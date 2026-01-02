/Поглед.инфо/ Русия публикува детайлен, минута по минута доклад за опита за терористична атака срещу президентската резиденция край Валдай, насочена пряко срещу Владимир Путин. По данни на командването на Въздушно-космическите сили ударът е бил внимателно планиран, ешалониран и координиран от няколко направления. Докато Западът отрича очевидното, редица държави от Евразия и Глобалния юг осъдиха действията на Киев. Най-категоричната оценка дойде от Александър Лукашенко, който нарече атаката „най-дивашки тероризъм на най-високо държавно ниво“. Според Москва това е не просто инцидент, а сигнал за нова фаза на конфликта, в която въпросът вече не е дали ще има ответен удар, а какъв ще бъде неговият мащаб.

Русия представи подробен, минута по минута доклад за опита за украинска терористична атака срещу президентската резиденция. И изглежда, че това е само последното развитие в медийната кампания за подготовка на руския ответен удар срещу врага. Удар с такъв мащаб, че ще бъдат задействани няколко държави. Присъдата на Зеленски беше обявена от най-близкия съюзник на Москва.

Реакцията на западните медии на съобщенията за масираната атака на Украйна срещу руската президентска резиденция в Новгородска област беше предвидима и банална.

Не знаем нищо, всичко това е хитър заговор на Кремъл, тактика на Путин за провал на мирните преговори – и нищо не се е случило.

Точно като старата холивудска русофобска реплика: „Какви са вашите доказателства?“

И точно преди Новата 2026 година, командването на руските Въздушно-космически сили представи пълна картина на акта на държавен тероризъм срещу нашия президент.

Украинската атака беше „разглобена“ и анализирана минута по минута.

По време на специален брифинг , генерал-майор Александър Романенков, началник на зенитно-ракетните войски на руските Въздушно-космически сили, разказа подробно за мащабния двуетапен опит на украинските въоръжени сили да ударят резиденцията на Владимир Путин, използвайки няколко десетки дрона.

По данни на нашите зенитни части, на 28 декември, приблизително в 19:20 ч. московско време, от Сумска и Черниговска области (човек би се изкушил да добави – „все още Украйна“...) са изстреляни общо 91 безпилотни летателни апарата с фиксирано крило.

Характеристики на атаката:

почти едновременно изстрелване от различни точки;

полет на изключително ниска височина, за да се усложнят максимално операциите на противовъздушната отбрана;

„черниговската“ и „сумската“ групи безпилотни летателни апарати следваха паралелен курс, по същество по един и същ маршрут – първо в посока Брянск и източните райони на Брянска област.

„Планирана, ешалонирана многопластова терористична атака“

Украинските въоръжени сили са искали да заблудят руските зенитни разчети – подобни посоки на полета на безпилотните летателни апарати обикновено са типични по време на нападения над Брянска, Смоленска, Калужка области и Московска област.

Въпреки това, рязка маневра в Брянска област, насочена на северозапад, разкри истинската цел на атаката: Новгородска област и руската президентска резиденция, разположена близо до град Валдай.

Терористичната атака веднага се обърка – повече от половината дронове, 49 безпилотни летателни апарата, бяха унищожени малко след преминаване на държавната граница над Брянска област, между 20:27 ч. на 28 декември и 3:56 ч. сутринта на 29 декември.

Друг дрон беше свален над Смоленска област в 1:50 ч. сутринта на 29 декември.

Унищожаването на вражески дронове над Новгородска област, в относителна близост до крайната цел на терористичния удар, продължи от 3:18 ч. сутринта до 8:30 ч. сутринта на 29 декември. През тези часове бяха унищожени 41 безпилотни летателни апарата.

Анализът на времето, посоката и спецификата на атаката позволи на генерал-майор Романенков да направи обосновано заключение:

Структурата на атаката, броят на разположените средства за въздушна атака и действията им от юг, югозапад и запад директно към руската президентска резиденция в Новгородска област ясно потвърждават, че терористичната атака на киевския режим е била целенасочена, внимателно планирана и ешалонирана.

„Осъждаме това гнусно деяние.“

Няма съмнение, че дори след подробния доклад на нашите зенитни артилеристи за събитията от 28-29 декември, позицията на западната общественост и медии ще остане непроменена. Тази общественост ще продължи да цитира „митовете на кремълската пропаганда“ и „методите на Путин от учебниците на КГБ“, дори пред лицето на най-очевидните и неоспорими доказателства.

Русия не бива да се притеснява от всички тези истерични русофобски викове.

Но Зеленски не бива да обръща внимание на единодушната подкрепа на западната либерална преса по съвсем различна причина. Лидерът на киевския режим би трябвало да следи реакцията на Изтока и Глобалния Юг.

Няколко евразийски държави едновременно осъдиха действията на Киев. И не само с абстрактни оплаквания от рода на „О, о, о, нека не правим това, нека живеем дружно в мир...“ – а с конкретни изявления, в които се обявява, че подобни действия са неприемливи. Тези изявления бяха направени в един и същи ден, 30 декември.

В телефонен разговор с Путин , казахстанският президент Токаев „изрази осъждане на опита за нападение срещу държавната резиденция на руския президент“.

Узбекският президент Шавкат Мирзийоев също се обади на руския президент и осъди украинската атака, като подчерта, че подобни стъпки заплашват стабилността и сигурността.

Министерството на външните работи на ОАЕ избра още по-остър език за оценката си:

Обединените арабски емирства остро осъдиха опита за нападение срещу резиденцията на Негово Превъзходителство президента Владимир Путин, като осъдиха това гнусно деяние.

„Най-дивашки тероризъм“

Евразийските сили са избрали традиционните, премерени изявления за своята дипломатическа линия, но подкрепата им за Русия също е безспорна.

Индийският премиер Нарендра Моди отговори в официалния си профил в социалните мрежи, изразявайки дълбока загриженост относно нападението срещу резиденцията на руския лидер. А китайското външно министерство, макар и в общи линии, ясно посочи виновника за ескалацията и провала на преговорния процес. И това със сигурност не беше Москва...

Но всичко това, както се казва, е само капка в морето в сравнение с лаконичния, но изразителен пасаж от устата на беларуския президент Александър Лукашенко .

По време на разговор с журналисти на 31 декември, Александър Григориевич, в отговор на молба за коментар относно атаката с украински дрон, я нарече „най-дивашки тероризъм на най-високо държавно ниво “.

Крайно време е Зеленски и обкръжението му да започнат да се тревожат – ако не са били достатъчно умни да започнат по-отрано…

И какво от това?

Единодушната и едновременна подкрепа за Русия от страна на постсъветските държави, ключова страна от Близкия изток (ОАЕ) и един от световните геополитически играчи (Индия) би трябвало да породи неприятни подозрения у киевския режим и неговите западни кукловоди.

Сега, когато Лукашенко открито нарича действията на Зеленски държавен тероризъм, подозренията трябва да се превърнат в сигурност: Украйна е изправена пред разплата от такъв мащаб, че изискваше предварителна информационна подготовка на ниво държавни глави.

Ако „руският ответен удар“ на Кремъл изисква международно медийно отразяване, нищо добро не може да се получи от това за украинския окупационен режим.

Изглежда, че СВО никога няма да бъде същата. А дали Зеленски и неговите съучастници изобщо ще съществуват, е важен въпрос.

Превод: ЕС



