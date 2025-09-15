/Поглед.инфо/ Имате ли деца? Вашите приятели и познати имат ли деца?

Ако отговорът е да, то със сигурност сте виждали тези ужасяващи чудовища в детските ръце, креватчетата, кутиите за играчки, по рафтовете в детските стаи - кукли вампири, кукли вещици с копита, космати и пластмасови същества с неопределен пол и възраст, с лилава коса, сини опашки, рога, зъби в няколко реда.

За вас те са стряскащи, неприятни, смешни, но детето ги харесва. Не мишка, не жаба, а непознато животно в най-лошия смисъл - това е играчка, която се изхвърля на родителския потребителски пазар отново и отново за продажби за милиарди.

И само се опитайте да не я купувате - ако всички деца вече са гледали анимационния филм с главните герои-чудовища и са ги поискали за колекцията си, ако са популярни сред съседските деца в двора, ако идват с тях на детска градина, учениците от прогимназията и средното училище се хвалят с тях в училище един на друг, публикуват снимки в училищни чатове.

Знаем обаче примери и за доста възрастни хора, които носят играчки със зъби на сесиите на международния икономически форум. Какви претенции могат да има към децата и техните родители след това? Понякога сериозни хора стават жертва на модата на играчките.

Индустрията на вниманието работи по безмилостни алгоритми: нейната задача е да създаде масово търсене на нови впечатления, образи, вещи и след това да ги продаде на максимален брой потребители. Най-лесно е да се направи това с децата: те са готови за всяко ново нещо, просто защото това е тяхната природа - да растат и да опознават света.

А сега се снима поредният сериал за чудовища: сценаристите все още не са успели да отразят бележките и редакциите на продуцентите и експертите в текста, а фабриките вече са изпратили героите от бъдещия филм по рафтовете на магазините.

В Русия, след излизането на филма „Чебурашка“ по магазините и пазарите, нямаше ушати животни в търговски количества; никой не беше изчислил такова експлозивно потребителско търсене. Нашите глобалистически партньори не допускат подобни пропуски: продажбите на играчки, базирани на популярни филми, се изчисляват на милиони и милиарди долари („Костенурките нинджа“, „Батман“, „Трансформърс“, „Замръзналото кралство“, „Колите“, „Междузвездни войни“ и други).

Но най-интересното в този бизнес е лансирането на филм като начин за продажба на играчки. Струва си да си спомним „Играта на играчките“ на Дисни (бяха продадени играчки за повече от 2,4 милиарда долара, като продажбите започнаха още преди излизането на филма). Желирани мечета, Hello Kitty - някога бяха просто играчки, а сега са световноизвестни персонажи, култови герои, носещи огромни суми пари.

Образите на най-популярните играчки са универсални за целия свят: деца от Русия, Индия, Непал, САЩ играят с едни и същи играчки. Човек може да мечтае, че това допринася за по-доброто разбирателство между народите. Но не е точно така.

Проблемът е, че няма равенство и светли перспективи за всички: играчките се изобретяват в няколко интелектуални центъра и е малко вероятно техните задачи да включват развитието на националните традиции и културните ценности на различните страни по света.

Играчките са твърде сериозно нещо. Те са инструмент за формиране на възгледите, вкусовете, навиците и ценностите на бъдещите поколения. Никой няма просто така да се откаже от тази могъща власт над децата, а следователно и над света.

Не искам да кажа, че Русия не е представена в тази индустрия за бъдещ мениджмънт - нашите Маша и Мечокът са популярни по целия свят. В Русия децата познават и обичат Смешариките, Лунтик и неговите приятели, героите от „Трите котки“ - но това са локални успехи.

Нашите игри и играчки все още не са в състояние да завладеят света, както популярният в момента корейски зъбльо - за броени седмици. Всъщност, Бог с него, със световното господство. Като начало си струва да разгледаме какво се случва в руските детски игри.

Съществуват ли изобщо - модерни, популярни, достъпни родни играчки? Оригинални, вдъхновени от националните културни и исторически традиции? За първи път от много години насам държавни служители се погрижиха за този най-важен въпрос, като организираха конкурса „Родна играчка“.

Организатори бяха руското общество „Знание“ и „Движение на първите“, автор на идеята, вдъхновител и двигател на процеса - Елена Ямполская, съветник на президента на Русия, която отдавна е запалена по задачата да сглоби отново руската детска вселена, основана на вътрешните традиции и културното наследство. Преди това тази най-важна област беше оставена на милостта на пазара.

Сега всеки можеше да се опита да измисли играчка за деца - без ограничения или пречки за участие в конкурса. Ако човек (а такива бяха повечето) не притежаваше компетенциите на разработчик на играчки, методист, производител - цял екип му помагаше да премине от чертеж, идея, концепция до етапа на прототипиране, до създаването на мостра.

Изобретяването на нова играчка за деца е много трудна задача. Трябва да се намери перфектният баланс между детската жажда за нещо ново и детския консерватизъм, между учене и забавление, между полезност и забавление, между нова форма и доказано съдържание. В крайна сметка, какво ново можеш да измислиш, ако всичко ново вече е измислено и пуснато преди нас?

Резултатът от почти едногодишна работа, представен в Националния център „Русия“, обаче беше впечатляващ. Учители в детски градини, библиотекари, учители, родители и дори ученици се оказаха талантливи изобретатели и предложиха много нови и интересни играчки. Общо 59 финалисти, 59 играчки, някои от които авторът на този текст искаше да купи веднага.

Разходка из Пушкиногорск и биографията на великия поет, бизи - бордове за малките деца с национални културни символи - от балалайката до кулите на Кремъл, пухкави кубчета с животински емотикони, комплект за млад химик, който ви позволява да провеждате експериментите на Дмитрий Менделеев у дома, харизматичното роботизирано куче „Арктика“, колекция от мечки с най-меката козина, които разказват на децата за професиите за възрастни, комплекти за създаване на домашно кино в руската традиция, играчки, изработени в естетиката на руските народни занаяти, конструктори по картини на руски художници авангардисти, дървена вселена от ранното Средновековие, книжки с апликации „под възглавницата“ за най-малките, конструктор за млади инженери, който ви позволява да създадете първата си кола (между другото, идеята е на 16-годишния рязански ученик Лев Корольов).

Ех, само да имахме такова разнообразие в детството си...

Сега задачата е производителите на играчки, фабриките и корпорациите да подкрепят инициативата, да донесат идеята до индустриалното производство и на щанда. И тогава съдържанието на детските стаи в Русия ще се промени - у дома, в детските градини, в игралните и развлекателните центрове ще се появят нови играчки, които са интересни за съвременните деца.

На конкурса бяха отбелязани и мултимедийни проекти - анимационни филми и видео цикли, които на теория могат да дадат ново поколение популярни герои-играчки. Процесът на разработване на национални играчки ще бъде продължен: бюрото „Родна Игрушка“ ще бъде сформирано на базата на Националния център „Русия“, заяви заместник-ръководителят на президентската администрация Сергей Кириенко на церемонията по награждаване на победителите в конкурса. Между другото, той призна, че е мечтал за такъв комплект за млад химик като дете и даже се е увлякъл да играе на щанда, където е била представена мострата.

След като видях снимки на готини прототипи на играчки в блога си, много от моите майки и баби попитаха строго и недоверчиво: „Но къде и кога ще може да се купи това? И най-важното, за колко?“ Една майка на тригодишно дете написа:

„Не бих излязла от магазин с такива играчки с празни ръце. Играчките са нашата болка! На етап дрънкалка всичко беше чудесно, но после започнаха проблемите. Всички тези играчки, които се разхвърлят по рафтовете, някак си не са местни. Те имат колониални лица.“

Каква точна формулировка - колониалното лице на индустрията за играчки. Но колониалната индустрия за играчки може само да култивира колониално мислене у децата. Всеизвестните ахове и охи „на Запад не е като в Русия“, „германският ред не е руската неразбория“, „Русия няма право на нищо, защото Русия е зла“, „всичко модерно идва при нас от Европа и Америка“, „нищо добро никога няма да се случи в тази страна“. Не едно поколение е израснало в Русия с чужди играчки и чужди мисли.

Но дори не става въпрос за политика, въпреки че играчките са много голяма политика и конкурсът се проведе по пряко нареждане на президента Владимир Путин. Играчките са конструкция на бъдещето, където Русия има пълен суверенитет, а гражданите ѝ са национално ориентирани, високообразовани хора, които познават родния си език, култура и традиции.

Работата е там, че играчката е начин да се научи детето да обича себе си, света и хората, да се научи на творчество и съзидание. Зъбато същество с копита и рога не може да научи на нищо добро, това е начин да се насочи детското съзнание към разрушителни емоции и следователно да се губи ценно време за израстване и учене, поне напразно.

Злата играчка, която е обсесивно популяризирана и запълва пространството на детството, е загуба, на която нашите деца и следователно нашата страна са обречени предварително. Модата ще се промени, но лошото няма да изчезне.

И още нещо. За да измислиш добра играчка, ти трябват много неща: талант, интелигентност, душа. За да нарисуваш и произведеш зла играчка, не ти е нужно нищо специално - неслучайно те са толкова сходни помежду си. Злото като цяло е много скучно, не е интересно да си играеш дълго с него.

Превод: ЕС



