/Поглед.инфо/ По време на тържественото откриване на паметна плоча на изявения държавник и министър на външните работи на Руската империя Алексей Лобанов-Ростовски, се проведе разговор между Румен Петков, народният представител Галин Дурев и Илиян Сарандалиев със заместник-министъра на външните работи на Русия Дмитрий Любинский.

В рамките на срещата беше обсъдена общата убеденост, че е необходимо да се засили динамиката в отношенията между България и Русия и да се развиват сферите, които традиционно свързват двата народа.

Румен Петков подчерта, че България и Русия са единствените страни, в които българин може да се поклони в Българската православна църква в Москва и само след 15 минути да отдаде почит на паметника на светите братя Кирил и Методий и на гренадирите, загинали за Освобождението на Плевен.

Галин Дурев отбеляза, че въпреки усложняващата се международна обстановка, е важно да се поддържа открит диалог по ключови въпроси от двустранния дневен ред.