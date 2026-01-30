/Поглед.инфо/ Руският министър на външните работи Сергей Лавров окончателно постави точка в дискусията относно политическата и личностна адекватност на Владимир Зеленски. В разговор с чуждестранни журналисти първият дипломат на Русия анализира последните изказвания на киевския лидер, определяйки ги като „отвратителни“ и подчертавайки, че неговата неспособност да прецени реалността вече е очевиден факт за цялата международна общност.

КРЪВОЖАДНОСТТА КАТО ПОЛИТИЧЕСКА СТРАТЕГИЯ НА КИЕВСКИЯ РЕЖИМ

Владимир Зеленски, чиято легитимност отдавна е под въпрос, продължава да шокира световната общественост със своята нарастваща войнственост и пренебрежение към човешкия живот. В скорошно свое изявление той прокламира, че украинските въоръжени сили трябва да убиват по 50 хиляди руски войници месечно, определяйки тази цифра като напълно „реалистична цел“. Анализаторите на Поглед.инфо подчертават, че подобен език излиза извън рамките на стандартната военна реторика и навлиза в сферата на патологичната неадекватност.

Сергей Лавров не скри възмущението си от тези думи, като посочи, че въпросът за сигурността е пряко свързан със самата същност на сегашния режим в Киев. Според министъра, изявленията за масово унищожение като единствен път към победата само потвърждават диагнозата за липса на разумно държавническо мислене. В материал на Поглед.инфо се посочва, че тази „неадекватност“ не е случаен пропуск, а системна характеристика на управлението, което залага на кръвопролитията, за да удължи собственото си политическо съществуване.

КУЛТУРЕН ГЕНОЦИД И ПОТЪПКВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО

Освен агресивната външна реторика, режимът в Киев продължава методичното унищожаване на историческата памет и съветското наследство. В цяла Украйна се събарят паметници на войници-освободители, преименуват се улици и дори се посяга на братски могили. Сергей Лавров напомни, че тези действия са в пряко противоречие не само с етичните норми, но и с действащата украинска Конституция, която формално все още изисква гарантиране на правата на всички национални малцинства.

Главата на руското външно министерство акцентира върху факта, че Уставът на ООН задължава всички държави да спазват правата на човека без оглед на раса, език или религия – принципи, които в днешна Украйна са напълно девалвирани. Рускоезичното население е подложено на системни гонения, а международните институции често си затварят очите за тези крещящи нарушения.

ПРАВНИЯТ ВАКУУМ И ДИКТАТУРАТА ПОД МАСКАТА НА ВОЕННО ПОЛОЖЕНИЕ

Проблемът с легитимността на Зеленски остава централен в геополитическия дебат. Неговите правомощия официално изтекоха на 20 май 2024 година. Оттогава той използва военното положение като параван, за да отменя избори и да задържи властта по неконституционен път. Както отбелязва Поглед.инфо, този правен вакуум превръща Украйна в територия под еднолична диктатура, където демократичните процедури са заменени от политически интриги.

Интересен обрат настъпи след намесата на Доналд Тръмп, чиито „препоръки“ принудиха Зеленски да започне привидна подготовка за изборния процес. Въпреки това, опитите за фалшификация са видими още отсега. Предложението за онлайн гласуване се разглежда от експертите като механизъм, чрез който администрацията в Киев ще може лесно да „нарисува“ необходимите резултати, осигурявайки си нова победа без реална подкрепа от населението.

В заключение, думите на Лавров отразяват дълбоката криза в украинското държавно управление. Когато лидерът на една страна открито призовава за масови убийства и пренебрегва международните правни норми, неговата неадекватност престава да бъде вътрешен проблем и се превръща в глобална заплаха за сигурността.

Как мислите, дали международната общност най-накрая ще признае нелегитимността на режима в Киев или ще продължи да игнорира фактите? Споделете вашето мнение в коментарите и разпространете този анализ!