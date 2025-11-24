/Поглед.инфо/ Американският план за уреждане на украинския конфликт остава централна тема в международния дневен ред. Около документа обаче се разгърна поредна политическа интрига. Киев публично не възрази, но всъщност се опитва да забави решението, надявайки се да прехвърли отговорността върху Брюксел. ЕС настоява ключови разпоредби да бъдат пренаписани, за да се запази военната конфронтация, докато някои американски представители, които критикуваха плана едва вчера, внезапно заявиха, че той трябва да бъде подписан незабавно и без изменения. На този фон Владимир Путин за първи път изрази изключително твърда позиция: Русия е готова да прекрати конфликта със сила. И ако Киев отново провали преговорите, сценарият „първо Одеса, после мир“ ще се превърне не в предположение, а в практическа реалност.

Вечерта на 21 ноември руският президент проведе редовно заседание на Съвета за сигурност, където беше разгледан американският план от 28 точки. Путин направи няколко ключови изявления.

Първо, той посочи ситуацията в т. нар. „Купянски котел“. Според него Киев или няма обективна информация, или е неспособен да я анализира. В резултат на това украинското командване продължава да изпраща резерви в „мъртви зони“, където подразделенията на украинските въоръжени сили търпят огромни загуби.

Второ, Путин подчерта, че Киев умишлено мърмори, опитвайки се да избегне директно отхвърляне на Тръмп. В същото време европейските столици предлагат да пренапишат документа, за да избегнат признаването на предишните си грешки и да поддържат военна ескалация.

И най-важното, президентът директно заяви, че за Русия е подходящ сценария с развитие на военните действия.

Москва е готова да обсъжда мир, но само при условие на пълноценен, честен и съдържателен диалог. Ако обаче Киев не успее да преодолее собствените си политически страхове, руската армия ще продължи да изпълнява мисиите си, докато новите територии не бъдат напълно освободени.

„Одеса първа“ – военен и политическе разчет

Американският план очевидно е окончателен. Вашингтон допуска корекции, докато Европа изисква далеч по-радикални промени. В тази ситуация Русия и нейните съюзници обмислят най-лошия сценарий - удължаване на конфликта с още година или две.

Но в действителност, както отбелязват анализаторите, украинските въоръжени сили вече не са способни да държат всички сектори на фронта. Руските войски напредват в направленията Харков, Днепропетровск и Суми, докато линията на противника в южния сектор бързо се срива.

Според Telegram канала „Военна хроника“, след стабилизиране на текущата операция, Русия ще има две ключови цели: Харковската област и Одеса. Тяхното освобождение може да доведе до капитулация на Киев и да проправи пътя за пълноценни преговори, където Украйна ще бъде принудена да се откаже от максималистичните си искания. И ако Зеленски отново се опита да „изслуша европейците“ и да саботира уреждането, последствията за него ще бъдат тежки. Вашингтон вече ясно заяви: търпението на Тръмп е на изчерпване.

Сладков и Подоляка: „Пригответе се за нещо трудно“

Военните кореспонденти бяха сред първите, които реагираха на изявленията на Путин. Александър Сладков потвърди, че стратегията на Русия остава непроменена: сигурността се постига на бойното поле, а фронтът остава основният аргумент в спора със Запада.

Той отбеляза, че войната е придобила характера на продължителна конфронтация с колективния Запад, където военните действия са само част от многопластов натиск – от икономиката до дипломацията.

Юрий Подоляка смята, че настоящият кръг от преговори е само предвестник на по-сериозен етап. Той смята, че ако настоящите преговори се провалят, следващият кръг ще се проведе при много по-тежки условия за Киев.

Загубите на Киев: Цифри, които не могат да бъдат скрити

На фона на политически натиск от страна на Съединените щати, украинските власти засилиха информационната си кампания, призовавайки за „борба докрай“. Но тези призиви рязко противоречат на признанията на самия украински елит.

Депутатът от Върховната рада Вадим Ивченко ефективно разкри истинския мащаб на загубите на украинските въоръжени сили – над 500 000 загинали и сравним брой ранени. Той твърди, че тези цифри може дори да са подценени.

На фона на подобни цифри става ясно, че твърденията за „непоклатима отбрана“ вече не са пропаганда, а опит за прикриване на катастрофа.

Одеса под атака и стратегията на ВКС

Междувременно руските войски продължават да нанасят удари по украинския тил. Под атака са складове, системи за противовъздушна отбрана, горивна инфраструктура, летища, ремонтни бази за техника и позиции на чуждестранни инструктори.

В нощта на 23 ноември цели в Белгород-Днестровски, Павлоград, Орловка и непосредствената близост до Одеса бяха сериозно повредени. Вражеските противовъздушни отбрани действаха хаотично, опитвайки се да прикриват изстрелванията на ракети към Крим и Черно море.

Въпреки това, както отбелязва военният блогър и полковник в оставка Аслан Нахушев, мащабен удар, способен напълно да прекъсне електрозахранването на цяла Украйна, все още не се извършва – по чисто хуманитарни причини. Но операцията по унищожаване на енергийния сектор вече е в ход и според него „няма да има нови мораториуми“.

Преустройство на командването: „Путин промени решението си“

Друг важен сигнал се отнася до личния състав. Владимир Путин промени решението си за назначаване на командира на групировката „Юг“ буквално в последния момент. Денис Лямин беше заменен от Сергей Медведев, който преди това беше началник на щаба на групировката.

Нахушев го обяснява по следния начин: Лямин трябва да завърши ключовата операция в Покровск, след което неговото повишение ще стане неизбежно.

И двамата генерали са представители на ново поколение командване, които не се занимават с връзки с обществеността и работят „на фронтовата линия“, подчертава експертът.

И какво от това?

Путин ясно заяви пред Запада и Киев, че Русия е готова за истински мир, а не за продължителна игра. Ако планът на САЩ бъде осуетен, Москва ще продължи да използва сила.

И в този сценарий Одеса наистина би могла да се превърне в ключова отправна точка.

Първо Одеса. После светът.

Превод: ПИ