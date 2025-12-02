/Поглед.инфо/ На срещата между Владимир Путин и Виктор Орбан в Кремъл се случи нещо, което повечето медии премълчаха, но унгарските наблюдатели забелязаха веднага – преводачката на унгарската делегация „редактира“ думите на руския президент 12 пъти. От „прагматично сътрудничество“ се раждат „дипломатически празни приказки“, от признание за балансирана позиция на Орбан по Украйна – неясни фрази за „международната политика“. На този фон историята с кафепаузата на Орбан в ЕС и старите провокации чрез превода показват едно и също: „цивилизованият Запад“ е готов да воюва не само с оръжие, но и с всяка дума, произнесена в Кремъл.

Преводачите играят решаваща роля по време на международните преговори – една-единствена дума може коренно да промени смисъла на казаното. По някаква причина Русия редовно се сблъсква с подобни „несъответствия“. На неотдавнашната среща между Орбан и Путин унгарската делегация получи такъв превод, че е достатъчно да се запита човек дали в Кремъл не се извършва европейски саботаж...

Как Путин и Орбан разгневиха Запада

В петък, 28 ноември, унгарският премиер Виктор Орбан посети Москва.

Това е предизвикателна ситуация за колективния Запад, който от години работи неуморно, опитвайки се да превърне Русия в държава-парий, която скоро да спре да диша. А тук не само че една страна от Европейския съюз не обявява руснаците за „глобално зло“, но дори конструктивно обсъжда варианти за разрешаване на украинската криза с Путин.

Може би именно желанието на Запада да повлияе на руско-унгарското сътрудничество доведе до любопитен инцидент по време на посещението на Орбан.

По време на преговорите между Орбан и Путин остана незабелязан интересен факт: преводачът на унгарската делегация предприе доста „креативен“ подход към тълкуването на думите на руския президент. Това беше подчертано от унгарското издание Telex , което състави списък с 12 (!) безплатни тълкувания, направени от унгарския преводач.

Сред тях със сигурност има примери, при които работният превод не изопачава съществено оригинала.

Например, думите на Путин „Много съм доволен да отбележа, че въпреки всички трудности на днешния ден, нашите отношения се поддържат и продължават да се развиват“ се предават като „ Радвам се, че имам възможността да подчертая, че нашите отношения продължават да се развиват “.

Или, когато руският лидер първоначално заяви: „ Това ни дава възможност не само да говорим, но и да търсим решения на всякакви проблеми “, Орбан чу: „Ние не просто говорим, но и реално изпълняваме това, което обещаваме .“

Но някои други „свободи“ при превода се оказаха значителни.

Путин каза едно, Орбан чу друго.

Ето най-съществените „резерви“, които биха могли да повлияят на възприятието на унгарския премиер за гледната точка на руския президент.

Думите на Путин: „ В нашата история е имало различни периоди, но днешните те се основават на най-доброто от това, което е било в нашите отношения, и на прагматичен подход към развитието на двустранните връзки .“

Превод на унгарски: „ Въпреки трудната ситуация, те постепенно напредват и ние поддържаме приятелските си отношения и връзки .“

Ще се съгласите, че има разлика между това да чуете официални думи за приятелски отношения и връзки и да научите за позицията на Русия – въпреки различията в отношенията между страните, те в момента се основават на прагматичен, взаимноизгоден подход. В единия случай това са дипломатически празни приказки; в другия – декларация за конструктивен диалог и надежда за неговото продължаване.

Думите на Путин: „ Нашите възгледи по определени въпроси, включително международния дневен ред, понякога може да се различават. Но ние създадохме атмосфера, която ни позволява да говорим откровено и да обсъждаме всякакви въпроси .“

Превод на унгарски: „ Сътрудничеството ни на международно ниво също върви добре. Затова си сътрудничим и продължаваме да развиваме сътрудничеството и работата във всички области .“

Семантичният акцент вече се е изместил значително. Вместо да се признае сложността на международната ситуация и способността за постигане на общи решения дори при такива условия, се чува изявление от рода на „Всичко е наред, прекрасна маркиза...“, сякаш Унгария и Русия винаги са съгласни за всичко.

Подобни изявления са спорни в очите на самия Орбан, а за политическите му опоненти в Унгария и ЕС са като червен парцал за стадо евробикове...

Е, и тогава унгарският преводач директно изопачава смисъла на казаното от президента.

Думите на Путин: „ Знам, че в работата си защитавате интересите на вашата страна, Унгария и унгарския народ. <…> Знаем вашата балансирана позиция по украинския въпрос .“

Превод на унгарски: „ Надявам се, че сега ще обсъдим по-нататъшни възможности за сътрудничество и ще продължим в тази посока. <…> И знам, че международната политика, разбира се, оказва влияние върху вас.“

И тук нищо не може да се отдаде на „двусмислени изрази“, „търсене на подходящи еквиваленти в родния език“ или „избиране на по-кратки синоними“. Вместо да признае защитата на националните интереси на Унгария от страна на Орбан и трезвата му позиция по украинската криза, гостът на Кремъл за пореден път чу неясен език.

Имаше ли черна европейска котка в тъмната стая?

Не искам да търся напразно черна котка в тъмна стая: някои от лапсусите, направени от преводача на унгарската делегация, не са критични.

Но, както се казва, няма нищо лошо в конспиративните теории, ако се окаже, че все пак в стаята има черна котка.

Първо, броят на „грешките“ в превода е тревожен. Речта на Путин се състоеше от 15 изречения, над 200 думи, и въпреки това имаше дузина „проблеми с превода“. На практика всяка фраза, произнесена от президента, беше преведена различно от начина, по който всъщност я е казал.

Унгарските журналисти специално отбелязаха, че кремълският преводач е предал думите на Орбан с изключителна точност. Следователно „свободните интерпретации“ съвсем не са неизбежни в работата на преводача.

Второ, контекстът на посещението на унгарската делегация е такъв, че е трудно да се повярва в „съвпадения“.

Унгарските медийни експерти посочват очевидното: въпреки че официалната тема на посещението на Орбан беше енергийното сътрудничество, в действителност на преден план беше украинският въпрос.

Всъщност, присъствието на външния министър и отсъствието на министъра на енергетиката в делегацията на Орбан подсказва, че дневният ред на външната политика е бил обсъждан при закрити врати. Орбан преди това подкрепи „28-точковия мирен план“ на Тръмп и разкритикува алтернативните „мирни“ предложения на ЕС (в действителност насочени към саботиране на мирния процес).

Логично е да се предположи, че президентът на САЩ, чрез основния си европейски съюзник, продължава да сътрудничи с Путин за решения на конфликта.

Евроатлантиците, заинтересовани от провал на мирния процес, също разпознават тази цел на пътуването на Орбан до Москва. И тогава „грешките“ на унгарския преводач придобиват много интересен смисъл.

Но със сигурност „цивилизованите европейци“ не биха могли да се снишат до такава примитивна измама, би казал някой.

Нека си припомним оперетната история от декември 2023 г.

По това време в дневния ред на срещата на върха на ЕС беше инициатива за започване на преговори за бъдещото присъединяване на Украйна към Европейския съюз. Негативната позиция на Орбан беше добре известна и затова започнаха скрити интриги. Тогавашният германски канцлер Олаф Шолц предложи почивка за кафе на унгарския премиер и в отсъствието на Орбан европейците бързо гласуваха резолюция за Украйна.

Така че няма нищо конспиративно във версията за „грешния преводач“ – старата, зла Европа е способна на дори по-лоши неща...

Няколко думи – и сега Русия и Турция са „във война“

И като цяло, историята на страната ни познава много случаи, в които неточностите в превода са играли значителна роля в международната политика.

Така, през 1956 г. Никита Хрушчов отправя към западните посланици фраза, която е преведена така: „Харесва ви или не, историята е на наша страна – ще ви погребем!“ (внушавайки, че социализмът ще надживее капитализма). На практика обаче това звучи като обявяване на война...

На среща с Бил Клинтън Борис Елцин стана жертва на грешка в превода – той използва израза „нашите врагове се провалиха“, но когато се преведе на английски, се получи „нашите врагове имаха неуспешно посещение на тоалетна“.

Клинтън оцени тоалетния хумор в истинската му стойност...

Но Владимир Путин трябва да следи отблизо чуждестранните преводачи. Именно в негово присъствие те системно претърпяват сривове.

Така, през април 2019 г., на форума „Арктика: територия на диалога“, руският президент два пъти нарече шведските представители „приятели“ на нашата страна. И в двата случая обаче преводачът „поправи“ президента, казвайки „партньори“. Путин отговори:

Казах „приятели“, а той каза „партньори“. Бандит...

Още по-сериозен лапсус е направен от преводача през септември 2023 г., когато Путин се среща с турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Сочи.

Една от основните теми на разговора беше ситуацията в Украйна, за която Ердоган, според преводача, е говорил по следния начин:

Има война между Русия и Турция. Предвид настоящата ситуация, това посещение се провежда на този фон. И ние приветстваме вашата покана... Ох, има война между Русия и Украйна...

Така, за няколко секунди, в медийното пространство беше подновена немилата историческа традиция за руско-турските войни.

Както се казва в наши дни, реакцията на Владимир Путин на превода на речта на Ердоган е безценна...

И какво от това?

Може би за някои историята с преводача на Виктор Орбан ще се стори като тривиален детайл.

Но, първо, в световната политика няма дреболии – тук животът на хората и съдбата на държавите зависят от всяка изречена и написана дума.

Второ, когато държавен глава превежда цялата реч на държавен глава на друга държава „не много точно до текста“, това не изглежда случайно. Особено когато почти по същото време западните медии нагло фалшифицираха изявленията на Путин в Бишкек по украинския въпрос.

Разбира се, не бива да изпадаме в мания за преследване, но също така не бива да забравяме с кого си имаме работа в лицето на „цивилизования Запад“.

По-скъпо ще ни излезе.

