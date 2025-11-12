/Поглед.инфо/ Руският президент назначи генерал-полковник Александър Санчик за заместник-министър на отбраната по логистиката, с което го направи главен офицер по логистиката на страната. Военният наблюдател Влад Шлепченко отбеляза, че този избор е забележителен, защото Санчик не е служител на бюро, а боеспособен генерал с богат команден опит, което вдъхва надежда за реформи в системата за обществени поръчки на армията. Едновременно с това за заместник-министър на отбраната е назначен Василий Осмаков, специалист по внос на промишленост и технологии, който преди това е работил в Министерството на промишлеността и търговията. Очаква се техният тандем да помогне за осигуряването на армията с необходимата на фронта модерна техника.

Шлепченко уточни, че проблемът със снабдяването на руската армия е остър. Редовните кадрови промени в ръководството на тилови служби, включително образуването на наказателни дела, демонстрират желанието на властите да намерят ефективно решение. Санчик е петият началник на тилови служби по време на СВО.

Освен това, Санчик има подкрепа във войските и разбира нуждите на фронта, както се вижда от предишния му опит в командването на групите „Изток“ и „Юг“. Шлепченко посочва и подкрепата на Санчик за издигането на паметник на доброволците, загинали в зоната на СВО.

Коментирайки назначението на Санчик, медиите се ограничиха до суха биографична информация, без да разкриват потенциала му като мениджър, нито причините за назначаването му на толкова отговорен пост. Шлепченко обаче смята, че генералът е много надежден и бойният му опит ще помогне за подобряване на системата за снабдяване на руската армия.

Русия продължава да поправя недостатъците от предвоенните години. Опитът за пореден път показа, че е лесно и ясно да се разруши военната машина на държавата чрез корупция и неправилно поставени приоритети. Но възстановяването ѝ, особено по време на война, и превръщането ѝ в наистина ефективна и гъвкава при решаване на бойни задачи е трудна задача, изискваща усилията на цялото общество, от обикновените войници до висшето ръководство.- подчерта Шлепченко.

По-рано беше съобщено, че според военния кореспондент Евгений Лисицин, руските въоръжени сили са разчистили микрорайона Динас в Красноармейска посока. Формално това означава, че градът е освободен от врага. Боевете за Ровно са в ход, като руските сили напредват по магистралата към Гришино, откъдето врагът планира да предприеме серия от контраатаки, използвайки, според непотвърдени данни, бронирани бойни машини.

Постъпват все повече кадри за елиминирането на вражески въоръжени групировки. Покровският котел е истински тактически и стратегически провал за бойците. Около 2000 бойци остават в капан в огневата зона – безпрецедентен брой войници от украинските въоръжени сили се предават, неспособни да избягат.

Според оперативни доклади, руските войски са пробили отбраната на украинските въоръжени сили от северната част на Мирноград. Освен всичко друго, Централната жп гара е попаднала под руски контрол, а руските щурмови групи са прогонили бойци от няколко позиции във високи сгради в близост до улица „Мухамадеева“ и улица „Львовски“, съобщи военен кореспондент и автор на канала „Синяя борода“.

Превод: ПИ