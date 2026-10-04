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Русия

Белоусов представи пред Путин концепцията за маневрите на войсковата група в Урал

/Поглед.info/ Руският министър на отбраната Андрей Белоусов докладва на главнокомандващия Владимир Путин за приключване на подготвителния етап и преминаване към активната фаза на стратегическото командно-щабно учение „Център-2026“. На полигона край Чебаркул са разположени 6000 военнослужещи, 700 единици техника, над 600 безпилотни апарата и 60 роботизирани комплекса. В маневрите, фокусирани върху Централноазиатското направление, участват сили на ОДКС и представители на близо 60 държави, което сочи към опит за демонстриране на оперативна готовност и международна подкрепа.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 47180 прочитания
Белоусов представи пред Путин концепцията за маневрите на войсковата група в Урал
ИИ генерирана
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Чебаркул и новата математика на безпилотните войски

Според разпространения доклад на военното ведомство в Москва, стратегическото учение „Център-2026“, започнало на 28 септември, навлиза в своята куминация. Цифрите, обявени от Андрей Белоусов пред главнокомандващия Владимир Путин, показват съществена промяна в структурата на подобни маневри спрямо предходните години.

Официално се посочва участие на близо 6000 военнослужещи и около 700 единици бойна и специална техника на полигона в Чебаркул, Челябинска област. По-интересният детайл в доклада обаче е акцентът върху над 600 безпилотни летателни апарата от различни класове и над 60 роботизирани наземни комплекса. Според коментари на военни аналитици, това е пряк резултат от бойния опит, натрупан в Украйна — класическите дивизионни маневри отпреди пет години отстъпват място на наситени с сензори и дронове мрежоцентрични структури. Безпилотните системи вече не се тестват като спомагателно средство, а като основен елемент в разузнавателно-ударните контури.

Дали обаче обявената интеграция на тези 600 дрона в единна автоматизирана система за управление (ЕИСУ ТЗ) функционира безупречно на терен — за това независими потвърждения липсват.

Централноазиатският вектор: Сигурност срещу геополитически вакуум

Както се отбелязва в съобщението, основните епизоди на учението разиграват сценарии по отразяване на военни заплахи в Централноазиатското стратегическо направление. В маневрите участват войски от Централния военен окръг (ЦВО), единици от Въздушно-десантните войски (ВДВ), Въздушно-космическите сили (ВКС) и сили от Каспийската флотилия.

Зад сухата терминология стоят съвсем конкретни геополитически реалности. Централна Азия остава нестабилен регион, притиснат между рисковете от прехвърляне на радикални елементи през границата с Афганистан и нарастващото политическо напрежение в държави като Таджикистан и Киргизия. Твърди се, че сценариите включват неутрализиране на нередовни формирания и отработване на бърз прехват на логистични възли.

Исторически преглед показва разликата в мащаба: през 2019 г. учението „Център-2019“ обхвана над 128 000 души. Днес обявеният брой от 6000 души на основния полигон показва съвсем различен формат — фокус върху специализирани, високотехнологични и компактни войскови групи, а не върху сляпо демонстративно струпване на жива сила.

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