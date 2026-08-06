Генерал Денис Лямин оглави 40-хилядния корпус от оператори на дронове в Русия

/Поглед.инфо/ Назначаването на генерал-лейтенант Денис Лямин за началник на новите сили за безпилотни системи в руската армия отбелязва преход от спонтанно използване на дронове към твърда военна институционализация. С над 40 000 души персонал и внедряването на опита от секретния център „Рубикон“, Москва прави опит да неутрализира тактическото предимство на противниковите тежки мултикоптери и да изгради единна система за електронна и безпилотна война.

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Институционализация на кустарната война

Интегрирането на дроновете в класическата военна йерархия престана да бъде въпрос на доброволчески доставки и технически ентусиазъм. Назначаването на генерал-лейтенант Денис Лямин за началник на Силите за безпилотни системи – нов род войски, формално създаден през ноември 2025 г. – показва, че Кремъл се опитва да превърне хаотичната употреба на FPV-дронове в централизирана армейска структура. Лямин, който доскоро бе началник-щаб на групировката „Център“, не е специалист по микроелектроника, а кадрови общевойскови командир. Това решение подсказва, че приоритетът вече не е просто сглобяването на летателни апарати, а логистиката, армейската дисциплина и оперативното взаимодействие с артилерията и бронетанковите части.

Според наличната информация от началото на тази година в новия род войски са назначени близо 40 000 души. За мащаба на тази цифра може да се съди по факта, че това надвишава довоенния състав на редица европейски армии. Всичко това обаче повдига въпроса: възможно ли е една бюрократична структура бързо да се адаптира към технологичните промени, които на фронта се случват за броени седмици?

Секретният център „Рубикон“ и тактическата промяна

Ключов елемент в тази стратегия се явява Центърът за съвременни безпилотни технологии „Рубикон“. Публичното му съществуване бе потвърдено едва през октомври 2024 г. при посещението на военния министър Андрей Белоусов, макар че оперативната му дейност вероятно е започнала значително по-рано. „Рубикон“ функционира не просто като научно-изследователски институт, а като хибридна структура – съвместява разработката, изпитанията в реални условия и прякото бойно приложение.

Сега се твърди, че опитът на това подразделение се разпростира по цялата линия на съприкосновение. В изявления на руски военни наблюдатели се цитират данни за една от бригадите на терен, която бележи унищожаването на 100 тежки вражески мултикоптери (от типа „Вампир“ и „Баба Яга“) в рамките на 30 дни. През 2023 г. подобна концентрация на нощни тежки дронове бе способна да парализира цяла бригада и да я изпрати за преформиране.

Данните за 100 унищожени апарата за месец звучат впечатляващо, но липсва независимо потвърждение за реалния процент на свалените спрямо извършените мисии.