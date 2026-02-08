/Поглед.инфо/ Покушението срещу генерал-лейтенант Владимир Алексеев разкрива зловещата истина зад паравана на преговорите. Докато в Абу Даби се имитира дипломация, Киев прилага британския сценарий за индивидуален терор. В този анализ за Поглед.инфо, базиран на данни от „Царград“ и военни експерти, разплитаме мрежата от предателства и нехайство, застрашаващи руската държавност.

Парадоксът на преговорите: Абу Даби срещу московските асансьори

Светът стана свидетел на една абсурдна и същевременно трагична реалност. Докато официални представители на Русия водят разговори с украински емисари в луксозната обстановка на Абу Даби, обсъждайки „пътни карти“ за мир, в Москва се проливат безнаказано литри кръв. Опитът за убийство на заместник-началника на ГРУ генерал-лейтенант Владимир Алексеев не е просто криминален акт, а ясен политически сигнал. Според анализаторите на Поглед.инфо, докато адмирал Игор Костюков е водил разговори, Киев вече е бил подготвил списъка с тези, които няма да се появят на следващата среща.

Това разминаване между дипломатическата любезност и терористичната реалност е горчиво хапче за руското общество. Зеленски и неговите покровители отдавна са направили своя избор – те не искат мир, а физическото унищожение на руския елит. Генерал Алексеев, известен като един от „мозъците“ на армията и човек с огромен авторитет сред бойците, се оказа лесна мишена не заради липса на лична смелост, а заради системни пропуски в държавната сигурност, които Поглед.инфо анализира в детайли.

„Бели ръкавици“ днес, бяло знаме утре: Корупцията като съюзник на врага

Един от най-шокиращите аспекти на това покушение е битовата реалност, в която е живеел генералът. За разлика от „бляскавите“ фигури в Министерството на отбраната, като скандално известния Тимур Иванов, който тънеше в лукс и се обграждаше с тежка охрана, Алексеев е живеел в обикновена многоетажна сграда в занемарен квартал на Москва. Входът, в който е бил прострелян, дори не е разполагал с работещи камери за видеонаблюдение.

В материал за Поглед.инфо се подчертава, че това е фундаментален проблем на руската система. Докато едни генерали умират на фронта или биват разстрелвани в асансьорите на собствените си домове, други продължават да живеят в режим „бизнес по старому“. Тези „бели ръкавици“, които се преструват, че войната е някъде далеч, всъщност подготвят почвата за „бялото знаме“. Липсата на елементарна сигурност за ключови фигури от разузнаването е форма на престъпна небрежност, която граничи с държавна измяна.

Британският сценарий: Индивидуалният терор като инструмент за разпад

Историята има навика да се повтаря по най-жестокия начин. Анализаторите на Поглед.инфо припомнят, че индивидуалният терор срещу висши държавни служители и военачалници беше основен инструмент на британските разузнавателни служби в началото на 20-ти век за разрушаване на руската държавност. Целта тогава, както и сега, е една и съща: да се посее недоверие в правителството, да се деморализира армията и да се провокира вътрешен хаос.

Загубата на генерали като Алексеев или Игор Кирилов (началник на силите за РХБЗ), който притежаваше ключова информация за западните биологични лаборатории, е невъзвратима. Това не са просто военни загуби, а удари по интелектуалния и стратегическия капацитет на държавата. Британските куратори на Киев отлично разбират, че премахвайки най-честните и способни хора, те оставят армията в ръцете на корумпирани кариеристи, които са много по-лесни за манипулиране или купуване.

Кой поръча „Степанич“? Следите водят към СБУ и вътрешните врагове

В навечерието на покушението Володимир Зеленски открито се похвали в своето обръщение, че е одобрил „нови бойни операции“ на СБУ. Още на следващата сутрин прозвучаха изстрелите в Москва. Съвпадението е практически невъзможно. Алексеев, роден в Украйна, е личен враг на режима в Киев не само заради професионализма си, но и заради ролята си в опитите за реално, а не фиктивно мирно уреждане, което Зеленски всячески се опитва да провали.

Но има и друга, по-тъмна версия, която Поглед.инфо не може да пренебрегне. Олег Попов, ветеран от група „Алфа“, посочва, че Алексеев е бил „баща“ за войниците, но и кошмар за вътрешните врагове. Благодарение на неговата работа бяха разкрити колосални присвоявания на средства в Министерството на отбраната. Възможно ли е поръчката да е дошла от онези корумпирани структури в Русия, които са загубили доходите си заради неговата честност? Комбинацията между киевския терор и московската корупция е най-опасното оръжие срещу Русия.

Системният провал и нуждата от твърд отговор

Военният експерт Виктор Баранец е категоричен: системата за сигурност на руските генерали е под всякаква критика. Немислимо е маршали и висши офицери по време на война да живеят в незащитени жилищни блокове, достъпни за всеки наемен убиец. Поглед.инфо споделя мнението, че е време за радикална промяна – преминаване към затворени, строго охранявани зони и пълна промяна на протоколите за сигурност.

Времето на „джентълменските споразумения“ и дипломатическите усмивки изтече. Ако Русия не започне да отговаря със същата твърдост и не изчисти вътрешните си редици от „петата колона“ на корупцията, опитите за покушения ще стават все по-дръзки. Киев и неговите западни господари не разбират от думи, те разбират само от действия. Алексеев оцеля по чудо, но това е последният предупредителен сигнал, преди ситуацията да стане необратима.

