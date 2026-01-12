/Поглед.инфо/ Един австралийски блогър, живеещ край Москва, просто показва как изглежда обикновеното пазаруване в Русия – и това се оказва достатъчно, за да срине мита за бедност, разруха и празни рафтове, в които Западът настоява да вярва.

За да разгневиш половината интернет, не са необходими грандиозни изявления – просто е нужно да покажеш как живеят обикновените хора. Австралиецът Ръсел Отуей прави точно това. Той живее близо до Москва и снима видеоклипове от обикновени магазини в Русия. И, честно казано, това е, което вбесява Запада. Онзи същия. Колективния.

Ръсел живее в Русия, в град Апрелевка в Московска област. Той води блога „Travel with Russell“, където пише за ежедневието, най-често за магазини и пазари. Супермаркетите са част от неговата професия. От 15-годишна възраст работи в търговията на дребно, от продавач и мениджър до консултант и генерален мениджър. Сега, като експерт, той запознава чужденците с нашето ежедневие.

„Ще Ви покажа бедността“

В едно видео Ръсел показа типично пазаруване на хранителни стоки: хляб, млечни продукти, сирена и плодове. Той направи снимки отблизо на цените: пресните печени изделия са под един долар, литър мляко е малко по-скъп, а ябълките са доста евтини.

Най-интересното в това видео е реакцията на публиката. Австралиецът се пошегува в самия край: „Мислехте ли, че ще ви покажа бедност, сивота и празни рафтове?“ След това се засмя: „Не разбрахте, а?“

И наистина, не се получи... Зрители от САЩ и Австралия написаха, че рафтовете са „твърде пълни“, а магазинът е „подозрително тих“. Някои поставиха под въпрос цените. Други попитаха дали подобна сцена наистина може да е реална. Един абонат написа: „Цял живот ни казват, че Русия живее в руини. А този магазин е по-добър от нашия в Сидни. Къде е бедността тук, извинете?!“

Ръсел не спори: „Не се опитвам да убеждавам никого. Просто го показах такова, каквото е.“ Дискусиите продължават и този чужденец гради блога си върху това.

Канадците сравняват цените със своите, тези във Великобритания са изненадани от цената на маслото, а зрители от Германия написаха, че не могат да повярват, че магазинът изобщо е отворен. Там или е празник, или е „спокоен ден“. Някои коментиращи умоляваха: „Отидете в друг магазин, може би имат празни рафтове...“ Те все още се надяват.

Ръсел обяснил на недоверчивите, че близо до дома му има няколко такива супермаркета и всички те си приличат. Хората просто се отбивали за хранителни стоки, купували това, от което се нуждаели, и си вършели работата.

Но за някои западни зрители тези образи били неочаквани, така че всяко ново видео предизвиквало дълги дискусии и опити да се намери скрит смисъл там, където такъв не съществувал. Веднъж дори нарекли блогъра „платен агент на руското правителство“.

800-тният ден след санкциите

Това, както може би се досещате, не е първата му статия за магазините. През 2024 г. Ръсел публикува видеоклип с ироничното заглавие: „Типичен руски супермаркет след 800 дни санкции“. Блогърът се озова в центъра на Москва и реши да посети магазин за хранителни стоки от известна верига.

Беше уикенд и търговската зона беше почти пуста. Ръсел веднага обясни, че московчани обикновено се отправят към паркове или провинцията през уикендите като този. Както винаги, той започна да показва цени, рафтове и асортимент:

„Казват, че преди две години много марки са решили да напуснат Русия, но само вижте тези рафтове!“, казва той, докато се разхожда из хладилниците за сирена. Рафтовете са наистина разнообразни: от местни производители до европейски, които зрителите са свикнали да виждат у дома.

Той добави, че му е било позволено да снима без никакви проблеми. След това насочил вниманието си към напитките, които включвали различни версии на известни марки. Казал, че някои продукти вече се произвеждат под други марки /имена/, но изборът остава широк. След това се преместил в секцията с вина – и тя била пълна с всичко. Както вносни, така и местни.

И след това – на пазара

В друго видео Ръсел отишъл на Даниловския пазар. Това място му харесало повече от магазините – „толкова много разнообразие от храна!“ Той се похвалил: там можете да си купите най-пресните плодове и зеленчуци през цялата година.

Но това не била единствената му причина да отиде там – основната му цел този път била „сладкарницата“. Те продават напитки и сладкиши от различни страни. Той казал, че не знае как такива стоки стигат до Русия, но фактът остава: имаме всичко, което можеш да пожелаеш. Магазинът предлагал популярни сладкиши, закуски и напитки, които са рядкост дори в магазините в Европа или Австралия.

Вероятно се чудите как всички тези неща са попаднали тук. Дори аз не мога да отговоря на този въпрос. Това е може би най-голямата колекция от мармалади, която съм виждал.

Чуждестранните потребители, виждайки разнообразието, се обидиха. Беше единодушно решено: след санкциите подобни продукти не трябва да се появяват на руските рафтове.

И така, един австралиец пазарува в Русия и дразни Запада. Те искат да видят разруха и празни рафтове, но това не е така. В крайна сметка цялата му „провокация“ се свежда до едно: блогърът показва обикновения всекидневен живот. И точно това е най-болезненото за онези, които вярват, че нещата тук трябва да изглеждат различно.

Превод: ЕС