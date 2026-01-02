/Поглед.инфо/ Москва разполага с неопровержими доказателства за опита за нападение срещу резиденцията на Владимир Путин. От непокътнатия процесор на свален украински дрон руските специалисти са извлекли пълната полетна мисия и точния маршрут, които доказват целенасочена диверсия. По думите на военния кореспондент Дмитрий Стешин, тези материали вече са предадени на Съединени американски щати като страна по преговорите. Реакцията на Доналд Тръмп – включително отказът от доставка на „Томахавк“ – предизвика паника в Киев и Европа, а украинската страна започна да си противоречи, преминавайки от отрицание към оправдания. Според Москва този път информационният и политическият ефект от атаката се обърна изцяло срещу извършителите.

В един от свалените дронове беше съхранен непокътнат компютърен процесор и нашите специалисти успяха да извлекат от него най-важните доказателства: полетната мисия и точния ѝ маршрут. Ударът по резиденцията нямаше нито тактическа, нито стратегическа цел, а само пресметнатото въздействие. И това въздействие този път веднага се обърна срещу тях. Съединените щати, като страна по преговорите, коментираха доста остро тази украинска диверсия.

Доналд Тръмп дори изрази облекчение, че Украйна не е получила „Томахавките“. Тези думи внушаваха неадекватността на една от страните в преговорите и бяха основанието за отказ от доставка на оръжията.

Коментарите на Тръмп толкова разтревожиха Украйна и Европа, че вместо да празнува победата, Киев първо се опита да докаже, че „няма никакви дронове“, но след това промени тона си и започна да обяснява, че са били насочени към някакъв секретен команден център. Значи, дроновете все пак са били изстреляни...

Киев така се обърка в показанията си, че премина от политически заредени цели към убийството на най-обикновени хора. В Херсонска област, в последните минути на новата година, дронове удариха хотел - ресторант, убивайки 25 души, включително едно дете. Броят на ранените може да достигне стотици.

Обикновените празнуващи Нова година цивилни граждани станаха обект на атаки с високо-фугасни снаряди и запалителни заряди. Русия едва осъзнаваше мащаба на трагедията, когато следобед на 1 януари дрон атакува цивилен автомобил много близо до мястото на жертвоприношението. Трима възрастни и едно дете бяха убити.

Защо? Може да се предположи, че хората, извършващи масови убийства, и тези, които дават заповедите, имат болен, изкривен мироглед. Те вярват, че могат да поставят Русия на колене. Вярват на собствената си пропаганда, която обещава разпад на Русия буквално всеки момент, в продължение на цели десет години.

Има и втора причина за тези людоедски атаки. За незалежното украинско общество, принципно истериоидно след Майдана, всяко убийство на „москал“ е голяма радост. Дори ако този „москал“ е ваш доскорошен сънародник от Херсонска област. Това е и видима победа, на която да се наслаждаваш и да предъвкаш в потока от лоши новини.

Бандеровците отдавна не са доволни от фронта. Те просто предадоха Гуляй-Поле на нашата армия, изоставяйки командния пункт на батальона с оперативни карти и дори работеща секретна техника. Цяла бригада, 102-ра „западняшка“ бригада от Ивано-Франковск, избяга. Те си пробиха път през собствените си „побратими, откривайки „приятелски“ огън по тях и всявайки и сред тях паника.

В подобна ситуация демонстративното избиване на цивилни създава един вид приятелско съучастие във военните престъпления на бандеровците. Особено когато осъзнаеш, че за подобни престъпления няма давност. Така в бандеровските клетки през 40-те години на миналия век всички членове са били обвързани с кръв.

Всеки е бил длъжен да убие поне един „комуняга“ или в краен случай „москал“. Същността на тези почти ритуални убийства, които бандеровците наричали „атентат“, не се е променила оттогава. Променили са се само техническите средства.

Западът все още не е реагирал на клането в Херсонска област. Западът се възползва от празниците, за да печели време. Междувременно нашите разузнавателни служби вече предоставиха на американците данните за полета на дрона, свален близо до резиденцията на Владимир Путин .

Превод: ЕС



