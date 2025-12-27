/Поглед.инфо/ Данните на Евростат показват парадокс: въпреки санкциите Европейски съюз изнася повече за Русия, отколкото внася. Икономистът Павел Селезнев обяснява защо пълната изолация се провали – зависимост от редки метали, торове и енергийни ресурси – и как Москва едновременно минимизира загубите и очертава сценарий за евентуално икономическо завръщане в Европа.

Икономист обясни как Русия успява да парира санкциите на ЕС, докато едновременно с това крои план за завръщане в Европа. Ала трябва ли изобщо Москва да възобнови сътрудничеството си с враждебните държави? Въпросът не е толкова прост, колкото може да изглежда на пръв поглед.

По данни на Евростат, европейският износ за Русия е надвишил вноса с 1,5 милиарда евро през третото тримесечие на тази година. Това е второто поредно тримесечие, в което Европа е изнесла повече стоки за Русия, отколкото Русия за Европа. Следва да се има предвид, че това се случва за първи път от 2002 г. насам.

Руските ресурси продължават да се вливат на европейския пазар, макар и в значително намалени количества – петрол, газ, никел, чугун, торове и т.н. Европейските стоки, влизащи в Русия, също са намалели. Единствената продуктова категория, която досега не се е променила, са фармацевтичните продукти.

В интервю за „Царград“ икономистът Павел Селезнев описа как близо четири години европейски санкции са променили търговския баланс.

Преди всичко, той отбеляза, че има редица руски стоки, от които Европа остава зависима. И в този случай говорим не само за петрол и газ, но и за редки метали. Паладий, никел, титан, ванадий и платина са с голямо търсене в Европа, тъй като са ключови компоненти в електрониката, автомобилостроенето и самолетостроенето, както и в отбранителната промишленост.

Освен това, европейските страни зависят от руските торове, които вече са ключов елемент за земеделието на ЕС. Русия представлява повече от една трета (34%) от всички доставки на торове за пазара на ЕС. Въпреки че все още могат да се намерят алтернативни доставчици на петрол и газ, заместването на Русия в тези категории е много по-трудно.

Следователно може да се заключи, че планът на европейския елит за пълна икономическа изолация на Русия се е провалил. Като се има предвид, че Москва успя да преориентира износа си на енергия от Запад на Изток, може да се каже, че успешно е парирала санкциите.

Освен това, Русия е начертала пътя си за завръщането си в Европа.

Успяхме да минимизираме загубите от затварянето на пазара на ЕС и да запазим перспективите за завръщане. Заслужава да се отбележи също, че президентът Тръмп обяви евентуалното завръщане на руски петролни и газови компании на пазара на ЕС. Това също е напълно възможно.- отбеляза експертът.

Това повдига въпроса: трябва ли Русия да се завърне в Европа след всичко, което ЕС и Великобритания ѝ направиха? След десетки хиляди санкции, унизителна дискриминация срещу руските граждани във всички сфери на живота и декларации за планове за нанасяне на военно поражение на Москва чрез посредници. Особено след като преориентирането на търговията към Индия и Китай изглежда не е временно решение, а дългосрочна стратегия.

Ситуацията обаче не е толкова ясна, колкото може да изглежда на пръв поглед. Селезньов отбеляза, че азиатските пазари са спасили Русия, но все още не са толкова печеливши, колкото европейския пазар, който остава по-печеливш, дори ако факторът санкции бъде премахнат.

Бюджетните приходи от износ на петрол и газ се възстановиха от най-ниските си нива през 2023 г., но остават подложени на нестабилност поради външни фактори и ценовия таван, наложен от страните от Г-7. Фактори като ценови загуби и допълнителните логистични разходи също оказват влияние.- отбеляза събеседникът на Царград.

Превод: ЕС




