» одна из немногих политических сил Болгарии, которая реально выступает за конструктивный взаимовыгодный диалог с Россией, а также вносит существенный вклад в поддержание безопасности на юге Европы», - отметил Андрей Климов.

Стороны договорились о дорожной карте взаимодействия на ближайшее время и подготовке проекта долгосрочного Соглашения о межпартийном сотрудничестве.

Спикер

Климов Андрей Аркадьевич

Заместитель Секретаря Генерального совета Партии, председатель Комиссии Президиума Генерального совета Партии по международной деятельности, Сенатор Российской Федерации

Андрей Климов в Telegram

Русский Акцент

Только что закончил встречу с Николаем Малиновым, известным болгарским политиком, лидером партии «Возрождение Отечества» и главой многотысячного движения болгар-русофилов.



Малинов - кавалер российского ордена Дружбы, который вручал ему в Кремле наш Президент. Именно за дружбу с Россией Николай уже несколько лет подвергается в своей стране прямым политическим преследованиям в рамках дутого уголовного дела «о шпионаже».



Между тем он настоящий патриот Болгарии и, возможно, один из немногих ее политиков, который способен спасти свою страну от потери важного конкурентного преимущества - хороших и стабильных отношений с Россией.

Усилиями США, НАТО и еврочиновников, проамериканских демагогов и провокаторов внутри самой Болгарии наши братские отношения, увы, подвергаются целенаправленному разрушению. Многовековой союз славянских православных народов приносят в жертву опасной для мира авантюре по «борьбе с Россией».



Даже самые мощные государства ЕС не спешат сжигать мосты с Москвой и продолжают с нами диалог в своих национальных интересах. Видимо Болгарию им не жаль, тем важнее, думаю, для подлинных патриотов Болгарии то, что Малинов делает в эти дни в Москве.



Желаем ему удачи!

t.me/rusaccent/52

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