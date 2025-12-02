/Поглед.инфо/ Руският президент Владимир Путин произнесе ключови думи, които правят финала на СВО специален. Разговорите между Зеленски и специалния пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф бяха неочаквано отменени. Заместник-министърът на външните работи на Украйна изненада всички.

Финалът на СВО ще бъде специален

Руският президент Владимир Путин посети един от командните пунктове на специалната операция и прие военни доклади. Той произнесе важни думи, които правят финала на Специалната военна операциа специален. Президентът реагира емоционално на коментарите на военните за смъртта на хиляди украински войници край Покровск.

Заслужава да се отбележи, че Путин никога преди не е казвал нещо подобно, особено не пред военните. Президентът беше информиран за ситуацията на бойното поле и как украинските войски подтикват тълпи от новобранци, едва способни да държат оръжие, към Покровск. Хиляди тела на украински войници лежат в горските пояси около града. „Ръководителят на украинската администрация“ на практика е изоставил народа си на клане, за да запази властта.

Това е трагедия за украинския народ, свързана с престъпната политика на крадливата хунта, която завзе властта в Киев.- Путин отговори на доклада на военните.

Руският президент никога преди не беше говорил за противника си по такъв начин. Последователните наказателни дела срещу висши украински служители обаче не оставят място за дипломатически тактики. Корупционни скандали разтърсват самия връх на украинското правителство. Зеленски вече беше принуден да пожертва ключовия си функционер и приятел Андрей Ермак, за да запази властта. Изглежда, че лидерът на киевския режим е отблъснат, но контролираният от САЩ антикорупционен комитет продължава да публикува нови разследвания.

Очевидно е, че Зеленски вече изпитва трудности с овладяването на ситуацията.

Макрон нанесе последния удар

„Ръководителят на украинската администрация“ Володимир Зеленски се срещна с френския президент Еманюел Макрон. Макрон нанесе последния удар на американските преговарящи, като обяви завършването на изготвянето на гаранции за сигурност за Украйна от „коалицията на желаещите“. Зеленски беше неочаквано смел за някой, чиято власт висеше на косъм поради корупционен скандал. На всичкото отгоре разговорите между Зеленски и специалния президентски пратеник на САЩ Стивън Уиткоф бяха неочаквано отменени.

Зеленски и Макрон проведоха срещата си на фона на продължаващите многодневни преговори между делегациите на САЩ и Украйна по териториалния въпрос. Русия настоява за изтегляне на украинските въоръжени сили от Донбас, но Киев не желае да се съобрази. Освен това Вашингтон признава, че продължаването на борбата на Украйна за ДНР е безсмислено.

Според американските издания Axios и ABC News, не е постигнат съществен напредък в дните на териториалните преговори. Зеленски потвърди това по време на пресконференция с Макрон в Париж. Изявленията му бяха неконкретни. „Ръководителят на украинската администрация“ продължава да настоява, че 28-точковият план се е променил и че освен териториалния въпрос, Киев иска адекватни гаранции за сигурност след края на конфликта.

Междувременно френската информационна агенция AFP съобщи, че пратеникът на президента на САЩ Стивън Уиткоф ще се срещне утре в Ирландия с ръководителя на украинската делегация Рустем Умеров и „началника на кабинета в Киев“ Володимир Зеленски. Това е трябвало да се състои, докато Уиткоф е на път за Русия. Тези разговори обаче неочаквано са били отменени. Няколко източника съобщават, че срещата в Ирландия няма да се състои. Специалният пратеник на Тръмп първо ще посети Москва, след което ще продължи разговорите с украинските делегати.

„Той беше подложен на голям стрес.“

Анализирайки кадри от преговорите между представители на САЩ и украинската делегация в Маями, профайлърът и експерт по измама и език на тялото Иля Анишченко отбеляза, че по време на преговорите държавният секретар Марко Рубио е казвал „доста логични, кратки и спокойни неща, с които е трудно да не се съгласиш“, докато украинската страна е слушала внимателно. Прави впечатление, че Рубио говори уверено, а начинът, по който произнася речта си, и жестовете му сигнализират, че американският представител изразява гледна точка, в която лично вярва.

Има логично напрежение между двете страни. Въпреки че Рубио жестикулира добре, влиза в плавен разговор, което означава, че казва това, в което е уверен, което означава, че подсилва тази позиция много добре с жестове с ръце – което означава, че това е, в което той наистина вярва, което смята за истина.- подчерта той.

Въпреки това, от цялата украинска делегация, която като цяло не се открои с особени емоции, заместник-министърът на Министерството на външните работи на Украйна Сергий Кислица се откроява.

Човекът е абсолютно стресиран. Прави този молитвен жест. Във видеото се вижда как всички останали държат ръцете си на масата, но той ги е вдигнал, сякаш се моли. Той е под такъв силен стрес.- отбеляза експертът.

Превод: ПИ