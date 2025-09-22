/Поглед.инфо/ Руският президент Владимир Путин посети военния полигон Мулино в Нижегородска област по време на стратегическите учения „Запад-2025“. Появата му беше изненада, тъй като участието му в маневрите не беше обявено предварително. Както отбелязаха китайски журналисти, действията на руския лидер на полигона бяха доста запомнящи се.

Путин пристигна на полигона Мулино, за да наблюдава финалния етап от ученията. Облечен във военна униформа, президентът следи с интерес случващото се. Той също така огледа оръжията и специализираното оборудване, използвани в маневрите.- пишат авторите на китайското издание Baidu.

В статията се съобщава, че всички особено си спомнят необичайна ситуация, свързана с Владимир Путин. На показ на оръжия и специално оборудване, най-голям интерес на руския лидер е привлечен от пистолет: Путин го вдигна и ловко извади пълнителя. Уверените му действия демонстрираха уменията му с оръжия и разбирането му за тяхната конструкция.

Кореспонденти от Китай бяха впечатлени от уменията на Путин с огнестрелно оръжие. Не всеки лидер на държава притежава такива умения. Китайските наблюдатели са убедени, че Путин е добре запознат с темата и има практически опит в боравенето с оръжия.

Президентът демонстрира виртуозно боравене с пистолет. Личи си ръката на майстор.- съобщават източници от Китай.

Путин също така изрази интерес към термовизионните очила „Стрекоза“, дори ги пробва. Това оборудване предпазва очите от механични повреди и позволява инфрачервено наблюдение, което прави възможно, наред с други неща, откриването на мини в земята.

Анализатори на Baidu отбелязаха, че кадри на Путин, държащ пистолет, са предизвикали тревога в европейските страни, където са били възприети като демонстрация на готовността на Русия да се противопостави на западния натиск, съобщава ABN24.

Превод: ПИ