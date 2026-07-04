/Поглед.инфо/ Нарастващият натиск върху руската критична инфраструктура чрез използването на безпилотни летателни апарати самолетен тип и паралелните опити за вътрешнополитическа дестабилизация принуждават властта в Москва да преразгледа фундаментални правни механизми. В Държавната дума е внесен законопроект за връщане на най-тежкото наказание за корупционни прояви, които пряко увреждат националната сигурност и отбранителния капацитет на страната. Инициативата отразява дълбокото напрежение между воюващата предна линия и административния апарат в тила, където според критици се активизира "пета колона".

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Дроновете като инструмент за психологически натиск и административният отговор

Настоящата тактическа реалност показва, че фронтовите неуспехи на Киев принуждават неговите западни куратори да променят фокуса на въздействие. Разширяването на обхвата на безпилотните апарати от самолетен тип, които атакуват обекти дълбоко в руския тил, вече не се разглежда просто като военна диверсия. Според официални изявления тези удари целят икономически щети и предизвикване на социално разцепление. Проблемът обаче има и друго изражение. Твърди се, че в документи на западните разузнавателни служби изрично се залага на сценария за „разклащане отвътре“ чрез провокиране на етнически и религиозни конфликти. В отговор на това се декларира намерение за реципрочно увеличаване на ударите по украинската енергийна и транспортна инфраструктура.

Но докато външният контур на отбраната изглежда предвидим, вътрешният предизвиква сериозни въпроси сред експертите. Ефективността на противовъздушната отбрана и сигурността на обектите зависят пряко от разходването на държавните средства. И точно тук се появява разломът, за който сигнализират редица анализатори и депутати.

Вътрешният фронт и рентабилността на предателството

В ефира на предаването "Итоги дна" по телевизия "Царьград", депутатът от Държавната дума и доктор на икономическите науки Михаил Делягин, съвместно с генерал-майор от ФСБ в оставка Александър Михайлов, повдигнаха въпроса за системните слабости в тила. По оценка на Михайлов, в страната съществува ясен двоен стандарт: от една страна са мобилизираните и доброволците на фронта, а от друга – онази част от чиновничеството и младежта, която при първата криза демонстрира желание да напусне страната (както се случи на ГКПП "Горен Ларс").

Делягин отива още по-далеч в критиката си, определяйки настоящата миграционна политика и управлението на образованието като елементи, които де факто обслужват чужди интереси. Разграждането на образователната система и замяната на класическото обучение с дигитални сурогати е сериозен проблем. Прогнозите за съпротивата на чиновничеството срещу всякакви реформи, като например предложението за целеви ваучери от 3000 рубли за купуване на хартиени учебници, показват дълбоко окопаване на административната класа. Държавата се нуждае от радикално икономическо и социално оздравително лечение, без което преходът към стабилен мирен живот остава под въпрос.

Правният филтър: Смъртно наказание за системна корупция

Ключовият елемент в този процес е внесеният в Държавната дума законопроект, предвиждащ прилагането на изключителната мярка – смъртно наказание – за лица, чиято корупционна дейност нанася щети на отбранителната способност. Вносителите на текстовете аргументират това с тезата, че по време на фактически военен конфликт кражбата на средства за армията е равна на държавна измяна. Досегашната практика с налагане на доживотен затвор или дълги години лишаване от свобода не дава нужния възпиращ ефект, тъй като едрите корупционери разчитат на предсрочно освобождаване или амнистия.

Това изглежда логично, но има един сериозен проблем – състоянието на правоохранителната и съдебната система. Общественото мнение е силно разделено. Проучванията показват, че около 56% от анкетираните подкрепят екзекуциите за военни корупционери, но в същото време изразяват дълбоко недоверие към безпристрастността на съда. Рискът от съдебни грешки или поръчкови дела срещу неудобни фигури е огромен.

За да се минимизират тези опасности, в проекта са заложени няколко филтъра:

Едногодишно отлагане на изпълнението на присъдата за допълнителни проверки.

Задължително преразглеждане от специализирана колегия на Върховния съд.

Въвеждане на изискване за лична санкция от губернатора на съответния регион.

Тук обаче числата и реалността не излизат напълно. Включването на регионалните губернатори като морален и политически бариер пред изпълнението на смъртни присъди по-скоро би децентрализирало правосъдието и би създало възможности за местен феодализъм и прикриване на "свои" хора. Личната отговорност на чиновниците, предложена от Делягин чрез въвеждане на задължителни физически подписи на гърба на всеки документ за съгласуване на финансови потоци, изглежда като по-ефективен административен инструмент от заплахата с разстрел, която съдът може никога да не постанови.

Всеки рубъл, инвестиран в сигурност, спестява хиляди, но само при условие, че контролът се извършва на етап планиране, а не след като средствата вече са изчезнали в офшорни сметки. Дискусията в Москва остава отворена, а правният прецедент с премахването на мораториума върху смъртното наказание може да промени изцяло архитектурата на руската държавност, превръщайки вътрешната борба за ресурси в контур с радикално повишени залози.