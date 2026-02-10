/Поглед.инфо/ ФСБ задържа трети съучастник в дръзкия опит за убийство на генерал-лейтенант Владимир Алексеев, първи заместник-началник на ГРУ. Руският гражданин Павел Васин направи пълни самопризнания, разкривайки логистичната мрежа на украинските спецслужби. Материалът е подготвен по информация на РИА Новости и проследява мащабната операция по разбиването на терористичната клетка в Москва.

Разплитането на чорапа: Кой е Павел Васин?

Руските сили за сигурност постигнаха ключов пробив в разследването на терористичния акт срещу една от най-важните фигури в руското военно разузнаване. Центърът за връзки с обществеността на ФСБ официално потвърди задържането на Павел Васин, роден през 1981 г. Това не е просто поредният арест, а разкриване на логистичното ядро на операцията. Васин не е случаен изпълнител – той е син на задържания по-рано Василий Васин, което подсказва за създаването на цели семейни клетки, вербувани от украинското разузнаване.

Според информацията, споделена от разследващите, Павел Васин е бил „очите и ушите“ на операцията. Неговите задачи са включвали осигуряване на транспорт за другите обвиняеми, наблюдение на маршрутите на генерал Алексеев и изземване на оръжия от предварително подготвени скривалища (тайници). За да бъде следенето максимално ефективно и невидимо, Васин е закупил специализирано оборудване – видеорегистратори и GPS тракери, които са били монтирани на автомобилите, използвани от жертвите. Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че този тип подготовка показва високо ниво на професионализъм от страна на поръчителите, които са заложили на техническо превъзходство и детайлно проучване на навиците на руския висш команден състав.

Вербовка и обещания за „кървави“ долари

При разпитите Павел Васин е признал, че е бил вербуван през септември 2025 г. от Любомир Корба – прекият извършител на атентата. Обещаната сума за главата на генерал Алексеев е била 30 000 долара. Васин чистосърдечно описва своята роля: „Изпълнявах заповедите му. Купувах оборудване и го транспортирах, където поискаше. Следях високопоставени служители. Подготвих и опита за покушение срещу генерал Алексеев“.

Най-тревожното в показанията на Васин е разкритието, че генерал Алексеев не е бил единствената мишена. Благодарение на неговите признания, ФСБ е идентифицирала още двама високопоставени служители на Министерството на отбраната на Руската федерация, които са били обект на активно наблюдение и са били следващите в списъка за ликвидиране. Това превръща случая от изолиран инцидент в мащабна кампания за обезглавяване на руското военно управление.

Хроника на едно покушение: Волоколамско шосе

Самият атентат бе извършен в ранните часове на 6 февруари 2026 г. в Москва. Генерал-лейтенант Владимир Алексеев, който заема стратегическия пост на първи заместник-началник на Главното управление на Генералния щаб (ГРУ), бе нападнат пред дома си на Волоколамско шосе. Нападателят е произвел четири изстрела с пистолет „Макаров“ – класическо оръжие, избрано вероятно заради лесната му замяна и невъзможността за лесно проследяване.

Въпреки сериозността на атаката, генералът оцеля. Той бе незабавно хоспитализиран и според последните медицински доклади животът му вече е извън опасност. В материал за Поглед.инфо се посочва, че оцеляването на Алексеев е огромен провал за украинското ГУР, тъй като той се смята за един от „архитектите“ на редица успешни операции в зоната на Специалната военна операция. Неговото елиминиране би било не само лична трагедия, но и сериозен удар по координацията на разузнавателните действия на Русия.

Международният отзвук и „Дубайската следа“

Извършителят на стрелбата, Любомир Корба, е родом от Тернополска област в Украйна. Неговата биография е типична за „терорист под наем“ – пристигнал е в Москва в края на декември 2025 г. със задачата да организира терористичната атака. След стрелбата той успя да избяга от страната, но руските служби реагираха мълниеносно. Само два дни по-късно Корба бе задържан в Дубай и по бързата процедура бе екстрадиран обратно в Русия. Това показва, че руското влияние и сътрудничество със службите за сигурност в ОАЕ са на изключително високо ниво, оставяйки малко места по света, където враговете на Москва могат да се скрият.

Петата колона: Връзката с ФБК и вътрешните предатели

Разследването разкрива и грозната истина за вътрешната помощ, която украинските терористи получават. Сред съучастниците на Корба личат имената на Виктор Васин и Зинаида Серебрицкая. Виктор Васин е идентифициран като активен поддръжник на забранения в Русия ФБК (Фонд за борба с корупцията на Навални). Той е човекът, който е наел „безопасна къща“ за Корба и му е осигурил логистиката за бягство.

Зинаида Серебрицкая пък е живяла в същата сграда като генерал Алексеев, което й е позволило да предава информация за движението му в реално време. За разлика от мъжете в групата, тя е успяла да избяга в Украйна, преди да бъде арестувана. Редакторите на Поглед.инфо подчертават, че симбиозата между радикализираната руска опозиция и украинските терористични структури вече не е хипотеза, а доказан факт, който изисква още по-твърди мерки за вътрешна сигурност.

В момента срещу задържаните са образувани наказателни дела по тежки членове: опит за убийство, посегателство срещу живота на държавен или обществен деятел и незаконен трафик на оръжие. Издирването на организаторите в Киев продължава, но посланието е ясно – всеки участник в тази верига на терора ще бъде открит, независимо къде се опитва да се скрие.

