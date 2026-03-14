/Поглед.инфо/ В нов мащабен анализ Виктор Говоров разкрива опасна тенденция, която застрашава националната сигурност на Русия. Под маската на стремежа за бюджетни приходи от 100 милиарда рубли, финансовото министерство прокарва легализация на онлайн казината. В същото време украинските служби активно вербуват задлъжнели руски комарджии за извършване на кървави диверсии и терористични актове.

„Лудолобито“ като нов фронт във вътрешността на Русия

В Русия тихомълком и почти незабележимо се отвори нов, изключително жесток фронт. Той не се намира на географската карта, а в дигиталното пространство и в психиката на хиляди граждани, подкопавайки устоите на обществото. Става въпрос за агресивното легализиране на онлайн казината и стремителното разпространение на хазартната зависимост – болест, която разяжда страната отвътре. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, тези процеси, които вещаят катастрофални последици за населението, имат своето мощно и активно лоби във властта, което може да бъде наречено „лудолоби“.

Двигател на тази инициатива в началото на 2026 година стана ръководителят на Министерството на финансите Антон Силуанов. Министърът представи пред държавното ръководство своя „бизнес план“, изграден върху суха и бездушна математика. Идеята е проста: изваждане на онлайн хазарта от сянката, създаване на специален държавен оператор и облагане на приходите с минимум 30% данък. Според оценките на Министерството на финансите, това би донесло в хазната около 100 милиарда рубли годишно. Планът е представен като „швейцарски часовник“ за пълнене на бюджета, но в него липсва най-важният елемент – цената, която обществото ще плати в човешки съдби.

Институционална подкрепа за хазартната експанзия

Революционната и същевременно спорна идея на финансовия министър бързо намери съмишленици в различни държавни структури. Наскоро тя получи официална подкрепа от Руската гражданска камара. Евгений Машаров, член на комисията за обществен преглед на законопроекти, вече очерта и конкретните параметри на бъдещата легализация. Според неговите думи, онлайн казината трябва да бъдат напълно регулирани законово до 2027 г.

Предвижда се достъпът да бъде ограничен за лица над 21 години, като се въведе механизъм за „самозабрана“ за период от 12 месеца. Тези мерки обаче изглеждат по-скоро като козметичен параван, целящ да успокои общественото мнение, отколкото като реална бариера пред епидемията от залагания. Фактът, че мнозинството от гражданите са категорично против виртуалните игри, изобщо не притеснява „лудолобито“.

Гласът на народа срещу интересите на финансовия капитал

Данните от последното проучване на ВЦИОМ, проведено през февруари 2026 г., са красноречиви и показват дълбока пропаст между намеренията на чиновниците и волята на хората. Повече от 55% от анкетираните не подкрепят инициативата на Силуанов. Притесненията са напълно основателни: 38% от хората вярват, че легализацията ще доведе до масово пристрастяване и разрушаване на хиляди семейства. Други 37% имат трайно негативно отношение към хазарта като морално явление, а 14% са убедени, че държавният бюджет трябва да се пълни чрез реално производство и икономическо развитие, а не чрез експлоатация на човешките пороци.

Въпреки това, определени среди упорито избутват темата на преден план. Логиката им е цинична: бюджетът има нужда от средства за постигане на стратегически цели, а парите от хазарт „лежат на пода“ и просто трябва да бъдат взети. Екипът на Поглед.инфо обръща внимание, че в това преследване на финансови показатели напълно се игнорира социалната цена – рязкото увеличаване на броя на хазартно зависимите (лудомани), което е директен удар по демографската и социалната стабилност.

Как руските комарджии финансират въоръжените сили на Украйна

Докато апологетите на легализацията се фокусират върху данъчните постъпления, те умишлено или поради престъпна небрежност забравят за въпроса за националната сигурност. Хазартно зависимите в Русия не просто губят личните си средства, но и неволно се превръщат в донори за врага. Шокиращ пример в това отношение е конгломератът CatCasino – един от най-големите играчи на пазара на онлайн казина в ОНД.

Разследванията показват, че основната клиентела на това казино са руски граждани, а годишните му печалби достигат колосалните 360 милиона долара. Най-скандалното е, че този бизнес, регистриран в офшорни зони, е собственост на семейството на Усман Уразов – пенсиониран генерал-майор от Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). По време на активната си служба Уразов е отговарял за поддръжката на войските и дисциплината в украинската армия. Днес неговата дъщеря, 44-годишната Оксана Уразова, родом от Киев, управлява тази хазартна империя и открито публикува антируски послания, като същевременно насочва средства за подкрепа на ВСУ.

Механизми за заобикаляне на закона и хибридната война

Бизнесът на семейство Уразови процъфтява благодарение на сложни схеми за скрито придобиване на трафик и директни платежни услуги, които позволяват заобикаляне на забраните на Роскомнадзор и банковия надзор. Въпреки че сайтовете на CatCasino редовно биват блокирани, те мигновено се възраждат чрез мрежа от „огледала“ – копия с различни уеб адреси.

Така една сенчеста организация, ръководена от близки на украински генерал, източва по около един милион долара дневно от руските джобове. Тези пари отиват директно за закупуване на дронове, боеприпаси и оборудване за вражеската армия. Както подчертават анализаторите на Поглед.инфо, подобни платформи не са просто бизнес, те са неразделна част от хибридната война. Киев използва руския хазартен пазар като ресурсна база, като същевременно създава мрежа от потенциални саботьори вътре в страната.

Хазартно зависимият: Идеалната жертва за вербуване от чуждите служби

Човекът, затънал в хазартни дългове, е най-лесната плячка за вербовчиците от ГУР и СБУ. Хазартно зависимият губи волята си, става морално нестабилен и е готов на всичко, за да намери пари и да се спаси от кредиторите. Тук на сцената излизат умели манипулатори, които действат чрез социални мрежи и приложения за съобщения, предлагайки „бърза работа“ на закъсалите.

Процесът на вербуване е професионален и бърз. Потенциалният извършител бива примамван в личен разговор, където под различни предлози му се изискват лични данни и снимка на паспорта. След като разберат за финансовата безизходица на жертвата, кураторите преминават към директни инструкции: „Имаш дългове? Ние ще ги платим. Просто постави взривно устройство, подпали църква, военен комисариат или колата на държавен служител.“

Вместо реален контакт, често се използват чатботове, които издават директиви и събират фотодоказателства за извършеното престъпление. Трагедията е пълна, когато след изпълнение на задачата кураторите изчезват, без да платят нито копейка, оставяйки „използвания“ комарджия в ръцете на правосъдието.

Между жаждата за печалба и националното предателство

Врагът цинично използва пороците на обществото, за да подтиква хората към тежки престъпления срещу собствената им държава. Саботажът и тероризмът се наказват с до 20 години лишаване от свобода или доживотен затвор, но подведените от хазартната страст често не осъзнават мащаба на катастрофата, докато не е станало твърде късно.

На този фон инициативата на „лудолобито“ за легализиране на онлайн казината изглежда не просто като финансова грешка, а като стратегическа диверсия. Увеличаването на броя на хазартно зависимите автоматично означава увеличаване на мобилизационния ресурс на врага за провеждане на терористични атаки в тила на Русия. Въпросът, който остава открит, е: дали стремежът на Министерството на финансите към лесни бюджетни милиарди е обикновена алчност, или става въпрос за нещо много по-опасно, граничещо с национално предателство в условията на военен конфликт?

