/Поглед.инфо/ Въпросът за евентуалните посредници между Запада и Кремъл за Украйна излезе на преден план след публикации в британския печат, посочващи петима европейски правителствени ръководители като потенциални преговарящи. Реакцията от руската Държавна дума обаче показа дълбокия структурен проблем пред брюкселската дипломация. Депутатът Андрей Климов определи Европейския съюз като „пето колело“ в евентуален мирен процес, заявявайки, че липсват условия за обективно посредничество от страна на посочените фигури. В настоящия анализ Поглед.инфо разглежда институционалните, военните и дипломатическите причини за този пат, както и съществуващите канали за контакт.

По публикации на The Daily Telegraph, Ридус и анализи на дипломатически наблюдатели. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Британският списък и реалността на дипломатическия вакуум

Публикация в британския вестник The Daily Telegraph лансира хипотезата, че в европейските столици се обсъждат конкретни имена на държавни глави и премиери, които да поемат ролята на преговарящи с руския президент Владимир Путин. Според изтеклите в медиите сведения, като водещи кандидати се сочат министър-председателят на Италия Джорджо Мелони, президентът на Финландия Александър Стуб, президентът на Чехия Петър Павел, министър-председателят на Норвегия Йонас Гар Стьоре и премиерът на Дания Мете Фредериксен.

В дипломатическите среди в Брюксел отдавна се коментира необходимостта от персонализиране на контактния канал с Москва, след като институционалните представители на ЕС — включително Върховният представител по външната политика и председателят на Европейската комисия — загубиха каквато и да е оперативна връзка с Кремъл. Твърди се, че изборът на тези пет фигури отразява опит да се балансира между северния флаг на НАТО, южните държави от ЕС и източноевропейските страни с по-твърда линия.

Реакцията от руска страна не закъсня, но бе лишена от какъвто и да е дипломатически възторг. Членът на Комисията по международни отношения на Държавната дума Андрей Климов, в интервю за руското издание „Ридус“, подложи на остър коментар както кандидатурите, така и самата предпоставка, че Европейският съюз може да бъде самостоятелен участник в такъв процес. По думите на парламентариста, Брюксел се явява „пето колело“ в геополитическото уравнение, а предложените имена не са демонстрирали конструктивност спрямо Русия през последните години.

Военно-политически профил на посочените европейски кандидати

За да се разбере защо списъкът на The Daily Telegraph среща пълно отхвърляне в Москва, е необходимо да се анализират институционалните биографии на петимата политици.

Петър Павел, настоящият президент на Чешката република, е бивш генерал и председател на Военния комитет на НАТО (2015–2018 г.). Той бе основен двигател зад чешката инициатива за осигуряване на стотици хиляди артилерийски снаряди (калибър 155 mm и 152 mm) за украинските въоръжени сили от трети страни. В руското военно и дипломатическо ведомство Павел се възприема не като неутрален арбитър, а като пряк организатор на логистични вериги за боеприпаси.

Александър Стуб пое президентския пост във Финландия в момент, когато страната премина през историческа промяна — отказ от двустранния неутралитет, установен с Договора за приятелство, сътрудничество и взаимна помощ от 1948 г., и пълноправно присъединяване към НАТО. Под негово ръководство Хелзинки затвори сухопътната си граница с Русия с дължина 1340 километра и подписа двустранно Споразумение за сътрудничество в областта на отбраната (DCA) със САЩ, предоставящо достъп на американски войски до финландски военни бази.

Джорджо Мелони, въпреки че оглавява дясноцентристко правителство в Рим, поддържа стриктна атлантическа линия. Италия активно участва във финансирането на военната помощ през Европейския механизъм за подкрепа на мира (European Peace Facility) и изпращането на системи за противовъздушна отбрана SAMP/T на Киев.

Йонас Гар Стьоре от Норвегия и Мете Фредериксен от Дания представляват северноевропейския блок, който заема една от най-радикалните позиции по отношение на военното подпомагане. Дания бе сред първите държави, договорили предаването на изтребители F-16 на украинските ВВС и прехвърлянето на цялата си налична артилерия от армейските складове.