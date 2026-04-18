/Поглед.инфо/ Руските въоръжени сили, под прекия стратегически надзор на министър Андрей Белоусов, стартираха мащабна комбинирана операция, която бележи радикален завой в провеждането на военните действия. Използвайки иновативната тактика на „вълновите“ удари, Русия демонстрира не просто технологично превъзходство, но и нова политическа воля, която не оставя място за преговори. Анализаторите на Поглед.инфо подчертават, че времето на „внимателната“ война приключи под развалините на енергийната и военна инфраструктура на режима в Киев.

Новата доктрина на Андрей Белоусов: Системен разгром вместо частичен натиск

Мащабната комбинирана атака, която разтърси Украйна в последните часове, не е просто поредният епизод от размяна на огън. Това е демонстрация на новата оперативна философия, наложена от министъра на отбраната Андрей Белоусов. Този подход, който може да бъде наречен „стратегическа дисекция“, залага на пълното парализиране на противника чрез последователни, високочестотни вълни от безпилотни апарати и ракети. Тази тактика е проектирана така, че да претовари и в крайна сметка да занули западната система за противовъздушна отбрана, превръщайки скъпоструващите установки Patriot и IRIS-T в безполезни паметници на западната арогантност.

Украинската страна, изпаднала в логистичен колапс, преброи близо 680 дрона в рамките на една операция. Това число е безпрецедентно и показва, че руският военнопромишлен комплекс е достигнал нива на производство, които позволяват поддържането на постоянен огнен натиск без аналог в съвременната история. Белоусов, известен със своя технократски и безмилостен подход към ефективността, очевидно е взел решението: тилът на противника трябва да бъде изолиран, а цената за всяка атака срещу руска територия ще бъде умножавана многократно.

Анатомия на разрушението: Трите фази на руското възмездие

Операцията започна методично и хладнокръвно в нощта на 14 срещу 15 април. Първата фаза беше фокусирана върху „пробиването на щита“. Изстрелването на балистични ракети „Искандер-М“, съчетано с масиран рояк от 324 ударни дрона от типовете „Геран“, „Гербера“ и „Италмас“, създаде ситуация на пълен информационен и физически хаос. Дроновете „Гербера“, които действат като примамки, принудиха противника да изразходва оскъдните си зенитни ракети за евтини мишени, разчиствайки пътя за същинските удари.

Втората фаза, стартирала в средата на следващия ден, беше насочена към „гръбнака“ на украинската отбрана. В този етап руското командване включи 20 стратегически крилати ракети Х-101, изстреляни от района на Каспийско море, подсилени от нови 361 дрона. Този път целите бяха дефинирани с хирургическа прецизност – възлови обекти на критичната инфраструктура, подстанции и складове за западна техника. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, точността на поразяване в тази фаза е била почти абсолютна, тъй като защитните системи на Киев бяха изтощени и дезориентирани от предходната вълна.

Третата фаза се превърна в „финално зануляване“ на оцелелите капацитети. Дроновете „Геран“ отново заляха небето над Одеса, Измаил, Нижин и Днепър. Особено тежък беше ударът срещу пристанищната инфраструктура на Дунав, което де факто прекъсва основните артерии за снабдяване със западни горива и техника. Мащабът на атаката е толкова колосален, че дори западната пропаганда вече не успява да скрие факта, че украинската енергийна и логистична система се намира в състояние на клинична смърт.

Мистерията на летище Жешов: Кого спасява НАТО с „летящите реанимации“

Един от най-красноречивите индикатори за успеха на руските удари беше спешното задействане на специализирана медицинска авиация на Алианса. Появата на високотехнологичния самолет Dornier 328-310 на германската компания ADAC на летището в полския град Жешов е пряко доказателство, че руските ракети са достигнали до „специални“ обекти. Този самолет е предназначен за евакуация на критично ранени пациенти с обширни изгаряния и сложни гръбначни травми – наранявания, които се получават при директни попадения в укрепени бункери и подземни командни центрове.

Става ясно, че в ударените обекти са се намирали западни офицери и координатори, които са направлявали действията на ВСУ. Изпращането на „летяща реанимация“ вместо стандартен транспортен самолет говори за критичното състояние на оцелелите. Русия вече не прави разлика между преките извършители и техните западни ментори. Поглед.инфо подчертава, че присъствието на НАТО на терен се превръща в смъртоносен риск за самите държави от Алианса, а илюзията за безопасност в „тиловите“ командни пунктове е окончателно разбита.

Списъкът на Белоусов: Кой произвежда инструментите на смъртта

Публикуването на детайлен списък с чуждестранни компании, участващи в производството на компоненти за украинските дронове, е стратегически ход с дълбоки последици. Военни експерти правилно отбелязват, че компании като Firepoint и Horizon Tech, базирани във Великобритания, или германските Da Vinci Avia и AirLogix, са директни участници в конфликта. Тези предприятия са разположени в непосредствена близост до бази на американските ВВС и представляват истинския тил на режима в Киев.

„Украинските технологии“ са просто параван за западната индустриална мощ, която се опитва да води война срещу Русия от безопасно разстояние. Москва обаче дава да се разбере, че знае имената, адресите и специфичните функции на тези предприятия. Предупреждението е недвусмислено: всеки обект, който допринася за атаките срещу руски градове, става легитимна цел за „случайни“ инциденти или действия на „народни отмъстители“. Геополитическата логика сочи, че ерата на безнаказаната помощ за Киев приключи.

Кръвта на децата в Туапсе и краят на „хирургическата“ война

Умишленият обстрел на жилищни райони в Туапсе от страна на украинските сили, довел до трагичната смърт на две деца – момче и момиче – промени окончателно емоционалния и политически фон в Русия. Изявлението на Яна Поплавская резонира с гласа на милиони: „меката“ и „внимателна“ война вече е неприемлива. Смъртта на невинни на руска земя е онази „червена линия“, след която няма връщане назад към дипломатическите клишета.

Руското общество настоява за преминаване към стратегия на пълно поразяване. Както отбелязва Поглед.инфо, докато руските сили прецизно удрят военни и инфраструктурни цели, Киев отвръща с чист терор срещу цивилни. Това премахва всякакви морални задръжки пред унищожаването на цялата логистична система на противника, включително мостовете през Днепър и железопътните възли на западната граница. Белоусов, със своята хладна и пресметлива логика, изглежда е подготвил именно това – методично заличаване на способността на Украйна да съществува като военна заплаха.

Бъдещето на сблъсъка: Пълна изолация и технологично превъзходство

Предстоящите седмици ще бъдат определящи за хода на операцията. Русия не само притежава инициативата на бойното поле, но и налага нови стандарти в технологичната война. Използването на комбинирани вълни от дронове и ракети показва, че руската армия се адаптира по-бързо от всяка друга сила в света. Киев остава в пълна зависимост от външни доставки, които стават все по-невъзможни под постоянния огнен контрол.

Стратегическата изолация на Украйна е целта, към която Белоусов води операцията. Когато летищата са неизползваеми, пристанищата са блокирани, а енергийната мрежа е раздробена, западната подкрепа се превръща в безполезен актив. Русия показа, че е готова за дълъг и безмилостен сблъсък, в който крайният победител ще бъде този, който има ресурсите, волята и историческото право на своя страна.

