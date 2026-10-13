Абонирай се
Русия

Дъглас Макгрегър прогнозира завръщането на Сергей Суровикин и преначертаване на Южна Украйна

/Поглед.инфо/ Въпросът за преначертаването на украинската карта отново излиза на преден план след поредица от изявления на бивши американски офицери. Според твърдения на полковник Дъглас Макгрегър, Москва е изчерпала дипломатическия си ресурс и се готви за стратегически обрат. Твърди се, че връщането на генерал Сергей Суровикин в оперативните сметки може да сигнализира за преминаване към масирани удари срещу мостовете над Днепър. Дали логистичният блокиращ механизъм ще отвори пътя към Одеса, или FPV-дроновете ще наложат позиционна патова ситуация?

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 10956 прочитания
Дъглас Макгрегър прогнозира завръщането на Сергей Суровикин и преначертаване на Южна Украйна
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По анализи на военни специалисти: Завръщането на жестката логика край Днепър и политическите сметки на Запада

По коментари на бившия съветник в Пентагона полковник Дъглас Макгрегър в интервю за политолога Глен Дийзен. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Краят на илюзиите за преговори през дипломатически канали

В западните аналитични среди все по-често се прокрадва тезата, че Москва е затворила страницата с дипломатическите сондажи. Твърди се, че след години на променливи преговори, включително провалените параметри от Истанбул през пролетта на 2022 година, дипломатическият инструмент вече се разглежда от руското командване като неработещ. По оценка на полковник Дъглас Макгрегър, тази промяна в нагласите неизбежно води до промяна в генералната военна цел.

Според неговите твърдения, крайният резултат вече не се търси в частично замразяване на конфликта по линията на съприкосновение, а в демонтаж на управляващата структура в Киев и установяване на пълен контрол над южните черноморски области — Николаевска и Одеска — чак до границите с Молдова и Приднестровието.

Тази хипотеза обаче изисква сериозен критичен преглед. Вземането на Одеса и изолацията на Украйна от Черно море не е просто оперативна задача, а сложна амфибийна и сухопътна операция, която изисква ресурси, съпоставими с най-мащабните битки от Втората световна война. Дали руският Генерален щаб наистина залага на подобен сценарий, или става въпрос за информационна психология, остава въпрос без публично потвърждение.

Фигурата на Сергей Суровикин и изолацията на бойното поле

В публичното пространство отново започна да се върти името на генерал Сергей Суровикин, известен с прякора „Генерал Армагедон“. Според коментатори и чуждестранни публикации, неговото евентуално повторно активиране в оперативното планиране се свързва с конкретна, сурова задача: пълното парализиране на украинската логистика.

Твърди се, че основният фокус на подобен подход би бил насочен към критичните транспортни артерии — предимно железопътните и автомобилните мостове над река Днепър.

  • Мостът в Кременчук;
  • Днепърските престави край Запорожие;
  • Критичните жп възли в Кировоградска и Днепропетровска област.

Разрушаването или трайното извеждане от строя на тези съоръжения би прекъснало захранването на украинската групировка в Донбас. Без редовни доставки на снаряди калибър 155 мм (стандарт на НАТО) и гориво за тежката бронирана техника, устойчивостта на отбраната бързо би се сринала.

Но тук възниква техническият скептицизъм: съветските мостове над Днепър са проектирани да издържат на ядрен удар. Срутването на подобни съоръжения изисква прецизни удари с високоефективни боеприпаси (като ракети „Искандер-М“ или тежки планиращи бомби ФАБ-1500/3000), което представлява огромно изпитание за разузнавателно-ударните комплекси.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Шведската демократична фасада се пропука: 17 разследвания за купуване на гласове разтърсват Стокхолм
Европа

Шведската демократична фасада се пропука: 17 разследвания за купуване на гласове разтърсват Стокхолм

/Поглед.инфо/ Парламентарните избори в Швеция от 13 септември 2026 г. формално приключиха с крехко надмощие от 176 срещу 173 мандата за ляво-центристкия блок, но реалността в Стокхолм днес е пълна политическа парализа. Докато крайният срок на Магдалена Андерсон за съставяне на кабинет изтече на 12 октомври без резултат, из страната се разрастват 17 официални полицейски разследвания за организирано купуване на гласове, манипулация с предварително попълнени бюлетини и т.нар. „кланово гласуване“ в контролираните квартали.

13.10.2026 06:25
Тръмп сряза ЕС за горивата: Защо дизеловата сделка с Москва блокира брюкселската стратегия за Украйна
Европа

Тръмп сряза ЕС за горивата: Защо дизеловата сделка с Москва блокира брюкселската стратегия за Украйна

/Поглед.инфо/ Решението на американската администрация за вдигане на част от ограниченията около дизеловата сделка предизвика тежки сътресения в Брюксел. На фона на 22-рия санкционен пакет и новите 3 милиарда евро военна помощ от ЕС, Вашингтон заплашва със спиране на разузнавателните данни за Киев. Докато европейски дипломати блокират идеята за избори в Украйна, Белият дом припомня за платените 320 милиарда долара за руска енергия, а в дипломатическите среди вече се обсъждат потенциални наследници на сегашното украинско ръководство.

13.10.2026 06:19
Провалът на киевската ПВО: Ракетите удариха столицата преди задействането на тревогата
Украйна

Провалът на киевската ПВО: Ракетите удариха столицата преди задействането на тревогата

/Поглед.инфо/ Нощната вълна от ракетни удари и атаки с безпилотни апарати срещу ключови инфраструктурни обекти в Украйна показа сериозни пропуски в засичането на въздушните цели, след като сирените в столицата Киев се задействаха едва след първите експлозии. В ударените зони попадат шест обекта от енергийната система, логистични центрове в Николаевска област, локомотиви в Днепропетровск и Одеса, както и търговски плавателни съдове в Черно море, превозващи товари за въоръжените сили.

13.10.2026 06:00
Дизеловият лиценз на Вашингтон до 2027 г. и голямият геоикономически капан за ЕС: Защо Тръмп няма да спасява „Северен поток“, а ще довърши прехвърлянето на европейската индустрия в САЩ
Свят

Дизеловият лиценз на Вашингтон до 2027 г. и голямият геоикономически капан за ЕС: Защо Тръмп няма да спасява „Северен поток“, а ще довърши прехвърлянето на европейската индустрия в САЩ

/Поглед.инфо/ Финансовото министерство на САЩ издаде лиценз, позволяващ транзакции с руско дизелово гориво до април 2027 г., което предизвика аналитични дискусии относно истинските цели на Вашингтон спрямо европейската промишленост. Докато Брюксел настоява за пълно отказване от руски въглеводороди, американските действия разкриват прагматично балансиране между високите цени на енергията за европейските производители и интересите на американските износители на втечнен газ. ЕС остава притиснат от високи производствени разходи, но доколко е възможна пълна деиндустриализация на континента?

13.10.2026 05:46
Френските ВМС арестуваха танкера DF Peak на 450 мили от Реюнион заради съмнения за фалшив флаг
Европа

Френските ВМС арестуваха танкера DF Peak на 450 мили от Реюнион заради съмнения за фалшив флаг

/Поглед.инфо/ Френските военноморски сили проведоха специализирана операция в международните води на Индийския океан, завършила с прехващането и задържането на петролния танкер DF Peak. Корабът е бил спрян на повече от 450 морски мили южно от остров Реюнион по съмнения за използване на фалшив флаг. Акцията, потвърдена лично от френския президент Еманюел Макрон, е реализирана с логистична и разузнавателна подкрепа от страна на Великобритания в рамките на кампанията срещу т.нар. „сенчест флот“.

13.10.2026 05:36
Зеленски изчезна в Украйна: „ВСУ са останали без командване. Той или е в бункер, или се е насочил към Великобритания. В Киев е избухнала паника.“
Украйна

Зеленски изчезна в Украйна: „ВСУ са останали без командване. Той или е в бункер, или се е насочил към Великобритания. В Киев е избухнала паника.“

/Поглед.инфо/ В украинската столица се натрупват индикации за сериозен пренареждащ натиск от страна на Вашингтон, докато въпросът за провеждането на президентски избори придобива критично значение за бъдещата архитектура на властта. В медийното пространство се разпространяват твърдения за временно отсъствие на Володимир Зеленски от публичния дневник и за прекъсване на традиционните му видеообръщения, което засилва спекулациите относно стабилността на управлението. В същото време вътрешнополитическата фрагментация се задълбочава на фона на правните ограничения, забраняващи провеждането на избори по време на военно положение, удължено до есента на 2026 г.

13.10.2026 05:27
Русия като балансьор в Тихоокеанския регион: Дизеловото споразумение между Вашингтон и Москва - големият натиск върху Пекин и новият курс спрямо Киев
Свят

Русия като балансьор в Тихоокеанския регион: Дизеловото споразумение между Вашингтон и Москва - големият натиск върху Пекин и новият курс спрямо Киев

/Поглед.инфо/ Публикуваните данни за временното отпадане на американските ограничения върху руския дизелов износ и последвалите дипломатически совалки разкриват сложна геополитическа конфигурация. Макар обявените 300 хиляди тона гориво да са незначителен обем за американското потребление, правните облекчения от Министерството на финансите на САЩ до април 2027 г. показват дългосрочни намерения. Основният вектор на тази дипломация не е Украйна, а балансът на силите спрямо Китай преди предстоящия пленум на ККП и срещата на върха на АТИС в Шънджън.

13.10.2026 04:50
Хиляди години танц в движение: Учим танците на Куча с Катерина
Поглед към Китай

Хиляди години танц в движение: Учим танците на Куча с Катерина

/Поглед.инфо/ Добре дошли отново в нашето пътешествие в търсене на нематериалното културно наследство на Куча! В предишния епизод посетихме местна работилница за нематериално културно наследство, където се запознахме и опитахме много древни занаяти. Днес ще сменим начина — от „майсторeне с ръце“ към „движение с тялото“, за да открием живото нематериално културно наследство, скрито в стенописите на пещерите и предавано повече от хиляда години — музиката и танците на древна Куча!

12.10.2026 22:15