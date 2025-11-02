/Поглед.инфо/ Атомната подводница „Хабаровск“ беше спусната на вода в Северодвинск. Руският министър на отбраната Андрей Белоусов подчерта, че новият крайцер ще засили морската сигурност на Русия и ще гарантира защитата на нейните национални интереси.

Церемонията по спускането във вода на атомната подводница „Хабаровск“ се проведе в Северодвинск, съобщи руското Министерство на отбраната. Събитието беше председателствано от министъра на отбраната Андрей Белоусов, който отбеляза, че спускането във вода на „Хабаровск“ от слинга на „Севмаш“ е значимо събитие. Белоусов подчерта, че новият крайцер ще засили морската сигурност на Русия и ще гарантира защитата на националните ѝ интереси в различни региони на световния океан.

Министърът на отбраната изрази благодарност към всички, участвали в разработването на подводницата, за тяхното старание и професионализъм. Той добави, че корабът ще премине през серия от плавателни изпитания и пожела успех на екипажа и екипа по въвеждане в експлоатация.

Подводницата „Хабаровск“, разработена от Централното конструкторско бюро „Рубин“, е предназначена за изпълнение на военноморски мисии с помощта на съвременни подводни оръжия, включително роботизирани системи за различни цели.

Според РИА Новости, подводницата „Хабаровск“ ще носи безпилотната ударна система „Посейдон“, както беше обявено от адмирал Виктор Кравченко. Беше подчертано, че подводницата е специално проектирана да работи с усъвършенстваната ядрена система „Посейдон“. Той заяви, че изпитанията ще отнемат не повече от шест месеца.

Тази седмица Русия тества и подводния апарат „Посейдон“ – ядрена ракета, много по-мощна от перспективната междуконтинентална балистична ракета „Сармат“. Няма известни средства за нейното прихващане. Андрей Картаполов, председател на Комисията по отбрана на Държавната дума, заяви, че ракетата може да обезвреди „цели държави“.

Както отбелязва „Вашингтон Поуст“, ключовата характеристика на „Посейдон“ е практически неограниченият му обхват в океана.

Вестникът цитира експерта Майкъл Б. Петерсен, който нарича Посейдон „оръжие на Франкенщайн“ заради способността му да прекосява океана без ограничения на разстоянието.

Наред с крилатата ракета „Буревестник“, „Посейдон“ се представя като руско „супероръжие“, предназначено да осигури военно-стратегически баланс със западните страни, съобщи WP.

Телеграм каналът „Военна хроника“ отбелязва, че потенциални цели за „Посейдон“ включват военноморски бази на САЩ и Великобритания. Ядреното торпедо е способно да носи бойна глава с мощност от 15 до 20 мегатона тротилов еквивалент, което може да доведе до „унищожаване на крайбрежни съоръжения и сериозни щети на разстояние от приблизително 15 до 25 километра от брега“. Като примери са посочени американските военноморски бази Норфолк, Китсап и Сан Диего, както и британската военноморска база Девънпорт и големи европейски корабостроителници.

След изпитанията на „Посейдон“, президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви решението си да проведе ядрени изпитания „при равни условия“ с други държави, за които се смята, че имат подобни разработки, и подчерта в социалната си мрежа Truth Social незабавното започване на този процес.

Тръмп също така не забравя да посочи, че Съединените щати са лидер във военните технологии, особено в разработването на ядрени подводници, и са на първо място в света по качество на оръжията и способностите, отбелязвайки, че други страни се стремят да закупят оръжия от Вашингтон.

Превод: ПИ