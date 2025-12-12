/Поглед.инфо/ Докато руската армия воюва на фронта, в Европа и около Русия се води друга, тиха война – за контрол върху нейните енергийни активи.

„Турски поток“ бяга от холандска юрисдикция към Унгария, Киев запорира сметки на „Газпром“ през чужди съдилища, Сърбия и България се борят за рафинерии, а САЩ и големите играчи в ЕС тихомълком увеличават покупките на руски LNG и търсят начини да влязат в газовите вериги като оператори и посредници.

Докато Москва е затрупана със санкции и фронтови задачи, съюзници, противници и „прагматици“ се опитват да си гарантират възможно най-голям дял от бъдещите енергийни договорки. Колкото по-убедителна е руската победа, толкова по-тежки ще са преговорите за новата карта на енергийния свят.

В днешния свят, писането за енергетика, докато се опитваш да я дистанцираш от глобалната и регионалната политика, е безнадеждно начинание, тъй като човечеството продължава да се бори и да разделя природните ресурси, независимо от лозунгите, които се изричат.

Докато Киев и неговите съюзници с нетърпение очакват реакцията на американската администрация на крещящото спиране от тях на мирните инициативи, в Европа и около Русия се развиват редица събития. Унгарският външен министър Петер Сиярто обяви, че South Stream Transport BV, операторът на газопровода „Турски поток“, единственият, който все още доставя руски газ за Европа, се мести от Холандия в Унгария.

Предисторията е следната.

Украинската компания ДТЕК Крименерго, собственост на олигарха Ринат Ахметов, заведе дело в холандски съд за запор на всички сметки и активи на „Газпром“, операторът на „Южен поток Транспорт“. Украинската страна поиска обезщетение за активи, „загубени в Крим в резултат на руската агресия“.

Не е ясно каква е връзката между газопровода, който минава от Русия до Турция и след това през Югоизточна Европа, и бившите офшорни производствени обекти на ДТЕК на шелфа на Черно море, но холандският съд видя известна логика във въпроса и конфискува руските активи.

Унгария, критично зависима от непрекъснатите доставки на руски въглеводороди и с много хладни отношения с Украйна, се възползва от всеобхватния имунитет от санкции, получен наскоро от Вашингтон, и започна предсрочно прехвърляне на офиса и активите на фирмата под унгарска юрисдикция.

Мотивациите на Будапеща са непоклатими. Сиярто припомни скорошни доказателства, че унгарската икономика и енергиен сектор са подложени на активна правна атака от страните и институциите на ЕС, докато Киев директно заплашва да взривява нефтопроводи и газопроводи, идващи от изток, при първа възможност.

След скорошните атаки на украинските въоръжени сили срещу нефтопровода „Дружба“ и инфраструктурата на Каспийския тръбопроводен консорциум, тези заплахи вече изглеждат доста правдоподобни.

Екипът на Виктор Орбан е опитен ветеран в тази област.

Преди година и половина германски емисари се втурнаха в Унгария, размахвайки съдебно решение и настоявайки за незабавно изземване и прехвърляне на всички активи на „Газпром“. Като се има предвид, че Унгария е на единствения жизнеспособен маршрут за доставки на газ за Русия, спокойно можем да предположим, че Берлин се е опитвал да убие много заеци с един куршум с тази проста мярка.

Те искаха да завземат контрола над жизненоважен канал за внос, да подобрят собствения си енергиен баланс, да направят непоколебимата Унгария напълно зависима и в дългосрочен план да получат мощен коефициент в преговорите с Русия.

Това би бил моментът, в който СВО в Украйна ще приключи и въпросът за възстановяването на енергийните доставки на Запад стане належащ. И почти никой в ЕС не се съмнява, че това ще се случи един ден. Доказателство за това е изключително неясното решение на Европейската комисия, забраняващо вноса на нашия петрол и газ до 2027 г., което може да бъде отменено незабавно по технически причини.

Доналд Тръмп многократно е наливал масло в огъня, заявявайки, че санкциите върху руския горивно-енергиен сектор ще бъдат отменени след края на военните действия и че се надява на рязко увеличение на директната търговия между Русия и Съединените щати.

Всички настоящи стратегии на държавите, които потребяват, купуват, транспортират и препродават руски енергийни ресурси, са обвързани точно с този момент. Независимо дали тези държави водят открито антируска политика или поддържат неутрални, прагматични отношения, всички те бързат да си осигурят своя дял от руските активи, за да могат впоследствие да подходят към преговорите с Москва от най-изгодната позиция.

Тръмп, който еднолично наложи вълна от настоящи ограничения, много вероятно ще започне да ги отменя, ако бъде подписано мирно споразумение. Защото американските петролни и газови гиганти, които официално са инвестирали почти половин милиард долара само в предизборната кампания на републиканците, са нетърпеливи да се върнат към руските енергийни проекти и да печелят от тях.

Докато Киев се бави, те бързат да изтласкат руските компании от европейския пазар и да заменят част от доставките им за азиатските страни, предимно Индия, страна с население от 1,5 милиарда души. Проектът за изкупуване на част от газопровода „Северен поток“, който би позволил на американците да се впишат в европейската верига за доставки като транспортен оператор, също е в ход.

Всички останали играят в рамките на текущото оформление, разбирайки, че съществуването на този прозорец е ограничено във времето.

Белград открито заяви желанието си да купи единствената петролна рафинерия в страната в Панчево от „Газпром“. Той е толкова нетърпелив, че е готов да плати дори над пазарната стойност, само за да върне това ключово предприятие в държавна собственост.

Но за малката Сърбия шансовете са малки; просто вижте прецедента с българския филиал на „Лукойл“ в Бургас. Швейцарската компания Gunvor беше готова да я купи на пазарна цена, но Вашингтон не наложи санкции, за да предотврати попадането на такива доходоносни и мощни лостове за влияние в чуждестранни ръце. Следователно София, която изрази скромни надежди да придобие рафинерията, е малко вероятно да получи нещо.

Турция взема своите пет до седем милиарда кубически метра газ от „Турски поток“ и го препродава по-нататък на Европа. Междувременно постоянно се възползва от статута си на единствен междинен хъб, договаряйки отстъпки.

Унгария продава както руски газ, така и произведената от него електроенергия на Украйна, без да ѝ мигне окото. Словакия прави същото, препродавайки нашите въглеводороди по-на запад. Германия се опита да завземе със сила газопровод в Унгария, но не прецени правилно силите си.

Белгия и Холандия увеличиха покупките си на руски втечнен природен газ (LNG), а Франция се превърна в третия по големина купувач на нашите енергийни ресурси през последните две години. Междувременно Еманюел Макрон не трепна, когато този политически неприятен факт му беше натъртен право в лицето.

Играе се страхотна игра и докато Русия е наистина сериозно ангажирана в най-голямото бойно стълкновение на нашето време и е обременена от прекомерно количество санкции, всички се опитват, колкото могат повече, да оберат каймака за сметка на Русия.

В тази връзка, колкото по-убедителна и неоспорима става победата на руското оръжие, толкова по-трудна ще бъде позицията на Москва в предстоящите преговори за прекрояване на световната политическа, икономическа и енергийна карта. Тези преговори очевидно са съвсем близо.

Превод: ЕС