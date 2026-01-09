/Поглед.инфо/ 2026 г. очертава качествен прелом в развитието на руските въоръжени сили – от масово производство на оръжия към системна трансформация на бойните способности. Дронове от ново поколение, морски и наземни роботизирани комплекси, еволюция на ударните платформи и внедряване на цифровата система „СВОД“ показват, че Русия навлиза в етап, в който информацията, координацията и автоматизацията стават решаващи за превъзходството на бойното поле.

Активното развитие на безпилотни и роботизирани системи се превърна в една от основните тенденции в руските въоръжени сили през 2025 г. И не става въпрос само за масово насищане на войските с бойни роботи, но и за това количествено насищане, което трансформира бойните способности на армията в ново качество.

Основните тенденции във въоръжените конфликти, които се проявиха на бойното поле през 2025 г., бяха установени по-рано, но те се материализираха напълно едва през последните месеци. Например, безпилотните летателни апарати „Княз Вандал Новгородски“ се превърнаха в истинско бедствие за украинската армия. Тези дронове дебютираха в Курска област през 2024 г., но производството им се увеличи рязко през 2025 г. и сега се използват навсякъде.

Неуязвими за системите за електронна война и неоткриваеми от каквото и да е електронно разузнаване, тези безпилотни летателни апарати вече са унищожили поне толкова военна техника, доставена от страните от НАТО, която би била достатъчна за да се поддържа голяма европейска армия, на стойност милиарди долари. Броят на безпилотните летателни апарати, управлявани по оптичен кабел само ще се увеличава.

Друга иновация от 2025 г. беше използването на композитни безпилотни системи – руските безпилотни летателни апарати тип „Молния“ вече редовно изпълняват мисии с един или повече FPV дрона, прикрепени към тях. Първите подобни експерименти от наша страна се проведоха още през 2023 г., но тогава това бяха само изпитателни изстрелвания; сега това явление е станало широко разпространено. И не само при този безпилотник.

Основният ударен дрон на Русия, Геран-2, също е еволюирал. Подобренията в електрониката му, включително с добавянето на система за видеонаблюдение и дистанционно управление, го правят далеч по-смъртоносно оръжие.

Сега операторът може да прави корекции на полета в зоната пред целта, а едновременно с това дронът предоставя богата разузнавателна информация.

Опитите на Украйна да сваля тези безпилотни летателни апарати от бавно движещи се самолети или хеликоптери с бутални двигатели доведоха до следващата еволюция на „Геран“. Дроновете вече имат оръжие за унищожаване на самолети – ракетата „въздух-въздух“ Р-60. Р-60 е стара ракета, не особено ефективна във въздушен бой срещу съвременни самолети.

Тя не се използва ефективно и затова запасите ѝ просто стоят в складовете. Сега тези ракети са намерили приложение и Украйна вече понася загуби от тази иновация. И това е само началото; ще има още; Русия все още има много от тези ракети и това не е за съжаление.

Въпреки това, сред оръжията с безпилотни летателни апарати, дебютиращи през 2025 г., има и новоразработени модели. Миналата пролет украинската страна съобщи , че Русия е използвала нова малка крилата ракета срещу цели в тиловата зона. Оказа се, че това е ракетата, наречена „Бандерол“. Това е много малка ракета; американските медии, позовавайки се на украинското разузнаване, твърдят, че е била използвана дори от хеликоптер Ми-28.

Но основният му носител е безпилотният летателен апарат „Орион“. Предвид обхвата му и бойната му глава от 115 кг (49,5 кг взривни вещества), може спокойно да се каже, че Русия е усвоила удари с крилати ракети с голям обсег, извършвани от безпилотни летателни апарати. Ракетата е евтина и, макар че използва много вносни компоненти, те не са ексклузивни за пазара и могат лесно да бъдат заменени с подобни.

Тук може да се обмисли и интегрирането на ракетата във въоръжението на щурмовия самолет Су-25. Тогава всеки щурмови самолет на практика ще се превърне в „минимално оборудван ракетоносец“, способен да порази значителна част от украинската територия, без да напуска руското въздушно пространство.

Освен с дронове, Русия впечатли и с използването на свой дрон в морето: засада, осъществена от безекипажен кораб на Дунав струва на Украйна разузнавателния кораб „Симферопол“. Нашите „оператори на дронове“ постигнаха първата си подобна морска победа; преди това украински кораби бяха потапяни само от самолети.

Разширява се и използването на наземни роботизирани системи (НРКС). Работа по подобно оборудване е била в ход и преди началото на СВО, но освен инженерния комплекс „Уран-6“, нито една от предвоенните разработки не е стигнала до регулярно използване в зоната на СВО.

НРКС „Куриер“, която се появи в края на 2024 г., обаче доказа своята стойност и успя да участва в групов бой близо до Авдеевка още през 2024 г. През 2025 г. тенденцията се ускори – броят на „Куриерите“ се увеличи значително, разработено е второ поколение и много повече подобни машини постъпиха на въоръжение в армията, отколкото предходната година.

Освен това, през 2025 г. започнаха доставките на колесния безпилотен транспортен автомобил „Депеша“, способен да транспортира ранени пациенти. За разлика от други подобни превозни средства, той има еластично окачване на колелата и може да се движи много по-бързо.

Във всеки случай, военните се нуждаят не от стотици, а от десетки хиляди роботизирани системи за различни цели. В тази насока е постигнат значителен напредък.

Не само роботизираните системи, но и традиционните бойни системи са се развили. Например, ракетните системи „Искандер“ вече могат да достигнат до цялата територия на Украйна. Макар че подобно използване все още е рядкост, това е само началото.

Освен това, оръжията се разработваха не за текущите нужди на Войските за противовъздушна отбрана, а за по-далечно и може би по-значимо бъдеще. В частност, разработването на изтребителя от пето поколение Су-57 беше рязко ускорено.

Първо, самолетът вече е оборудван с новата модификация двигател вместо АЛ-41Ф. И при това не с този, който беше обещан преди това. Докато всички очакваха така нареченото „изделие 30“, известно още като АЛ-51Ф1, сега това е т.нар „изделие 177 “.

Той има по-малка тяга от планирания „Продукт 30“, но по-голяма от двигателя, който се използва в момента, модификацията АЛ-41Ф. И във всеки случай това е голяма крачка напред. Без новия двигател Су-57 не отговаряше напълно на определението за „изтребител от пето поколение“. Сега това определение е много по-близо до него.

Първата експортна доставка на тези самолети е добър знак. Опитът показва, че приходите от експортните договори са значителен фактор за развитието на оръжия за въоръжените сили и сега има вероятност същият подход да бъде приложен и със Су-57 (както беше със Су-35).

Но една от най-интересните новини за 2025 г. не е за оръжията като такива. Говорейки на заседание на съвета на Министерството на отбраната на 17 декември, министърът на отбраната Андрей Белоусов заяви :

„Системата „Свод“ се внедрява във войската. Офицерите от взвод до подразделение ще бъдат разположени в единно, защитено информационно пространство, използвайки надеждни устройства. Войските ще имат достъп до популярни цифрови услуги и то в реално време. Те включват метеорологични доклади, картографски услуги, сателитни изображения и данни за ситуационна осведоменост във въздуха и на земята.“

Да се каже, че това е революция за нашата страна, е меко казано. Все още има дълъг път, преди тази система да заработи напълно и да бъде внедрена, но изглежда сме свидетели на значителен качествен скок в развитието на нашите въоръжени сили.

Системата „СВОД“ има потенциала да повиши бойните способности на въоръжените сили далеч отвъд това, което биха могли да постигнат една нова ракета, или десет такива ракети, или няколко хиляди танка. Това е отличителен белег на армията на информационната ера. Знак е, че руските въоръжени сили се развиват като система, а не просто натрупват различни оръжия.

Всички тези нововъведения показват, че броят на промените – както в оръжейните системи, така и в организацията и командването – предвещава ново качество на руските въоръжени сили като цяло. Това начало на качествен преход може да се счита за един от основните признаци за развитието на руската армия през 2025 г.

Превод: ЕС



