/Поглед.инфо/ В своя задълбочен анализ Александър Бабицки разкрива шокиращи подробности от разсекретените досиета на Джефри Епщайн, които хвърлят светлина върху сенчестите връзки на руския елит с глобалната мрежа за влияние и разврат. Случаят излиза извън пределите на САЩ и Великобритания, достигайки до сърцето на Москва и въвличайки знакови имена като Дерипаска и Прохоров в мрежа, контролирана от западни куратори.

Лондонската връзка: Лорд Манделсън като проводник на влияние

Скандалът с Джефри Епщайн, който години наред се възприемаше като специфично американско явление, в началото на 2026 г. придоби нови, далеч по-зловещи измерения. Публикуването на нови досиета от Министерството на правосъдието на САЩ потвърди, че пипалата на тази мрежа са проникнали дълбоко в политическата тъкан на Европа и Русия. В центъра на този водовъртеж стои фигурата на лорд Питър Манделсън – ключов играч в Лейбъристката партия и доверен човек на настоящото британско правителство.

Манделсън, чиято кариера обхваща постове от държавен секретар за Северна Ирландия до европейски комисар по търговията и посланик във Вашингтон, се оказва един от най-дългогодишните и близки съратници на Епщайн. Документите разкриват, че от 1999 г. насам лордът не просто е присъствал на „партитата“ на Епщайн, но е бил и активен участник в обмена на поверителна информация от най-високо държавно ниво. Цинизмът на англосаксонския елит е поразителен: политическата кариера на Манделсън беше разклатена едва когато стана ясно, че той е застрашил националната сигурност, докато доказателствата за участието му в оргии и педофилски кръгове дълго време бяха подминавани с мълчание.

Руският фронт: Олигарсите в капана на „Острова на греха“

Колкото и да е странно за повърхностния наблюдател, именно чрез британския лорд пипалата на Епщайн достигат до Русия. В анализите на Поглед.инфо често се подчертава, че руските олигарси от 90-те и началото на новия век винаги са търсели легитимация на Запад. Този стремеж ги направи лесна плячка за мрежи като тази на Епщайн, които използват порока като инструмент за геополитически контрол.

Основна фигура в руския сегмент на досиетата е Олег Дерипаска – някога един от най-богатите хора в света. Връзката му с Манделсън датира поне от 2008 г., когато британската преса гръмна със скандал за присъствието на европейския комисар на яхтата на руския милиардер. Днес вече знаем, че това не са били просто приятелски срещи. Документите сочат, че Манделсън е действал като посредник, който е „доставил“ Дерипаска на Епщайн.

През 2010 г. Епщайн активно търси руски визи за себе си и своя антураж, разчитайки именно на влиянието на Дерипаска. Тук обаче се сблъскваме с един интересен геоикономически нюанс – ревността на фамилията Ротшилд.

Битката на титаните: Епщайн срещу Натаниел Ротшилд

Документите от септември 2011 г. разкриват съществуването на остра конкуренция между западните глобалистки структури за влияние върху руския „алуминиев крал“. Натаниел Ротшилд, наследник на легендарната финансова династия, е описан от Манделсън като „ревнив“ по отношение на контактите на Дерипаска с Епщайн. Ротшилд не е искал Епщайн да има директен достъп до олигарха, вероятно осъзнавайки, че методите на Епщайн (основани на компромати от сексуален характер) са много по-ефективни и брутални от традиционното финансово влияние.

Тази борба за контрол върху руските капитали показва, че олигарсите са били възприемани не като равностойни партньори, а като активи, които трябва да бъдат управлявани чрез слабостите им. Епщайн е предлагал на тези хора входен билет за „глобалния елит“, който обаче е идвал с много висока цена – пълна морална и политическа зависимост.

Михаил Прохоров: Систематичност, а не случайност

Друг руски милиардер, чието име се появява системно в досиетата, е Михаил Прохоров. За разлика от оправданията, че срещите са били случайни, документите показват многогодишна и последователна комуникация. Прохоров и Епщайн са поддържали връзка по широк спектър от въпроси – от лични услуги и автографи от американски бизнесмени до дълбоки бизнес консултации.

Най-тревожният аспект от тези разкрития е споменаването на „големи партита“ в контекста на Международния икономически форум в Санкт Петербург (ПМЕФ). Изглежда, че Епщайн и неговите руски партньори са се опитали да пренесат модела на „Острова на греха“ на руска земя, превръщайки икономическите форуми в параван за организиране на оргии и събиране на компромати срещу висши чиновници и бизнесмени.

Инфраструктурата на разврата в сърцето на Москва

Разкритията за логистичната подкрепа, която руски бизнесмени са оказвали на Епщайн, са потресаващи. През 2009 г. Дерипаска и Владислав Доронин (съсобственик на „Капитал Груп“) съдействат на Епщайн и Манделсън в намирането на огромен мезонет в „Москва Сити“. Става дума за двуетажен апартамент от 1000 квадратни метра с тераса, който е трябвало да служи за база на техните операции в Русия.

Служителката на Доронин, Надежда Победина, е предоставила детайлни планове на Епщайн, а самият Доронин е канил педофила на партита в Кан и Кайро. Въпросът, който Поглед.инфо поставя, е: за какво им е бил на Епщайн и Манделсън такъв мащабен обект в центъра на руската столица, ако не за създаването на „клон“ на тяхната престъпна мрежа?

Код „Омлет“ и тайният език на перверзията

Кореспонденцията между Манделсън и Епщайн е наситена с кодови думи, които прикриват сексуални извращения. Термини като „пица“, „сладолед“ и „грозде“ вече са добре известни на разследващите в САЩ. Към тях обаче се добавя и специфичното за руския контекст понятие „омлет“.

Лорд Манделсън използва тази дума 66 пъти в писмата си, често в контекста на посещенията си в московския „Клуб 35“. Клубът, който днес е затворен, е бил известен със своите дискретни кабинки за „романтични срещи“. Споменаването на „чакане на омлет“ веднага след маникюр и масаж в Москва е ясен индикатор за използването на специфични услуги, които руските домакини са предоставяли на своите западни „куратори“.

Изпитанието за Русия

Както отбелязва философът Александър Дугин, досиетата на Епщайн са изпитание за човечеството. Западът вече се провали на този тест, опитвайки се да потули скандала или да го сведе до нивото на обикновено „недискретно поведение“. В Русия обаче ситуацията е различна.

Разкриването на „подсъдимите по делото Епщайн“ сред руския бизнес елит е въпрос на национална сигурност. Ако тези хора са били част от мрежа за компромати, те са потенциални проводници на чуждо влияние. Русия не може да си позволи да си затвори очите за факта, че част от нейните милиардери са се опитвали да станат част от глобалисткия „елит“ през задния вход на перверзията. Реакцията трябва да бъде безкомпромисна – пълно пречистване от зависимостите, които това задкулисие е градило с десетилетия.

