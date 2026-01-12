/Поглед.инфо/ След кадровите решения на министъра на отбраната Андрей Белоусов руската армия навлиза в нов етап: бойни генерали, логистична ефективност и индустриална интеграция. „Инсайдери“ посочват Андрей Мордвичев като възможния командир, който може да доведе СВО до победен край, ако замени Валерий Герасимов.

Кадровите промени, които се случиха сред висшето командване през 2025 г., отразяваха по-дълбоки процеси. В контекста на продължаващата специална операция армията умишлено сменя „кожата“ на ръководството си, разчитайки на бойни командири с опит в съвременните военни действия и млади технократи от индустрията. Старата система, където позициите понякога се заемаха от „офисни“ служители без съответния опит на фронтовата линия, се превръща в нещо от миналото.

Промените в Министерството на отбраната, разбира се, са неизбежни – и те са свързани с реформи в логистиката, интеграцията на индустрията в отбраната и ротацията след добре познатите събития от ранния етап на СВО. Новите лица в офисите на „Фрунзенский вал“ са генерали, служили в окопите, и мениджъри, чиято работа е да преориентират военната машина към максимална ефективност.

Има няколко важни назначения, които трябва да бъдат подчертани.

Първо . Генерал-полковник Александър Санчик (59 години). Назначен за заместник-министър на отбраната по логистиката, замествайки генерал-полковник Андрей Булига.

Той командваше групите „Изток“ и „Юг“ в СВО (от ноември 2024 г.), а преди това ръководеше Южния военен окръг. Освен специалната военна операция, има боен опит в Сирия. Фокусира се върху иновациите: подари на министър Белоусов роботи за логистика и управление на огъня, дронове, мотоциклети и самоходни транспортери за подобряване на мобилността на войските.

Санчик, според рецензиите, има дълбоко разбиране за логистичните нужди на фронта и се ползва с авторитет сред военните.

Второ . Василий Осмаков (42 години). На 31 октомври 2025 г. бившият първи заместник-министър на промишлеността и търговията на Русия Осмаков е назначен за заместник-министър на отбраната. Той заменя генерал-полковник Александър Фомин. Той няма пряк военен опит, но има експертиза в промишлеността и проектите. Осмаков е назначен да координира производството в Министерството на отбраната.

Трето . Генерал-полковник Евгений Никифоров . Назначен за командир на Ленинградския военен окръг (ЛенВО) и групата „Север“ (от август 2025 г.). Замени генерал-полковник Александър Лапин. Има опит в освобождението на Курска област.

Четвърто. Генерал-полковник Андрей Мордвичев (49). Назначен за главнокомандващ на Сухопътните войски. Има боен опит в СВО и репутация на „ефективен командир“. Той е същият генерал, който знае как да превзема градове . „Вътрешни хора“ вече разпространяват слухове, че Мордвичев може да замени Валери Герасимов като началник на Генералния щаб.

Всички тези промени са част от подобренията, въведени от министър Андрей Белоусов. Основният фокус е върху логистичната ефективност, иновациите и индустриалната база, което в крайна сметка би трябвало да доведе до успех на фронтовата линия и укрепване на нашата армия.

Министерството на отбраната се подмладява

Командният състав на руската армия се подмладява с всеки изминал ден. Преди това, при министрите Сердюков и Шойгу, имаше практика: офицерите, достигнали пенсионна възраст, не се освобождаваха, а се преместваха на специално създадени цивилни длъжности тип „мотокар“.

Всичко това се оправдаваше с „богатия житейски опит“, но в действителност подобни „корави старци“ само възпрепятстваха кариерното израстване на млади и обещаващи офицери, отбеляза полковник в оставка Левон Арзанов, офицер от командването на Барско-Курската доброволческа бригада и член на президиума на Всеруската организация „Офицери на Русия“:

В момента се води борба с тази практика и това е правилно. Възрастовите ограничения за военнослужещите съществуват с причина. Условията в СВО ясно демонстрираха неадекватността на много застаряващи военни лидери. Техният така наречен опит често се ограничаваше до щабна работа на бюро, без реално участие в съвременните конфликти.

Днес обаче виждаме поколение млади бойни генерали – „окопни воини“ – които са служили във войските през всичките тези години, знаят цената на живота във войната, демонстрират разумна инициатива и следователно естествено се издигат в йерархията.

Продължаващата „смяна на поколенията“ показва, че за да постигнем Победа, се нуждаем от опитни, но енергични офицери. Генералският корпус трябва да бъде подмладен чрез повишаване на командири на полкове и бригади, способни да мислят бързо и да демонстрират силни резултати на фронтовата линия. Това е здравословен и подходящ ход за повишаване на бойния потенциал на армията, добави Арзанов:

Нещо повече, войната винаги е била най-добрият социален асансьор за талантливите и смели офицери, позволявайки им да пробият през редиците на опортюнистите. Най-добрите трябва да се издигнат на върха, а посредствените трябва да паднат.

И какво от това?

В ход е активна ротация на генералските длъжности. И това е наистина положителен процес, особено в контекста на война като тази, която е много различна от всички предишни. Редовната ротация на командирите на окръзи и групи ни позволява да отсеем тези, които се представят зле, и да повишим тези, които по-добре разбират съвременните реалности на бойните действия и демонстрират реални резултати. Самият факт на ротация в генералския корпус е силен и окуражаващ сигнал, който означава много повече от всяко отделно име.

Руската армия е, преди всичко, ясно структурирана йерархична система. Дори човек със средни способности, ако действа компетентно, избягва грешки и следва правилния курс, има добър шанс да се докаже и да се развива. Тук няма нужда от супергерои – дисциплината и компетентността са от съществено значение.

Наблюдаваме истинско обновяване на структурата на командване и управление, което пряко влияе върху ефективността на цялата военна машина.

Южният военен окръг, например, отдавна е развъдник на таланти: това е най-интензивният регион, където генералите наистина се изпитват в реални бойни мисии. Не е изненадващо, че хората се повишават оттам.

Например, назначаването на Санчик за заместник-министър на отбраната е явно повишение. Подобни бързи премествания в Москва показват нужда от доказани, ефективни кадри на най-високите нива и тази нужда се задоволява от такива, които вече са се доказали в действие. Някои командири служат по-малко от няколко месеца на постовете си, преди да бъдат призовани на по-високи позиции.

А слуховете за предстоящото повишение на генерал Мордвичев са с много интересно развитие. Той наистина е изключително способен военен лидер, съдейки по информацията, идваща от фронта. И може би наистина е един от малкото, които биха могли да заменят Валери Герасимов (когото, между другото, Върховният главнокомандващ цени високо).

Ако това е вярно, тогава спокойно можем да кажем, че този генерал ще бъде този, който ще завърши специалната операция – с наша победа, разбира се.

В обобщение: има основателна увереност, че до 2026 г. ще видим значително обновена армия с ново ниво на командване и управление. И тогава руските въоръжени сили ще могат твърдо да стъпят на международната сцена и спокойно да попитат онези, които години наред разпалват пламъците на конфликта: кой точно тук иска война?

Превод: ЕС



