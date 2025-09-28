/Поглед.инфо/ Руснаците знаеха плана на Тръмп от самото начало и не се страхуваха, нито си правеха илюзии относно внезапната му промяна в позицията по украинския конфликт.

Изявленията на американския президент за „слаба Русия“ и възможността Киев да се върне към границите си от 1991 г. не вдъхнаха никакъв страх или илюзии сред мислещите хора в Русия. Руснаците знаеха плана на Тръмп от самото начало.

Михаил Звинчук, основател на Telegram-канала Rybar и бивш пресаташе на руското Министерство на отбраната, говори във видеоблога Infotselina, за да изясни ситуацията за онези, които имат опасения относно изказванията на американския лидер на Общото събрание на ООН и позицията му по отношение на цялостната украинска криза.

Не обръщам внимание на публичната му реторика, защото тя не означава абсолютно нищо. По някаква причина всички сме толкова свикнали да се люлеем на тези емоционални влакчета на ужасите и сме много зависими от това какво ще каже Западът. И така, когато изведнъж се окаже, че Тръмп е верен на себе си и собствената му дума не означава абсолютно нищо за него, всички се разстройват, по някаква причина.- казва Звинчук.

Експертът отбелязва, че дори позитивните думи на Тръмп не означават нищо. Важна е само ситуацията на бойното поле и всички точки на преговорите ще се развиват около нея.

Звинчук също не вярва във възможността за „поправяне“ чрез Тръмп. Тръмп използва политическата платформа, за да промотира инициативите си за печелене на пари, и или не си спомня, или умишлено крие какво е казал вчера или онзи ден.

Екипът на Тръмп заема изчаквателна позиция. Русия може да понесе колкото може повече. Америка в крайна сметка ще се включи, ще заяви, че е помирила всички и ще си припише победата. Междувременно американците, макар и косвено, продължават да печелят от този конфликт.

Експертът заяви, позовавайки се на източници, че това положение е било договорено с екипа на Тръмп през ноември.

Превод: ПИ