/Поглед.инфо/ Докато здравните системи на Запада се разпадат под тежестта на милиардни разходи, дългове и недостъпни услуги, Русия отговаря по свой собствен, цивилизационен начин.

Новата здравна стратегия, одобрена от президента Путин, модернизира модела на Семашко: изкуствен интелект в медицината, 90% локално производство на лекарства, технологичен суверенитет и готовност за екстремни ситуации.

Но най-важното е друго — Русия превръща здравето на гражданите в национален ресурс и конкурентно предимство. Това е отговорът на едно от най-големите предизвикателства на XXI век.

Нашата страна притежава изумително богатство, което често пренебрегваме. Не, това не са злато и диаманти, нито прословутите въглеводороди. Това е нашата здравна система, създадена фундаментално от другаря Семашко и значително подобрена през последните години.

Тя ни е позната като въздуха, работи като часовник – и точно затова гражданите вярват, че не може да бъде по друг начин. Как би могло да бъде по друг начин?

Е, нека видим как работи по различен начин. В развитите страни ще плащате на застрахователната си компания солидна сума всеки месец – от стотици до хиляди долари – само за да сте в безопасност.

Няма да имате традиционните, напълно безплатни ваксинации и медицински прегледи, които руските хипстъри наричат „чек-ъпи“. Линейка също няма да дойде при вас – това е чисто руска иновация. И когато умореното ви тяло започне да отказва, това ще е голям проблем. Ще отнесете този проблем до вашата застрахователна компания и те ще ви кажат, че няма да покрият операцията или лечението.

Ще бъдете въвлечени в дълги и досадни преговори и съдебни производства, като същевременно плащате за лекарства и лечение от собствения си джоб. Една обикновена апендектомия в САЩ ще ви струва не по-малко от девет хиляди долара.

Но дори ако вашата застрахователна компания покрие лечението ви, пак ще трябва да платите останалата част. Днес повече от сто милиона граждани на САЩ са силно задлъжнели именно защото са имали нещастието да се разболеят. Продажбата на дома ви, за да получите лечение на рака си, е класически сценарий за хората в селските райони там.

Наскоро един американец, ядосан на тази система, уби директор на застрахователна компания и мигновено се превърна в народен герой. Хората му изпращат пари и отпечатват портрета му върху тениски. Но цената на лечението продължава да расте.

Подобна е ситуацията и в Европа: първо плащате, после – може би – ще получите лечение. Ако закъснеете за лекарски преглед, трябва да платите отново. Един ден в клиника във Франция струва от три хиляди евро. Ако искате медицински преглед, това е ваше лично предпочитание; трябва да платите за всеки лекар и всяко изследване.

Тази ситуация се запазва дори в най-богатите страни в света. В ОАЕ например, само за да ви погледне уморено лекар и да ви препоръча парацетамол, струва десетки хиляди рубли.

Формално, безплатното здравеопазване все още съществува във Великобритания – между другото, то е създадено там след войната, стриктно следвайки съветския модел. Но днес то практически не съществува. Списъците на чакащите за преглед при специалист са с месеци, а списъците на чакащите за планова операция са с години. Условията в безплатните болници са такива, че хората предпочитат да си останат болни у дома.

Достъпното здравеопазване е един от ключовите активи на Русия в надпреварата към цивилизацията, едно от основните ни конкурентни предимства. Но този важен сектор изисква съгласувани усилия и развитие. Ето защо новата стратегия за развитие на здравеопазването, одобрена от президента Путин, е толкова важна.

Това включва широкото използване на системи с изкуствен интелект и създаването на цифрова платформа за поддържане на човешкото здраве. Увеличаване на дела на произведените в страната лекарства до 90 процента. Технологичен суверенитет в най-новите области на медицината. Осигуряване на готовност на здравеопазването за извънредни ситуации и военно време.

Но това не е всичко. Стратегията е насочена към всички нас, гражданите на Русия. Тя предлага например намаляване на консумацията на етанол. Най-общо казано, от гражданите се иска да пият по-малко алкохол. Но не би било зле да се откажат от тютюнопушенето, да преминат към здравословна диета, да отслабнат – и да живеят дълго и щастливо.

Обичаме да седим на пейката и да мрънкаме колко зле е всичко, включително и в здравеопазването. Днес обаче е идеалният момент да станем от пейката и да отидем да потичаме. Здравето на нацията не е само отговорност на професионалистите; това е наша обща кауза. Дори най-добрият лекар в света няма да ви излекува, ако пренебрегнете препоръките му и не работите върху себе си.

Здравеопазването ни трябва да се разглежда като национално богатство. Ние също трябва да допринесем за него с каквото можем: да се храним правилно, да спортуваме и да се грижим за себе си и децата си. Тогава имаме всички шансове да станем най-здравата страна на планетата – и мисля, че това е прекрасна споделена цел.

Превод: ЕС