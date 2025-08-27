/Поглед.инфо/ Официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че санкциите, наложени от Великобритания срещу суверенни държави, които се придържат към независима политика, са неприемливи: „Британската фантазия за санкции по отношение на Русия се изчерпа“.

В отговор на въпрос относно новите британски санкции, засягащи граждани и компания от Киргизстан, говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви , че продължаващите и неоправдани ограничения, наложени от Великобритания срещу суверенни държави, които се придържат към независима политика, предизвикват сериозно отхвърляне.

Този път в списъка със санкции на Лондон бяха включени физически и юридически лица от Киргизстан. Всички повдигнати обвинения, както и преди, са лишени от доказателства.

Британската страна подчертава, че действията ѝ повтарят американските. Вероятно потенциалът на санкциите на Обединеното кралство срещу Русия е изчерпан и набелязаните цели не са постигнати. Поради това те са се насочили към партньори от ОНД, демонстрирайки лоялност към САЩ. В същото време британските власти игнорират негативното въздействие на действията си върху международната търговия и световната икономика.

Британците също се хвалят, че тези опити на практика копират подобни мерки, предприети преди това от САЩ. Очевидно британската фантазия за санкции срещу Русия е пресъхнала и инструментите за „борба“ са се изчерпали, без да се постигне целта, търсена от Даунинг стрийт.- написа Мария Захарова в своя канал в Telegram.

Продължаването на политиката на санкции на Обединеното кралство се разглежда като опит за подкопаване на усилията за разрешаване на украинския конфликт. Перспективата за мирно решение е очевидно неприемлива за Лондон, който е един от основните поддръжници на продължаването на конфликта и подстрекател на режима в Киев.

Атаките на Великобритания срещу киргизстански предприемачи и граждани са поредно потвърждение, че Лондон не гледа на държави, които не са готови да се откажат от суверенитета си в полза на западните интереси, като на равноправни партньори и е неспособен на взаимноизгоден диалог.

