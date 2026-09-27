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Русия

Хазин каза как Русия наказа Запада: прехвърли активите на Nestlé, Auchan и Leroy Merlin под местно управление с перспектива за национализация

/Поглед.инфо/ Подписването на новия указ на руския президент от 17 септември за прехвърляне на контрола върху руските дъщерни дружества на швейцарския гигант Nestlé и френските търговски вериги Auchan и Leroy Merlin под администрацията на компанията L.E.V. Management маркира нов етап в геоикономическото противопоставяне. Макар правната рамка формално да дефинира тази процедура като „временно управление“, икономическата практика от последните две години показва, че прехвърлянето на активи към руски субекти в над 80% от случаите води до последваща окончателна продажба в срок под 12 месеца. Изтеглянето на европейския капитал и фактическото замразяване на оперативната дейност от страна на чуждестранните централи се третира от московската администрация като пряко нарушение на корпоративните ангажименти, което задейства огледални реприватизационни механизми.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 26866 прочитания
Хазин каза как Русия наказа Запада: прехвърли активите на Nestlé, Auchan и Leroy Merlin под местно управление с перспектива за национализация
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Правната административна рамка и механизма на оперативното прехвърляне

Решението от 17 септември, с което контролът върху руските структури на Nestlé, Auchan и Leroy Merlin бе прехвърлен на основаното през 2024 г. дружество L.E.V. Management под ръководството на Андрей Краюшкин, представлява прилагане на вече утвърдения механизъм за реакция срещу блокирането на руска собственост в чужбина. От правна гледна точка указът стъпва върху рамката, изградена чрез Указ № 302 за временно управление на имущество, приет в отговор на замразяването на активите на Централната банка на Руската федерация от страна на депозитарите Euroclear и Clearstream.

Формално чуждестранните акционери запазват юридическата си собственост върху акциите, но губят напълно оперативното си право на глас, правото да получават дивиденти и възможността да назначават управителни съвети. Твърди се, че Кремъл подбира субекти за управление по критерии за оперативна стабилност и непрекъснатост на веригите за доставки. В случая с L.E.V. Management бе посочено, че фирмата „най-добре отговаря на необходимите параметри“, което в административния език на финансовото министерство в Москва обикновено означава готовност за бърза интеграция на търговските и логистичните мрежи без прекъсване на данъчните постъпления към федералния бюджет.

Практиката с предишни подобни казуси показва сближаване между временното административно поемане на контрола и пълната смяна на собствеността. Когато европейска компания реши спиране на производствените линии или замразява инвестиционните програми, регулаторните органи в Русия квалифицират това като преднамерено фалиране или умишлено увреждане на критична потребителска инфраструктура. По оценки на финансови анализатори, следващата правна стъпка в такива ситуации е оценка на активите с прилагане на задължителния 50% отстъпка (дисконт) спрямо пазарната стойност и допълнителна вноска от 15% към държавния бюджет при последваща препродажба на местни инвеститори.

Шансовете на предишните собственици да си върнат оперативния контрол през руската съдебна система или през международни арбитражи клонят към нула, тъй като юрисдикцията на международните арбитражни съдилища бе ефективно блокирана чрез измененията в Арбитражния процесуален кодекс на РФ.

Хронология на корпоративното отстъпление и сривът на европейското съдебно право

Европейските корпорации попаднаха в правен капан, организиран от собствените им регулаторни органи в Брюксел и Вашингтон. От една страна, регулациите на ЕС за санкциите изискват ограничаване на дейността и поетапно изтегляне от източните пазари. От друга страна, руското законодателство третира всяко спазване на чуждестранни санкционни режими от базирани в Русия дъщерни дружества като престъпление срещу стопанския ред.

Примерите от последните две години илюстрират последователността на този процес:

  • Април 2023 г.: Временно управление бе въведено за активите на финландския енергиен концерн Uniper (Unipro) и германския Fortum. Тяхната централна инфраструктура бе поставена под контрола на „Росимущество“.
  • Юли 2023 г.: Под държавна администрация преминаха руските дъщерни дружества на френския млечен гигант Danone и пивоварната компания Carlsberg (Baltika).
  • През 2024 г.: Започна поетапно разпродаване и преструктуриране на редица търговски и промишлени обекти, като в случая с Danone последва прехвърляне към субекти, близки до местните регионални администрации.
  • Септември 2026 г.: Режимът за временно управление обхвана търговските мрежи и производствените мощности на Nestlé, Auchan и Leroy Merlin чрез структурата L.E.V. Management.

Спорно остава доколко чуждестранните акционери са били наясно с рисковете от забавянето на контролираната продажба. Много от тях разчитаха на т. нар. сделки с право на обратно изкупуване (buyback options) в срок от 5 до 10 години. Опитът обаче показва, че с приемането на новите укази тези клаузи нищожни.

Според икономиста Михаил Хазин, европейските компании сами са счупили правилата на корпоративната игра, изоставяйки гражданската и търговска инфраструктура, изграждана с десетилетия. Според неговите изявления в радиоефира, подходът на Москва в случая е суров и практически неотклоним: това, което е било чуждестранна собственост, преминава в държавни или свързани с държавата ръце, тъй като първоначалното нарушение на договорните отношения е извършено от европейските бордове по политически подбуди.

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