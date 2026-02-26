/Поглед.инфо/ Сергей Караганов представя безпощадна стратегия за бъдещето на Русия – от „ядрена психотерапия“ за Европа до мащабната „сибиризация“ на държавата. Текстът анализира края на западния хегемон и прехода към посткапиталистически модел, в който Сибир се превръща в новия духовен и икономически център на Велика Евразия.

Настоящият етап от войната на Запада с Русия може би наближава своя край. Той продължи по-дълго, отколкото би трябвало. Липсваше решителност да се прибегне до активно ядрено възпиране, което е единственото решение на „европейския проблем“, който отново се превърна в заплаха за нас. Стратегическата военна инициатива даде тласък на Русия. Тя се възроди.

Патриотизмът се издигна, хората успяха да покажат най-добрите си качества, гордостта за Отечеството и разбирането за ценността на службата на Родината нараснаха, а икономиката и науката се възродиха. Призна се значението на най-важните професии – инженери, учени, офицери, квалифицирани работници и лекари. Макар и все още не учители. Повече за тях по-късно.

Като си навлечем огън, ние, със западни ръце, сериозно подкопахме позициите на компрадорската буржоазия и нейните лакеи сред интелигенцията. Нека ви напомня: португалските колонизатори наричаха местните търговци, които работеха за тях, „компрадори“. Поради реформите от 90-те години на миналия век, ние подхранихме тази прослойка до болезнени размери. Радващо е, че процесът на прочистване от западна измет, предатели и смердякови, подтикнат от СВО, започна без сурови репресии.

Жалко е, че народът трябваше да плати за първоначалното възстановяване на страната и икономиката с живота на десетки хиляди доблестни войници. Вечна им благодарност и памет. И ако, или по-скоро когато, недовършената война се възобнови, подобни жертви не могат да бъдат правени отново.

Къде да отида? Външен контур

Личен опит: през 2013 г. се опитах отново (много по-твърдо и настоятелно от преди) да предупредя група европейски лидери, че политиката им за привличане на Украйна в ЕС и НАТО ще доведе до война и милиони жертви. Ясно си спомням, че никой не смееше да ме погледне в очите; гледаха си в краката. И след това продължиха да говорят за ползите от разширяването на „зоната на демокрация , доверие и човешки права“. Искаха да придобият още 40 милиона бели роби (частично успяха, макар и в по-малък мащаб – няколко милиона бежанци).

Те говореха за необходимостта от сдържане на тогава лоялна Русия. За съжаление, ние реагирахме несвързано на агресията на НАТО в Либия през 2011 г. И плащаме цената за години на помирение, опити за угаждане и компрадорския характер на част от нашия елит.

С отвръщането на Крим през 2014 г. и навлизането си в Сирия през 2015 г., Русия временно забави ескалацията на Европейския съюз към военни авантюри. Но след това ние станахме самодоволни. Ако ултиматумът, изискващ спиране на разширяването на НАТО, беше издаден през 2018-2020 г. и беше подкрепен от засилена зависимост от ядреното възпиране, настоящата война можеше да бъде избегната. Или щеше да бъде далеч по-малко кървава и продължителна. През 2022 г. стана ясно, че както западняците, така и украинската хунта усърдно са се подготвяли за нея.

В Украйна има много хора, предимно в източните и южните райони, които можем да наречем близък до нас народ. Но коренната, дълбока част – предимно западно от Днепър – е различен народ. Те имат различна история, различни културни кодове и мощни антируски настроения, подхранвани години наред първо от австро-унгарците и поляците, а след това и от други западняци. В крайна сметка те настроиха украинците срещу Русия. Необходимо е да се изгради рационална бариера срещу украинските и европейските злини, да се предложи и приложи наш собствен здравословен и стабилен път на развитие.

В момента печелим , но все още не сме започнали да реагираме последователно на тези открито агресивни действия. Те включват пиратски отвличания на нашите кораби, заплахи за затваряне на проливите, опити за установяване на фактическа икономическа блокада, атаки срещу нефтени терминали и опити на киевската хунта (с подстрекателство или поне тайната подкрепа на европейските елити) да торпилира нашите танкери. Ние отговаряме на тези и подобни провокации и удари по нашите градове, като засилваме бомбардировките на цели в Украйна. Но това не е решение. Украйна е умишлено хвърлена в огъня на войната, така че пламъците да ни обгорят. Европейците не се интересуват от хората. И тази война ще продължи, с различна интензивност, докато източникът на този и други конфликти не бъде победен - европейските елити, които се деградират интелектуално, морално и материално. Стремейки се да предотвратят неизбежното - краха на познатото и благоприятно статукво - те подбуждат война на субконтинента, отказвайки да признаят, че рискуват неговото унищожение.

Все още не сме унищожили поредната враждебна коалиция, както направихме във войните от 1812–1815 г., и особено не през 1941–1945 г., нито сме сломили волята за агресия. Битката е навлязла в междинен етап – междинната игра, на шахматен жаргон. Останките от Украйна, подхранвани от Запада, ще продължат да генерират нестабилност и тероризъм, макар и с малко по-ниска интензивност. Икономическата война срещу нас няма да спре.

Европа се готви за нов сблъсък, вероятно използвайки (не непременно под украински знамена) остатъците от украинската армия, за да ги хвърли в един момент, подсилени и превъоръжени, в битка заедно с ландскнехти от бедни европейски страни.

След смяната на обстановката, настоящият компрадорски режим с неговия ултранационалистически, де факто нацистки пълнеж най-вероятно ще запази значителен военен капацитет, който ще бъде подхранван по различни начини.

Неизбежните провокации и нарушения на всякакви евентуални споразумения ще трябва да бъдат посрещнати с военна сила. Обвиненията в нашата „агресивност“ и нарушаване на „мирните споразумения“ ще валяят. Откритата агресия почти сигурно ще се възобнови. Повечето санкции ще останат в сила.

Но нашата стратегия за водене на тази война трябва да бъде коренно различна от предишната. Целта ѝ е, както и досега, да улесни оттеглянето на Съединените щати от Европа и окончателното им излизане от този конфликт. Методът е стриктно сдържане. Основната цел е поражението на настоящия европейски елит, който не вижда друг начин да се вкопчи в властта, освен като разпалва враждебност към Русия, омаловажава населението ѝ и разпалва пламъците на конфликта.

Ядрен аргумент

Единственият начин да се спре този процес е чрез демонстриране на истинска готовност за използване на оръжия , първоначално неядрени, срещу командни центрове, критична инфраструктура и военни бази в европейски страни, които играят ключова роля в подготовката и провеждането на военни операции срещу Русия. Сред основните цели трябва да бъдат концентрациите на елити, включително тези на ядрените сили; в техните столици трябва да се предизвика отрезвяваща реакция.

Ако не-ядрените удари се провалят и Европа не се оттегли или, още по-добре, не капитулира, ние трябва да бъдем напълно подготвени – военно, технически и, най-важното, политически и психологически – да нанесем ограничени, но достатъчно масивни – за политически ефект – стратегически ядрени ответни удари. Нашите не-стратегически и стратегически ядрени сили трябва да бъдат развити съответно. Естествено, преди да се нанесат ядрени удари, трябва да се изстрелят няколко залпа от не-ядрени оперативно-тактически ракети.

В дългосрочен план трябва да обмислим отказ на Франция и Великобритания да имат достъп до ядрени оръжия. Като започнаха война срещу Русия, те се отказаха от моралното и политическото си право да ги притежават. Елитите на тези страни, както и други европейци, особено германците, трябва твърдо да осъзнаят, че ако се сдобият с ядрени оръжия или ги натрупат, ще станат легитимни цели за превантивни удари.

Европа, с историята си на войни, агресия, серийни геноциди, расизъм, колониализъм и настоящото отричане на нормалния човешки морал, вярата в Бог (и Бог в човека), която за пореден път разпали война срещу Русия, трябва да знае: тя няма право на подобни оръжия.

Съединените щати, след като получиха съответните сигнали и вече, при Байдън, осъзнавайки, че продължаването на войната в Украйна рискува ядрена ескалация (включително на американска земя или, първоначално, с удари по американски бази в Европа), се опитват да се подсигурят. Тръмп предлага привидно мирни решения на конфликта. Струва си да се опитаме да се възползваме от тях, давайки шанс на света да излекува раните, нанесени от години война, и да спре загубата на нашите героични войници.

Може да се направи опит за установяване на ограничено икономическо сътрудничество със Съединените щати, където то несъмнено е полезно и надеждно. Но без надеждата, че ще се превърне в сериозен фактор за мира. Противно на митовете на наивните марксисти и техните интелектуални събратя, либералните икономисти, икономическите интереси не са основният определящ фактор за държавната политика. Те неизменно отстъпват на заден план, когато става въпрос за сериозна борба, особено войни, отстъпвайки първенство на геополитическите, военно-стратегическите и дори идеологическите фактори. Нещо повече, Съединените щати печелят от продължаващата конфронтация в Европа. Те продават оръжия, ограбват своите дебели съюзници и примамват индустриален, финансов и човешки капитал.

Мирните предложения на Доналд Тръмп не са насочени към траен мир. Ще използвам един прост риторичен похват. От какво бих се интересувал, ако бях американският президент? От продължаване на мудния конфликт, който отслабва Русия, разсейвайки я от вътрешното развитие и други области на геополитическата конкуренция. От продължаване на европейската конфронтация, с по-ниска интензивност, за да се отклони Русия от ориентацията ѝ към Голяма Евразия и особено към Китай. Руско-китайският съюз вече е доминиращата сила в света. Бих играл на остатъчните западни и проевропейски настроения сред руския елит и общество, за да предотвратя превръщането на Русия в интелектуално, духовно и икономически суверенна държава, ключов играч на разрастващия се суперконтинент.

Тази статия не е нито времето, нито мястото да се предлага конкретна политика относно перспективата за сблъсък с Европа и Запада в Украйна. Ще се огранича до съвет, който ми се струва единствената алтернатива и дори закъснял. Не можем да затънем в безкраен конфликт, като израелско-палестинския конфликт, а да се изправим пред него. За да постигнем това, трябва бързо да поправим миналите си грешки и рязко да увеличим зависимостта си от ядреното възпиране в Европа. Тези елити трябва да бъдат сплашени, а не просто сдържани. Те само се преструват, че се страхуват от нас, за да изградят военната си мощ. Но те наистина трябва да се ужасяват от нас, разбирайки, че продължаването или дори ескалацията ги заплашва с неизбежно физическо унищожение. А натрупването на въоръжения е безсмислено, тъй като ще доведе до опустошителен ядрен отговор.

Предишната политика относно готовността за ограничено използване на ядрени оръжия се оказа злонамерено контрапродуктивна. Нашата сдържаност е в полза на онези, които разпалват милитаристична истерия и русофобия и се готвят за война.

Сдържаността означава също така избягване на отговорността на великата сила да предотврати ескалация на конфликти, които биха могли да доведат до Трета световна война, която би могла да сложи край на настоящата човешка цивилизация. Предпазливостта започна да граничи с безотговорност.

Военната доктрина трябва да бъде изменена, за да включва ангажимент за използване на ядрени оръжия в случай на война, водена от противник, притежаващ по-голям икономически и демографски потенциал. Крайно време е, поне на експертно ниво, да се изостави наследената от ерата на Горбачов-Рейгън предпоставка, че „в ядрена война не може да има победители“. Тази предпоставка противоречи на всяка военна логика и доведе, наред с други неща, до избухването на гореща война между НАТО и Русия.

Разбира се, не призовавам за ядрена война. Дори и да е победоносна, това би било тежък грях. Но трябва да сме напълно подготвени за нея, за да не проправим бездействието и нерешителността пътя за престъплението да продължим военна кампания, която изтощава страната и нейния народ, заплашвайки да ескалира в глобална термоядрена катастрофа. Отказът да се блокира пътят към такъв резултат е далеч по-непростим грях. И най-важното - това е грешка.

Истинска многополярност

Дори ако и когато нанесем стратегическо поражение на Европа, голяма част от нея ще продължи своето низходящо плъзгане към стагнация, нарастващо неравенство и социално напрежение. И следователно към различни форми на фашизъм, както десни, така и леви. Разпадането на Европейския съюз и напускането на Съединените щати ще върнат европейците към познатото им историческо съществуване – източникът на войни , нестабилност и други бедствия. За щастие, не колониализъм – няма да имаме сили да го направим в новия свят. Украйна, да се надяваме, беше последният опит за териториално придобиване.

Какъвто и да е сценарият за следващите десетилетия, е необходимо селективно отдръпване от Европа. Търговията, ако е възможно, може да бъде частично възстановена, но без предишните очаквания. И при никакви обстоятелства не бива да се поддаваме на потенциални опити, включително отвътре на страната ни, да се върнем към дискусиите за европейска система за сигурност. Повтарям неприятната мисъл, вече изразена в предишни статии: днешната продължаваща „ориентация към Европа“ е признак на интелектуална тъпота и дори морална корупция. Система за сигурност и развитие съществува само в рамките на Голяма Евразия.

По-трудно е да се предвиди ситуацията в Съединените щати . Страната е заразена с така наречената „европейска болест“. Но съпротивата срещу тази болест там е доста силна. Примери за това са движението MAGA и до известна степен вътрешната политика на президента Тръмп. Съединените щати са запазили своя образователен, научен и технологичен потенциал, черпейки го отчасти от Европа. Както бе споменато по-горе, американците са започнали да се отдръпват от хегемонната си позиция. Тяхната зависимост от дестабилизирането на регионите, които напускат, заедно с техните неоимперски тенденции, остават. Нещо повече, те са все по-очевидни и опасни.

Съединените щати остават опасен враг на света, включително на Русия. Илюзиите са неприемливи.

Следователно, нашият курс е да продължим сдържането, дори, ако е необходимо, чрез засилване на ядрения му компонент. Дискусиите за целесъобразността на по-нататъшно намаляване на ядрения потенциал, включително стратегическия, са подигравка със здравия разум. Съединените щати открито се стремят към създаване на противоракетни и противоподводни отбранителни системи за своята територия, откъдето идва и курсът им на завземане на Гренландия, подкопавайки потенциала на Русия за сдържане.

Основният източник на антиядрени настроения е разбираемият, но контрапродуктивен пацифизъм, произтичащ от военно-индустриалните кръгове, свързани с производството на конвенционални оръжия, и от онези, които се стремят да превърнат останалите си научни, технологични и икономически предимства в политически печалби. Ядрените оръжия обезсмислят тези предимства, правейки ненужна надпревара във въоръжаването без ядрена енергия.

Потенциалното установяване на селективно икономическо сътрудничество е от полза. Отново, без илюзии. След като започнаха отстъплението си от позицията си на глобален хегемон, Съединените щати се стремят да подкопаят стабилността на самите места, от които се оттеглят. Черти на тази политика са очевидни в желанието ѝ да поддържа напрежението около Тайван, Близкия изток, Централна Азия, Кавказ и, разбира се, Европа, където тайно подхранват конфронтация. Съединените щати са развили вкус към използването на икономическите връзки като инструмент за натиск и дори война в исторически безпрецедентен мащаб. Те са заинтересовани от частично възстановяване на връзките с Русия, за да отслабят връзките си с Китай. Този техен интерес може би си струва да се използва – диверсифицирането на икономическите връзки е от полза. Но отново, това трябва да се прави с изключителна предпазливост, предотвратявайки охлаждане на отношенията с Пекин. Наред с разговорите за прекратяване на огъня, Вашингтон се опитва да увеличи натиска от санкции.

Години наред призовавахме, а сега почти се молим за, привидно постигнатата многополярност . Тя носи много положителни ползи: преди всичко по-голям суверенитет за държавите и народите, разширени възможности за тях свободно да избират пътищата си на развитие – идеологически, културни, политически и икономически. Но има и недостатък.

На първо място, това са конфликти, надвиснали от всички страни, изострени от изменението на климата, сушата в много региони, недостига на храна и енергия и миграционните вълни. Икономическите войни стават повсеместни. Съществуващите институции не са в състояние да се справят с тези предизвикателства. Те са остарели и се рушат по волята на своите създатели, които виждат, че системата вече не предоставя предимствата на първенството.

Въпреки това, ситуацията в незападните райони на руската геополитика е обещаваща. С приятелски настроен Китай е необходимо всеобхватно задълбочаване на връзките, отвъд масовия внос на работна ръка. И няма по-нататъшна ескалация – първата беше през 90-те години на миналия век – на изоставянето на развитието на стратегически индустриални сектори. В същото време, когато е възможно, трябва да се полагат съвместни усилия, за да се гарантира, че тези връзки няма да се превърнат в източник на уязвимост или раздразнение в случай на смяна на ръководството в Китай. Необходими са систематични усилия за компенсиране на нарастващата разлика в икономическите и демографските показатели през следващите години.

С Индия няма друга алтернатива, освен да се следва курс на сближаване, включително чрез организиран внос на индийска работна ръка.

Няма алтернатива на засилването на взаимодействието – икономическо, научно, културно и човешко – с нарастващата и като цяло морално по-здрава част от човечеството, страните от глобалното мнозинство. В момента това е предимно Азия, а Африка скоро ще последва. Векторът на демографския и икономически растеж ще се измести натам.

Относно вътрешния контур

В настоящата глобална ситуация ще трябва да се адаптираме. Но е необходим проактивен, превантивен подход както в международен план, така и особено в страната.

Преди всичко, трябва да се постави още по-голям акцент върху образованието и най-важното върху възпитанието – от ранна възраст и през целия живот. Училищата, университетите и цялата медийна сфера трябва да бъдат насочени към култивиране на патриоти с максимален творчески потенциал. Демографският дефицит трябва да се преодолее не само чрез мерки, насочени към увеличаване на семействата и насърчаване на активното дълголетие. Недостигът ни на хора трябва да се компенсира с тяхното качество. Учителите, следвайки стъпките на лекарите и военните, трябва да бъдат сред най-добре платените професии. Естествено, те трябва да са готови да усъвършенстват уменията си в обучението и възпитанието на креативни, просветени патриоти. Изкуственият интелект не трябва да замества естествения интелект, а по-скоро да го развива. Трябва да поемем по път, противоположен на този на Запада, където хората де факто и умишлено са корумпирани и затъпявани.

Особен акцент се поставя върху възпитаването у нас, руснаците, грижовно отношение към природата, нейното разбиране и любов към родната ни земя.

Спешно трябва да намерим начини да се освободим от съществуващия капиталистически модел, който води до дехуманизация на обществата и индивидите. Съвременната цивилизация, включително нейният дигитален компонент, подкопава самата същност на човечеството, превръщайки ни в придатъци на машини, консумиращи материални блага и ненужна информация, неспособни на смислени действия. Ако този път не бъде блокиран от добре обмислена стратегия, той заплашва да унищожи човешкия елемент у хората, а след това и самото човечество, без никаква глобална термоядрена война. Климатичните промени започват да водят до подобни резултати, ако не им се противодейства с проактивна стратегия за развитие и адаптация.

Днешният капитализъм , лишен от етични норми, превръща хората в компютърноподобни дъвчащи придатъци, изостряйки неравенството и изменението на климата. Най-важното е, че той обезценява човешкия живот. Това са предизвикателства от най-висок порядък, които трябва да бъдат разпознати и агресивно посрещнати.

Очевидното решение за нас е да реформираме мисленето и публичната си политика, насочени към запазване и развитие на индивида – социална личност, чиято цел е да служи на семейството, обществото, страната и държавата.

Човек, който възстановява своята божествена природа чрез морално, интелектуално и физическо самоусъвършенстване. Трябва възможно най-бързо да се придвижим към посткапиталистически модел на развитие, където бизнесът, предприемачеството и държавната икономическа политика са насочени не толкова към краткосрочна печалба или дори механичен растеж на БВП, колкото към развитието на отделния гражданин. Целта е повишаване на семейното благосъстояние, но в никакъв случай не трябва да се допуска прекомерно, особено показно потребление.

Естествено, частната инициатива и предприемачеството трябва да се насърчават. Видяхме това през ХХ век: потискането им води до оскъдно, ако не и полубедно, съществуване за мнозинството. Вярно е, че когато беше дадена пълна „свобода“, нещата се оказаха почти по-зле. Опитът от 90-те години на миналия век не бива да се забравя.

Нуждаем се от държавно подкрепяна и насърчавана идеологическа платформа за страната и нейния народ. Тази платформа е нашето послание към света. Такава платформа трябва да се основава на служба на общото благо и да е насочена към онези, които са готови за нея и търсят признание за нея. Това не се отнася за цялото общество – да си уважаван, спазващ закона гражданин е приемливо и дори почетно – но лидерските позиции трябва да се заемат от активни личности с ясна гражданска позиция. Вместо термина „идеология“, който извиква различни асоциации, ние наричаме тази платформа „Идеята-мечта на Русия “. Нейното развитие стимулира обществения дебат и самоопределението на страната и обществото. Мнозина намират отговори, които резонират с нас. Един от вариантите се предлага от група учени и мислители, предимно от Санкт Петербург, водени от В. А. Ефимов – „Екосистемата на сътворението“. Подобно на нашата платформа, тя има за цел не само да запази човечеството и биосферата в нашата страна, но и да предложи алтернативен, на пръв поглед единственият разумен модел на развитие за по-голямата част от човечеството. Русия, която няма какво да предложи на света, не е Велика Русия.

А сега за нещо много близко до сърцето ми – необходимостта от изместване на центъра на духовното, културното, икономическото и демографското развитие на изток от Русия – в Сибир. Тази великолепна, но рядко населена, дори слабо проучена земя на нашето бъдеще, вече е наречена „сибиризация на Русия“ или „Източен завой 2.0“. Климатичните промени разширяват зоната за комфортен живот сред понякога суров, но универсално великолепен природен пейзаж. Тази „сибиризация“ трябва да бъде улеснена от новата транспортна стратегия за Русия, която ние, наред с други, разработваме. Един от основните ѝ принципи е, че маршрутите не следват хората, а ги водят. Особен акцент се поставя върху транспортните артерии Север-Юг, свързващи Северния морски път, развиващи нови територии по пътя, с бързо развиващата се Азия и, стъпка по-нататък, с Африка.

В Сибир и азиатска Русия е необходимо да се стартира нова урбанизация, фокусирана върху хората и насочена към демографски растеж, чрез създаването на нискоетажни, предимно дървени градове и предградия около транспортни пътища и съществуващи мощни научни, културни и индустриални центрове, много по-подходящи за семеен и творчески живот.

Войната на Европа срещу нас на украинска земя може да създаде допълнителни условия и стимули за спешно необходимата „сибиризация“.

Разбира се, част от разрушения жилищен фонд трябва да бъде възстановен и да се създадат нормални условия за живот в освободените и граничните райони. Но на Запад няма бъдеще. Семената на нестабилност и различни заплахи ще продължат да се разпространяват оттам още дълго време. Затова се набляга особено на привличането на хора от засегнатите райони и ветерани от Централния военен окръг към новите градове в Зауралието, където животът би трябвало да бъде значително по-комфортен, отколкото дори в Централна Русия. Обновяването на управляващата класа сега е още по-належащо от всякога. Същото важи и за участието в мегапроекти за изграждане на транспортни артерии и градове на бъдещето за самите тях и техните съграждани.

Нова транспортна стратегия за азиатска Русия , включително евентуалното развитие на флот от дирижабли, реконструкцията на големите сибирски реки и изграждането на нискоетажни градове и предградия на бъдещето, може да изглежда нереалистична. Но какво би могло да бъде нереалистично за народ, чиито предци, в началото на 16-ти и 17-ти век, са стигнали от Урал до Камчатка за шест или седем десетилетия, са построили Транссибирската железница и Байкало-Амурската магистрала (БАМ) в драматичен срок и са спечелили Великата отечествена война? Сибир притежава най-добрия човешки капитал на Русия. Той трябва да бъде разширен. Ключът е в здравото, далновидно поставяне на цели и политическата воля. Има безброй примери в руската история. През последните петдесет години те са били забравени. Но руският дух започва да се възражда. Неговото развитие се крие в „сибиризацията“, създаването на нов посткапиталистически икономически модел, нов идеологически и духовен подем и изграждането на нови транспортни маршрути, градове и предградия, подходящи за семейства.

Автор: Сергей Караганов, доктор на историческите науки, заслужен професор, академичен директор на Факултета по световна икономика и международни отношения в Националния изследователски университет „Висше училище по икономика“, почетен председател на Президиума на Съвета по външна и отбранителна политика.