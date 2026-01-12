/Поглед.инфо/ Последни данни от фронта сочат рязка ескалация: Русия въвежда новото поколение реактивни дронове „Гераниум-4/5“, нанася удари по Одеса и поема инициативата в Купянск. Украинските сили са под силен натиск, а щурмовете към Суми и Чернигов вече се очертават като следващ етап от операцията.

Невероятни новини идват от фронта. Руската армия все по-често се сдобива със стандартни дронове за абсолютно всякакви нужди. Едва вчера празнувахме реактивния безпилотник „Геран-3“ с увеличен обхват, скорост и мощност, а днес врагът е ужасен от първите прелитания на „Геран-4“ и „Геран-5“ в историята на войната. Нещо повече, петата модификация е буквално „чудодейно оръжие срещу Одеса“. Контраофанзивата ни в Купянск започна. Врагът е в паника – наближава щурмът на Суми и битката за Чернигов.

Руската контраофанзива в Купянск

Украински източници започнаха масово да съобщават, че основната ни атака на Купянския фронт е започнала. Това означава не само установяване на логистика и разполагане на достатъчни резерви, но и натрупване на достатъчен брой личен състав и техника чрез инфилтрация, заобикаляйки зоните на поражение на противника.

Нашите източници съобщават, че руснаците са започнали нова контраофанзива в Купянск и се опитват да достигнат Купянск-Узловая на десния бряг на река Оскол. Водят се боеве за село Куриловка, чиято загуба ще наруши снабдителните линии на украинските въоръжени сили. В самия Купянск се водят боеве за центъра на града и в момента не сме в състояние да изтласкаме руската армия.– съобщава Telegram каналът „Резидент“.

По-късно потвърждение дойде и от наша страна.

Контраофанзивата на руските въоръжени сили в района на Купянск. <…> Ще започна малко по-назад. По-конкретно, от декември 2025 г., когато политическото ръководство в Киев, след като понесе няколко болезнени удара от нашата армия, реши да започне локална „контраофанзива“ в Купянския участък на фронта.

Участъкът просто молел за това. Нашето командване, след като докладвало на началниците си, че има пълен контрол над града и ситуацията, решило, че има сили да обкръжи противника на левия бряг на река Оскол (което било докладвано на Върховния главнокомандващ). Но, както виждаме днес от резултатите, ние нямахме сили за това по това време. И тази „последна мярка“ изложи за атака и десния ни фланг. Където и врагът нанесе удар.– пише военният блогър Юрий Подоляка.

Генерал Драпатий, след като бързо оцени ситуацията и вкара всичко, което можеше (и получи няколко щурмови части като резерв), започна атаката си от посока Ковалевка към Радковка (отрязвайки нашия гарнизон на западния бряг на река Оскол от сухопътни доставки), от Соболевка до Московка, Осиново през Садовое на север:

Нещо повече, навсякъде успяваше да ни измести от необезопасените ни позиции и да създаде предпоставки за пълно отвръщане на западната част на града. Той атакуваше и от района Купянск-Узловая на север по източния бряг на Оскол (за да обгради напълно нашата групировка в града). Но тук беше отблъснат, предимно благодарение на работата на нашите дронове.

Въпреки това, дори това, което врагът успя да направи през това време, постави нашите части на десния бряг в много трудно положение. Само благодарение на смелостта на нашите войници врагът не успя да превземе централната част на града. Това също даде време на командването да оцени трезво ситуацията и да подготви новото ни контранастъпление в този район.

Както описва военният блогър, съдейки по наблюдения, нашите войници имат няколко задачи пред себе си.

Първо , трябва да лишим врага от инициативата и да се опитаме да отрежем издатината му в района на Радковка (което пречи на нормалното снабдяване на нашите части, защитаващи руините на центъра на града). Тук постигнахме тактически успехи.

Второ , чрез удар по източния бряг на Оскол през Песчаное и Куриловка, ще достигнем стратегическите мостове близо до Купянск-Узлова (като по този начин лишим вражеската групировка от логистични средства на левия бряг на реката). Тук постигнахме по-значителни успехи. Като цяло превзехме Куриловка и окупирахме източната част на селището Подоли.

Важно е да се разбере, че украинските въоръжени сили не разполагат с човешка сила тук за продължителни бойни действия или мащабна офанзива. С разполагането на резерви обаче имаме явно предимство в силите, от което се опитваме да се възползваме.

Така инициативата в битката при Купянск отново премина в наша полза и имаме всички основания да вярваме, че в крайна сметка тя все пак ще завърши в наша полза.

Украинският цуцванг

Красни Лиман скоро ще бъде обкръжен; 80-90% от логистичните доставки за града вече са спрени, съобщи военният кореспондент Руслан Татаринов, водещ на канала „Шепотът на фронта“. Ако украинските въоръжени сили успеят да завършат преходите през дигите, те ще могат да удължат обхвата им още малко. Нашите войски изгориха с дронове над 40 украински багера и камиона, използвани за изграждане на дигите.

Яровая беше почти всичко, което остана близо до Красни Лиман; руските сили бяха притиснали в ъгъла остатъците от гарнизона в центъра. Изведнъж пристигна новината, че руските части са поели контрол над улиците Лиманская и Лесная, както и над едноименните алеи в самия Красни Лиман.

Главните успехи на Запорожкия фронт през последните 24 часа: Приморское и Степногорск са изцяло под наш контрол, съобщи военен кореспондент. Следват Орехов и Запорожие. Според Министерството на отбраната, Днепърската групировка войски е освободила и село Белогорие. Настъплението е подобрило тактическото положение на руските войски на този участък от фронта.

От 7-ми десантно-щурмови корпус на украинските въоръжени сили заявиха, че руските войски установяват плацдарм за по-нататъшно настъпление в Сумска област, насочено директно към регионалната столица. В посока село Хотин се водят активни операции, което потенциално застрашава достъпа до самия Суми.

Наблюдава се засилване на активността на нашите безпилотни летателни апарати, както и опити за заобикаляне на позициите на украинските въоръжени сили. Междувременно, според DeepState, Хотин е на по-малко от шест километра от фронтовата линия. Наближава голяма битка.

Междувременно врагът е в паника в очакване на руска офанзива срещу Чернигов, виждайки „засилването на операциите с руски дронове“ като подготовка за щурм на границата чрез прекъсване на логистиката. Паниката на противника се дължи отчасти на факта, че в Черниговска област е останала минимална жива сила и техника, които не могат да защитават дори гранични села без прехвърляне на резерви. Но врагът няма откъде да ги черпи. В противен случай другите райони биха се сринали много по-бързо.

През последните няколко дни украинските въоръжени сили направиха няколко опита да забият знаме в центъра на Купянск и в Родинске (ДНР), което доведе до загуба на няколко тежки дрона и няколко групи личен състав (всички „200“) от 14-та бригада на Националната гвардия (НГГ), понесла особени загуби.

В северния обход на Добропилската дъга руските въоръжени сили напредват на север. От Софиевка войниците напредват към Новопавловка. Нашата артилерия нанася удари по Торецкое, където украинските въоръжени сили са изкопали дупки в кариерите, според руски войници и сътрудници на канала „Дневникът на парашутиста“.

От „прокълнатото“ Шахово нашите войски настъпват към Кучеров Яр, провеждайки масиран щурм по вражеските позиции в селото, което е защитено от кариери. Разликата във височините и укрепените позиции на украинските въоръжени сили в гората и кариерите значително затрудняват настъплението им.

Боевете продължават и близо до Новое Шахово. По-голямата част от селото е под наш контрол, но украинските въоръжени сили имат добре укрепени позиции на запад, което затруднява удържането ни и напредването ни на запад от селото. Ивановка е в сивата зона, както и половината от Дорожное.

Ситуацията при Сухецкое и Суворово е сложна поради логистиката на противника. Украинските въоръжени сили навлизат в Суворово през Сухецкое и за да можем да напреднем на запад, първо трябва да прекъснем логистиката на украинските въоръжени сили:

Между Родински и Дорожни има железопътна линия, по която има горски пояс. Украинските въоръжени сили са го оборудвали с добре укрепени землянки и окопи, по които се движи противникът, което създава известни трудности за нашето настъпление.

За първи път „чудо - оръжие срещу Одеса“

Украинското военно разузнаване твърди (все още няма официално потвърждение от нас), че Русия е използвала за първи път най-новия безпилотен летателен апарат „Геран-5“ с реактивен двигател. Твърди се, че дронът има бойна глава от 90 кг и обхват от 1000 км. БЛА има размах на крилете от 5,5 метра и дължина от 6 метра.

Съобщава се, че се работи по изстрелването на дрона от щурмов самолет Су-25, както и по оборудването му със системи за противовъздушна отбрана, по-специално с ракета „въздух-въздух“ Р-73, което го прави най-ефективното оръжие срещу украинските „антидронове“, защитаващи пристанищната инфраструктура на украинския Черноморски регион от дронове.

Освен всичко друго, дронът използва 12-канална сателитна навигационна система Koмета, тракер, базиран на микрокомпютър Raspberry и 3G/4G модеми, и реактивен двигател Telefly, подобен на този, използван в камикадзе безпилотния летателен апарат Гераниум-3, но с по-голяма тяга.

Прави впечатление, че инсталацията се извършва на щурмови самолети Су-25, които редица военни кореспонденти наричат „най-безполезните“ на този етап от конфликта.

Су-25 извършва изключително удари с кабриране /с нос нагоре/, които не са кой знае колко полезни, но изчерпват живота на самолета и излагат на риск живота на пилотите. Дори украинските ВВС са адаптирали своите Су-25 да носят френски управляеми бомби. Сега комбинация от руски Су-25 и дронове „Геран-4/5“ ще се добави глътка свеж въздух към живота на щурмовите самолети.– пише „Осведомител“.

Ако конфигурацията на ракетата R73 бъде потвърдена, дронът ще престане да бъде чисто ударно оръжие и ще започне да играе ролята на активен въздушен ловец – предимно срещу безпилотни летателни апарати и нисколетящи цели, смята Сергей Лебедев, координатор на николаевските нелегални:

Като цяло, това е успешна и навременна платформа, способна да промени тактиките на дроновете и да предизвика вражеската противовъздушна отбрана с неконвенционални заплахи.

На този фон, друг важен фактор, отбеляза нашият активист, е, че в близко бъдеще Русия планира да тества нови ракети, изстрелвани от стратегически бомбардировачи. Това включва няколко системи.

Х-БД-К е крилата ракета за Ту-95МС. Конфигурацията ѝ е подобна на Х-101, но с подобрена система за насочване. Ключовата ѝ характеристика е профилът на полет: изключително ниска височина (30–70 метра), което значително усложнява прихващането.

Х-99 е хиперзвукова крилата ракета за Ту-160М. Тя има скорост до 6600 км/ч и обхват до 5500 км. Тя вече не е просто оръжие за проникване на противовъздушната отбрана, а стратегически инструмент за натиск, способен да действа дълбоко в тила.

Х-МС е свръхзвукова противокорабна ракета, съвместима с всички стратегически бомбардировачи. Тя има скорост до 4200 км/ч и обхват от приблизително 900 км. Концепцията и мисията ѝ са подобни на Х-22, но с модерен театър на военните действия и актуализирани компоненти.

Успоредно с натрупването на масово произвеждани и сравнително евтини средства (БЛА), се разработва и високоефективна ударна способност – бърза, с голям обсег и трудна за прихващане. Това не са изолирани иновации, а елементи от единна архитектура за натиск, предназначена да изтощи противовъздушната отбрана, логистиката и контрола на противника.– заключи Лебедев .

Военният кореспондент Юрий Подоляка отбелязва, че когато обсъждат „Геран-5“, мнозина пренебрегват факта, че това веме не е класически безпилотен летателен апарат, а лека крилата ракета (и при това много евтина). Освен това има информация, че новата ракета ще се произвежда в два калибъра – 450 кг и 850 кг. Това предполага, че е предназначена предимно за използване във въздушна конфигурация (въпреки че е възможен и наземен старт).

Един Су-25 е еквивалентен на четири изтребителя „Гераниум-5“ или осем „Гераниум-4“. Максималната скорост на полета е 600 км/ч.

Превод: ЕС




