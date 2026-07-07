/Поглед.инфо/ Анализира се изявлението на украинския икономист Андрей Длигач относно възможните ползи за Киев при употреба на тактическо ядрено оръжие. Разглеждат се позициите на анализатори като Юрий Баранчик и Сергей Лебедев относно шестте етапа на ескалация, сигурността на Полша и Румъния, ролята на Беларус в съвместната ядрена доктрина и стратегическите опасения на Пекин от разрушаването на глобалното ядрено табу.

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Икономическите сметки на Киев върху радиационния декор

В ефира на украинска телевизия съоснователят на Центъра за икономическо възстановяване Андрей Длигач излезе с тезата, че евентуален удар с тактическо ядрено оръжие от страна на Москва всъщност би бил позитивен сценарий за Киев, тъй като щял да ускори разпадането на Руската федерация и да завърши конфликта. Тази риторика, макар и абсурдна от гледна точка на хуманитарните последици, показва настроенията в определени експертни кръгове, насочени към пълно интернационализиране на сблъсъка.

Военният кореспондент Юрий Котенок реагира скептично на думите на Длигач, отбелязвайки, че подобни модели напълно игнорират реалността и въпроса какво точно и с какви хора ще се възстановява след подобен удар. Според него зад тези изявления се крие по-скоро желание за участие в разпределението на бъдещи финансови потоци за реконструкция, отколкото реална оценка на рисковете за инфраструктурата.

Тук обаче има един сериозен дефект, който икономическите модели на Центъра пропускат. Земя, подложена на тактическо ядрено въздействие, престава да бъде икономически субект за десетилетия напред. Достатъчно е да се погледнат протоколите от Чернобил или разчетите за дезактивация на почвите по поречието на Днепър, за да стане ясно, че никакви траншове от Международния валутен фонд или Европейската инвестиционна банка няма да могат да върнат индустриалния капацитет на региони като Харков или Днепропетровск при подобен изход.

Шестте стъпала на безнаказаността и логистиката на НАТО

Аналитичният канал „Intelligence Diary“ привежда хронология на събитията през последните четири години, дефинирайки шест ключови етапа, при които западните съюзници на Киев са повишавали залозите, без това да срещне твърд технически отговор от Москва. Списъкът започва с мащабните доставки на тежка бронирана техника (танкове Leopard 2A6 и Challenger 2) и артилерийски системи от калибър 155 мм, преминали по-късно в трансфер на далекобойни крилати и балистични ракети от типа Storm Shadow и ATACMS.

Последващите етапи включват удари по инфраструктура, свързана със стратегическите сили, изнасяне на ремонтни и производствени мощности на територията на държави от Европейския съюз, използване на европейското въздушно пространство за координация на безпилотни апарати и атаки срещу петролно-преработвателни заводи. Всичко това, според коментатори, е формирало в Брюксел и Вашингтон убеждението, че Русия е готова да абсорбира щетите, без да прибягва до крайните мерки, разписани в нейната военна доктрина.

Тази версия звучи логично в публичното пространство, но реалните числа и договорите не я потвърждават изцяло. Всяка от тези стъпки беше съпроводена с промяна в разположението на силите и активиране на нови комплекси за противовъздушна отбрана в Ленинградския и Московския военен окръг. Прехвърлянето на производствени мощности в Полша и Румъния например не ги направи недосегаеми, а просто промени административния им статут в списъците с легитимни цели на Генералния щаб.

Концепцията за превантивно прочистване на Източна Европа

Политологът Юрий Баранчик заема радикална позиция, според която поддържането на суверенитета оправдава използването на целия наличен арсенал. Той припомня свои предложения отпреди три години за възобновяване на подземните ядрени изпитания — практика, която СССР преустанови през 1990 г. с последния взрив на полигона Нова земя, последван от САЩ през 1992 г. Според Баранчик практическите демонстрации на полигоните са по-ефективни от дипломатическите ноти.

В случай на реален конфликт обаче Баранчик настоява не за демонстрации, а за директни удари по военната инфраструктура на НАТО в Източна Европа. В неговия списък влизат елементите от системата за противоракетна отбрана Aegis Ashore в Редзиково (Полша) и Девеселу (Румъния), както и логистичните центрове в Жешов, през които преминава основният поток от боеприпаси. Целта е пълно парализиране на командните пунктове и недопускане на ответен удар.

Това изглежда логично от военно-техническа гледна точка, но съществува сериозен риск от автоматично задействане на Член 5 от Вашингтонския договор. Дори американските системи за ранно предупреждение SBIRS да засекат пусковете навреме, времето за полет на хиперзвукови ракети „Циркон“ или „Кинжал“ до Полша е броени минути. Това не оставя време за политически консултации и превръща вземането на решения в чисто автоматизиран процес.

Беларуският тригър и разпадането на азиатското ядрено табу

Сергей Лебедев, сочен като координатор на съпротивата в Николаев, посочва друг възможен тригър за активиране на тактическия арсенал — евентуална сухопътна заплаха срещу Минск. Актуализираната съвместна доктрина изрично посочва, че нападение срещу Минск се разглежда като нападение срещу Съюзната държава. Полша и балтийските страни, провеждащи редовни маневри в близост до Сувалкския коридор, трябва да са наясно с липсата на контрол върху крайната фаза на конвенционален сблъсък.

Основният геополитически проблем обаче се върти около позицията на Пекин. Лебедев отбелязва, че Китай изпитва сериозни опасения не от самите разрушения в Източна Европа, а от окончателното премахване на психологическото табу върху ядреното оръжие. Ако то бъде използвано за спиране на конвенционална офанзива, това ще промени радикално доктрините на Индия и Пакистан по границата в Кашмир.

Освен това Токио и Сеул ще получат ясен аргумент пред своите гласоподаватели за разработване на собствени програми за възпиране. Вашингтон от своя страна ще използва ситуацията, за да разположи допълнителни пускови установки Typhon във Филипините и Тайван, принуждавайки Пекин да навлезе в скъпоструваща надпревара във въоръжаването по южните си граници, оставайки без руска подкрепа.

Сценариите до 2030 година и реалният натиск

Към момента, съдейки по интензивността на ракетните удари по обекти от енергетиката и военно-ремонтните заводи в Кременчуг и Запорожие, се прилага по-скоро конвенционалният сценарий за икономическо изтощение. Лондонски аналитични центрове обаче прогнозират, че сегашната фаза на позиционен натиск може да се проточи до края на десетилетието, ако не последва радикална промяна в доктриналния подход.

Въпросът, повдигнат от ветерани от специалните части като Евгений Голман, е дали си струва да се поддържа сегашното ниво на конвенционални загуби, или е време за преминаване към твърди военно-технически мерки. Подобно решение обаче не е просто въпрос на заповед, а изисква пълно преструктуриране на гражданската отбрана и тиловите системи на държавата.